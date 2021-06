Os Consellos de Informativos son os órganos de participación dos profesionais da información audiovisual da Corporación RTVE destinados a garantir o control interno, a independencia editorial e a independencia dos profesionais dos servizos informativos. Os Consellos de Informativos son creados pola Lei 17/2006 da radio e a televisión de titularidade estatal (5 de xuño de 2006), como órganos internos de participación dos profesionais da información da Corporación RTVE para velar pola súa independencia e a obxectividade e veracidade dos contidos informativos difundidos polas sociedades prestadoras do servizo público correspondente” (art.24). E entre as súas funcións, a Lei especifica “informar sobre a liña editorial e a programación informativa”, “participar na elaboración dos libros de estilo” e “informar con carácter non vinculante as propostas de nomeamento dos directores dos servizos informativos”.

Os Consellos de Informativos son recoñecidos hoxe como garantes dalgúns dereitos fundamentais, principalmente a liberdade de información e a independencia profesional no seo dos servizos informativos dunha radiotelevisión pública de ámbito estatal.

Son tres os Consellos de Informativos existentes: o de TVE, composto por 13 membros, o de RNE (9 membros) e o de Medios Interactivos (3 integrantes). Os seus compoñentes son elixidos mediante votación polos profesionais de cada unha das tres áreas.