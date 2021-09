Los próximos días 9, 10 y 11 de septiembre regresa FMS. Un total de 25 freestylers y cinco reservas son los que conforman la lista de los seis grupos de esta Freestyle Master Series Internacional 2021 para hacerse con el anillo. Si ya te contamos la previa de Gazir, Sweet Pain, Mnak, Zasko y Tirpa, ahora te traemos la previa de algunos de los internacionales: Wolf y Nacho, freestylers de FMS Argentina.

Wolf se encuentra en el grupo de reservas y tendrá que pelear por un hueco en el campeonato, mientras que Nacho forma parte del grupo A junto a RC, Jota y Jokker, a falta de Bnet, quien ha anunciado su retiro de la liga y del circuito competitivo. ¿Qué expectativas tienen los freestylers? ¿Contra quién quieren batallar? ¿A quién quieren evitar? ¿Se ven como campeones? Los MC's nos responden algunas preguntas para calentar motores antes de la Inter.

¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestra primera visita a España? Nacho: "Bien, estamos muy contentos de estar acá. Es nuestro primer viaje y tenemos muchas ganas de conocer la ciudad de Madrid y recorrer el centro y ver a la gente, que traen muy buena onda". Wolf: "Sí, de momento solo conocemos subidas y bajadas (risas)"

¿Qué expectativas tenéis con esta FMS Internacional? ¿Tenéis ganas? Nacho: "Yo algo que aprendí con el tiempo es que no hay que tener expectativas. Después aparecen momentos que no están planeados y te pueden llevar a desestabilizarte, entonces lo mejor a veces es no tenerlas y dar lo mejor de ti en el escenario. Si pensás qué puede pasar contra cierto rival o qué decirle y qué no, te puede condicionar, entonces mejor es ir preparado psicológicamente de que lo vas a hacer lo mejor posible". Wolf: "Yo creo que las expectativas las tienes antes de viajar, son expectativas en general. Es como wow, voy a ir a España a competir, qué pasará... pero una vez llegas ya tienes todas las ganas y ves que es real. Y no hay más expectativas que el estar acá y vivirlo. Falta una semana para el evento y si te ponés a pensar hay siete días que no vas a disfrutar, y ya cuando pase el evento que pase lo que tenga que pasar".

¿Hay alguien que tengáis muchas ganas de cruzaros? Nacho: "A mí me apetecía mucho batallar contra Bnet, y también me apetece mucho cruzarme con Jaze, creo que estaría buenísimo. Y Aczino también, claro, eso sería increíble" Wolf: "A mí me da igual, el que venga pues que venga. Es verdad que siempre queremos con los más pro para que sean batallones pero todos son grandes rivales".

¿Y alguien que tengáis muchas ganas de conocer personalmente porque vais a hacer buenas migas? Wolf: "Por supuesto, yo a Yoiker no lo conozco en persona y mi hermano MKS ya me dijo que era un tío buenísimo y creo que me va a caer terrible de bien... es el que más ganas tengo de conocer. También tengo muchas ganas de conocer a Lobo Estepario y por supuesto a Mister Ego, claro". Nacho: "Yo creo que a Mnak, sí. Y a Mister Ego siempre he tenido ganas de conocerlo".

Wolf, tú estás en el grupo de reservas y con las bajas de Bnet, Stuart y Ricto hay más probabilidades de clasificarse. ¿Cómo lo enfocas? Wolf: "Sí, la verdad que no me lo esperaba, queda demostrado por qué se armó un grupo de reservas y es que esto siempre puede pasar. Lo enfoco con ganas, pero yo estoy tranquilo, lo haré lo mejor que pueda y no hay que dejar que te mate la ansiedad de clasificarse, solo ser tú mismo. Lamento por la gente que no ha podido venir, la verdad. Pero no hay que ir con una estrategia mental porque te puedes condicionar. A Bnet hay que respetarlo y si ha decidido eso, es su decisión, porque primero hay que priorizarse a uno mismo".

Nacho, tú estás en el grupo A. ¿Cómo te ves contra tus contrincantes? Nacho: "Bnet iba a ser un rival muy fuerte y me encanta cómo rapea. Y de los que somos, creo que RC va a ser el más fuerte definitivamente. Ha quedado segundo en su liga en México y ha hecho un temporadón, es un capo. Todos dicen que está en muy buen nivel y creo que va a ser el más complicado".

¿Hay alguno que queráis evitar para tener el camino más fácil? Nacho: "Yo supongo que Gazir y Sweet Pain, que son muy fuertes. Principalmente por dos cosas, primero, que Gazir es insoportable en la batalla porque tiene el formato muy cogido y me puede sacar de la batalla. Y Sweet Pain es el mismo caso, además de que lo entiendo menos que a Gazir al hablar... entonces pienso que es complicado". Wolf: "Es que Gazir es más complicado que nada, la verdad. A mí me da igual, la verdad, voy a por todas".

Y tú, Wolf, de tu grupo, ¿cuál crees que puede ser el más complicado? Wolf: "Yo creo que todos son complicados, porque cada uno tiene su personalidad. Es verdad que Yoiker veo que tiene un estilazo, es buenísimo, y creo que sabe cómo manejar estos momentos. A Joqerr lo conozco y sé lo que es capaz de dar. Sé que es muy bueno también y entonces por ahí puede ir el asunto. Skill y Tirpa también son muy buenos y creo que puede pasar cualquier cosa, como bien te digo, cada uno tiene un estilo muy diferenciado. Y ahora con las bajas hay más presión porque la posibilidad está ahí. Es un grupo muy parejo en nivel y todos tenemos nuestro punto fuerte". Nacho: "¡El mexicano Yoiker te va a volver loco! (risas)" Wolf: "Sí, ¡es un capo! Y si hay una clasificación de outfits, Yoiker va a ganar el de reservas, luego ya veremos quién pasa a la siguiente ronda (risas)".