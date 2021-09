El universo del freestyle y las batallas de gallos recibe hoy una noticia que ha dejado al mundo entero paralizado. Bnet, el vigente campeón de la liga profesional de FMS España y campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019, anuncia hoy su retirada del circuito profesional competitivo y, por consiguiente, de FMS Internacional 2021 a tan solo una semana de su celebración en los días 9, 10 y 11 de septiembre, así como de su puesto como participante en la temporada que viene de la FMS España.

"Ya no me siento a gusto compitiendo, es el momento de dar un paso al lado"

Así lo ha comunicado Javier Bonet, de 23 años, en sus redes sociales a través de Instagram Storys: "Tras un periodo de inactividad y reflexión he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida, por tanto renuncio a mi puesto de FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante. Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento, finalmente he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llenan mas", ha explicado el rapero.

"Esto no quiero decir que no vayáis a verme improvisar ya que seguiré haciendo freestyle e incluso batallar en ocasiones puntuales siempre y cuando tenga motivación y ganas. Os prometo que os iré comunicando pronto qué cosas estaré haciendo y responderé a todas vuestras dudas de mejor forma que esta a lo largo de la semana", ha continuado. "Gracias por haber estado ahí apoyándome siempre en esta etapa de mi vida y haber formado parte de todo el proceso que me ha hecho llegar a donde estoy, me llevo muy buenos recuerdos y experiencias de estos años que hemos vivido juntos y que nunca olvidaré".

Bnet también ha querido aclarar que es todo una decisión personal y que no ha habido una razón externa: "Por último, dejar claro que esta decisión se basa en lo personal y no hay ningún tipo de factor externo o ajeno a mi que haya influido o pueda influir en ella, quiero agradecer a Urban Roosters la comprensión, la dedicación y el esfuerzo que han hecho hasta el último momento porque siguiera, pero mi cabeza me dice que es el momento de dar un paso a un lado, muchas gracias a todos", concluye como despedida.

“Gracias por enseñarnos tanto @bnet98 Siempre tendrás un hueco en la parte más alta del olimpo del freestyle ❤️ https://t.co/TasNllpJiC“ — Blon (@blonstark) September 2, 2021

“Cambiaste el juego. Gracias por todo lo que hemos compartido juntos y (espero) podamos volver a compartir en un futuro. Mucha suerte en todos tus proyectos, tienes una estrella especial para hacer lo que quieras @bnet98 ❤️“ — S.K.O.N.E. (@SkoneBigFish) September 2, 2021