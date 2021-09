Hablamos en exclusiva y en directo con los freestylers argentinos Klan y Mecha, a través de nuestro canal de Twitch. Los raperos nos han contado sus sensaciones y experiencias antes de enfrentarse a sus rivales de grupo durante la FMS Internacional que podrás ver a partir del jueves 9 de septiembre en directo, desde las 18.30 horas, en RTVE Play y Youtube.

Recordemos que Klan está dentro del grupo C con Nitro, Gazir, Skiper y Nekroos. Y que en la clasificación de la FMS Argentina ha quedado cuarto. Mecha se encuentra en el grupo E con Jaze, Mnak, Acertijo y Garza y en la clasificación argentina ha quedado tercero, justo por delante de Klan.

Ambos son novatos dentro de esta competición. Para los dos esta es la primera vez que compiten por el título de campeón dentro de la FMS Internacional. Lucas Matías Santo, A.K.A. Klan, es un freestyler, rapero y MC de Buenos Aires (Argentina), conocido por sus sonadas participaciones en El Quinto Escalón y otras competiciones, principalmente de carácter underground, por lo que para muchos es considerado "El mejor del Under". Durante esta entrevista exclusiva para Playz, Klan admite, entre otras cosas, que está deseando cruzarse con Aczino y tomarse la revancha, después de haber perdido contra él en la última final de la USN que ganó Chuty.

Mecha, por su parte, tiene muchas ganas de medirse a Gazir y demostrar que está a la altura del evento. Thomas Nahuel Antonelli, A.K.A. Mecha, es un freestyler, rapero y MC argentino procedente de la provincia de Córdoba. En 2020 participó en la Red Bull Batalla de los Gallos Nacional Argentina 2020, en la cual conseguiría el tercer lugar, derrotando a Roma en primera ronda, a Nacho en cuartos de final y perdería contra Tata, ganando la batalla por el tercer lugar posteriormente contra Klan.

