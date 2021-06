Compromisos

A Comunicación Interna é unha peza crave dentro dunha gran empresa como RTVE. Intranet é, neste momento, a mellor vía para difundir e dar a coñecer o que facemos, o que conseguimos e cara onde imos. Pretende ser moi participativa e dar novos servizos. TVE, RNE e RTVE.es, ademais da Orquestra e Coro e o Instituto RTVE son protagonistas e ofrecen noticias a diario ao persoal. Mediante vídeos, newsletters, encontros e comunicados achéganse os seus diferentes departamentos, as súas actividades e os seus traballadores ao conxunto do persoal.

A través do portal do traballador facilítanse xestións e comunicacións de gran interese; coa sala de comunicación somos partícipes das novidades que se ofrecen aos medios; e en RTVE Comunica coñecemos de primeira man as decisións da dirección e tamén nos achegamos ao traballo dos nosos compañeiros.