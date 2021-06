Unha empresa pública e independente

A Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) é unha sociedade mercantil estatal con especial autonomía que ten encomendada a misión de ofrecer e garantir o servizo público de radio e televisión de titularidade do Estado. Está configurada como sociedade anónima e o seu capital social é de titularidade integramente estatal. RTVE é por lei independente de calquera Goberno, partido ou empresa. Só rende contas ante o Parlamento. A súa xestión corresponde a un Consello de Administración integrado por nove membros elixidos polas Cortes.

A administración e goberno da Corporación RTVE corresponde a un Consello de Administración, que desenvolve as súas funcións executivas a través do seu Presidente, quen ademais preside a Corporación. De acordo coa Lei 5/2017, do 29 de setembro, que modifica a lei 17/2006, o Consello debe estar formado por dez membros elixidos polas Cortes Xerais, a razón de seis polo Congreso dos Deputados e catro polo Senado. A elección require unha maioría de dous terzos da Cámara correspondente, ou maioría absoluta máis o apoio da metade dos grupos do Parlamento, se non se alcanzasen os dous terzos requiridos na primeira votación.

A Corporación RTVE iniciou as súas actividades o día 1 de xaneiro de 2007. Ese mesmo día, o Ente Público RTVE, do que deriva, e as sociedades TVE, S.A. e RNE, S.A., que ata ese momento realizaban a mesma función de servizo público de radio e televisión, entraron en estado de disolución-liquidación, segundo establece a disposición transitoria quinta da Lei 17/2006 da radio e a televisión de titularidade estatal.

Co fin de que a Corporación RTVE puidese iniciar a súa actividade, o Ente Público RTVE realizou a achega do seu activos e pasivos e dos das súas sociedades prestatarias do servizo público á Corporación RTVE, o que deu lugar a unha ampliación de capital da propia Corporación de 1.510 millóns de euros, correspondente a 302 millóns de accións, que foi subscrita na súa totalidade polo Ente RTVE. Como consecuencia desta ampliación, o Ente pasou a ser o accionista maioritario da Corporación cun 99,9% do capital social. Coa entrada en liquidación do Ente Público RTVE, comezou a fase de alleamento e extinción dos bens, dereitos e obrigas que integraban o seu patrimonio.

O Consello de Ministros do 9 de marzo de 2007 autorizou a SEPI a comprar a totalidade das accións da Corporación ao Ente Público RTVE en liquidación.