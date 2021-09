La celebración de una de las competiciones de freestyle más importantes de habla hispana arranca con la segunda fase clasificatoria. FMS Internacional celebra su regreso con competiciones los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Treinta freestylers lucharán por el título de campeón internacional y ojo, porque volverán a tener el empuje del público presencial.

En esta jornada veremos competir a los grupos A (RC, Jota, Jokker, Nacho y Tirpa), B (Sweet Pain, Stick, Wolf, Skill y Yoiker) y C (Nitro, Nekroos, Skiper, Klan y Gazir). En la fase clasificatoria 1 se quedaron por el camino freestylers de gran renombre como Rapder o Jaze, pero tanto Mnak como Zasko se hicieron un hueco en la gran final del evento.

Los grandes ausentes del encuentro serán, sin duda, Lobo Estepario, positivo en Covid antes de viajar a Madrid; Ricto y Stuart. Pero la baja que más sorprendió a todos los usuarios seguidores del freestyle es la de Bnet. El español renunciaba a su puesto en la Inter y confirmaba su retirada de las batallas de gallos a través de un comunicado en redes sociales: "Tras un periodo de inactividad y reflexión he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida, por tanto, renuncio a mi puesto de FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante. Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento, finalmente he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llenan más", explicaba el rapero.

Bnet también quiso aclarar que todo formaba parte de una decisión personal y que no ha habido una razón externa: "Por último, dejar claro que esta decisión se basa en lo personal y no hay ningún tipo de factor externo o ajeno a mí que haya influido o pueda influir en ella, quiero agradecer a Urban Roosters la comprensión, la dedicación y el esfuerzo que han hecho hasta el último momento porque siguiera, pero mi cabeza me dice que es el momento de dar un paso a un lado, muchas gracias a todos", concluía como despedida.

