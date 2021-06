Os compromisos de RTVE coa calidade, a innovación e o servizo público son a referencia que enmarca o noso quefacer no campo da tecnoloxía de produción e distribución de contidos así como coas tecnoloxías dos sistemas de información. Este compromiso está ligado coa eficiencia en todos os seus ámbitos e coa optimización dos recursos económicos, humanos e enerxéticos.

A Corporación desenvolve proxectos de envergadura porque aposta pola innovación e o desenvolvemento de novas tecnoloxías para mellorar a súa oferta de produtos e servizos aos cidadáns: a dixitalización do Fondo Documental de RTVE, a participación en actividades e investigacións de I+D+i con organismos internacionais, a procura de novos formatos transmedia, a realización de producións audiovisuais en ultra alta definición ou a integración da realidade virtual como parte de universos narrativos en, por exemplo, ‘El Ministerio del Tiempo', que sitúan a RTVE á vangarda da innovación mundial.

O desenvolvemento tecnolóxico unido á implantación de novos formatos e ferramentas innovadoras, forman un dos piares do desenvolvemento de toda a contorna dixital de RTVE nas canles de televisión e de radio de proxectos moi diversos e pioneiros como Radio 3 Extra, o Botón Rojo, +TVE, +24 e +TDP (novas formas de ver e compartir televisión); o uso da multipantalla nos grandes eventos a través da web; a produción en radio con son de alta calidade (HQ) ou a produción televisiva en ultra alta definición (4K).

As liñas de actuación nas que traballa a Corporación RTVE son as seguintes:

Innovación para facer realidade o futuro tecnolóxico



As diferentes pantallas de RTVE innovan para desenvolver novos produtos tecnolóxicos que ofrezan novas experiencias aos espectadores. As aplicacións Botón Rojo, +TVE, +24 e +TDP ou os contidos transmedia nacen para satisfacer as novas necesidades de consumo dos espectadores. A aposta de RTVE para producir contidos en ultra alta definición representa a súa adaptación ás novas técnicas para xerar contidos e modernizar as súas técnicas de produción e distribución. RTVE conta cun laboratorio de innovación audiovisual e participa de maneira activa no seo de organismos internacionais como a UER (Unión Europea de Radiodifusión) para incorporar as novas tendencias do sector audiovisual.

A dixitalización do Fondo Documental



O Fondo Documental de RTVE contén gran parte da historia recente do país. Tanto a súa conservación como a súa accesibilidade para o público son obxectivos prioritarios para a Corporación porque estes arquivos son a proba fidedigna do valor histórico de RTVE. A dixitalización dos contidos facilitou a súa difusión a través das diferentes pantallas de RTVE, e por tanto, que os espectadores poidan ter acceso a estes contidos que son parte da historia recente de España.

Innovación na xestión dos nosos recursos



A Corporación RTVE traballa para conseguir unha maior eficiencia e optimización dos seus recursos económicos, enerxéticos e humanos. A incorporación de novas tecnoloxías e equipos técnicos contribúen a reducir os custos enerxéticos e acelerar os procesos de produción. Ademais, RTVE é unha empresa comprometida coa responsabilidade social corporativa que conta con instalacións e tecnoloxías respectuosas co medio ambiente.