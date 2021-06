Responsabilidade corporativa

As Cortes Xerais velan especialmente polo cumprimento das funcións de servizo público encomendadas a RTVE. A Corporación reflicte nunha memoria anual como cumpriu esta misión no conxunto das súas actividades, programacións, servizos e emisións. No mesmo informe, RTVE dá conta dos seus resultados económicos en cada exercicio.

Informe do Pacto Mundial

É un reporte anual a través do cal RTVE informa sobre as accións realizadas na implementación dos 10 Principios do Pacto Mundial cos seus grupos de interese. Preténdese identificar os avances nas áreas de dereitos humanos, normas laborais, medio ambiente e loita contra a corrupción nas actividades e a estratexia de negocio da Corporación. A Rede Española do Pacto Mundial de Nacións Unidas creouse o 15 de novembro de 2004 e RTVE uniuse, en calidade de socio, á Rede Española do Pacto Mundial o 7 de xullo de 2011.

