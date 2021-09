Este mismo 9 de septiembre el Palacio Vistalegre ha acogido en su escenario un día histórico: la vuelta de la FMS Internacional tras más de un año de pandemia... ¡y además con público! Los amantes del freestyle han vibrado como nunca en el primer día de fase clasificatoria de la FMS Internacional 2021. Los mejores freestylers de España, Chile, México, Perú y Argentina han batallado para colarse en la Gran Final del próximo sábado y luchar por el título de campeón internacional, por ello, vamos a repasar las claves y highlights de la esperada velada.

Bekaesh y Cayu son los hosts que han estado al mando de la competición, mientras que el mexicano Sonicko y el argentino Zone han sido los encargados de ponerle los beats a los batallones vividos de hoy. Una fecha que se ha visto marcada por algunas sorpresas de última hora, como la descalificación de Rapder, campeón vigente de FMS México y Red Bull Internacional, y la de Jaze, campeón de FMS Perú y quien apuntaba a ser uno de los favoritos para llevarse el título.

Pero no todo han sido desgracias, pues el team español ha dado también mucho de qué hablar. Tirpa, quien tenía que pelear un hueco en el grupo de reservas, ha logrado clasificarse para luchar por el título, y el gran Zasko Master ha tenido un más que buen día y ha brillado por sí mismo siendo fiel a su estilo y demostrando que con público o sin él puede llegar a convencer. Pero quien sí ha sabido brillar por encima de todo pronóstico a su favor ha sido Mnak, el Vikingo del Verso que, cuando parece que no puede sorprender más, se proclama como estrella indiscutible de la noche. Mnak no ha pasado desapercibido en ningún momento, al igual que el peruano Skill y el argentino Mecha, dos freestylers del nuevo panorama internacional que proyectan un futuro de un nivel arrasador.

Los minutos de presentación ya apuntaban a que cada freestyler venía con ganas de comerse el mundo, pues son un total de 27 más el campeón actual del anillo, Aczino, que defiende el título de campeón y que pasa directo a la Gran Final. Son muchas las novedades que Urban Roosters ha incorporado en esta nueva edición, entre ellas el formato del Incremental, que se compone de un Easy Mode, Hard Mode y Extreme Mode (palabras cada dos segundos). Esta nueva modalidad ha hecho a los freestylers sacar a pasear tu nivel más técnico pero ha sido en el 8x8 donde se ha demostrado que es en los minutos libres donde se decide la batalla realmente.

Skill, "al cuello" desde el primer momento, y Tirpa clasificado El evento ha arrancado con el grupo de reservas: Tirpa, Yoiker, Joqerr, Wolf y Skill se vieron las caras en el escenario para luchar por la clasificación a FMS Internacional. Durante todas las rondas sobresalió un impecable Skill que ha sorprendido como nunca en esta Internacional para decir algo así como "aquí estoy yo". Directo desde Perú, Skill, que tan solo tiene 19 años, ha traído toda la agresividad al Palacio Vistalegre y ha hecho vibrar la grada con cada una de sus rimas ingeniosas. Aparte de las increíbles respuestas al momento de Skill y lo resolutivo que puede volverse en cada uno de los enfrentamientos, uno de sus puntos fuertes es la puesta en escena, la actitud y la convicción que proyecta con sus rimas. El peruano ha liderado el grupo y no ha dejado lugar a ningún tipo de error, pues ha demostrado un nivel constante que ha ido creciendo cada vez más y que ha hecho que se le guarde un hueco en la segunda fase clasificatoria para poder optar por el título en el Grupo B. Tirpa fue quien debutó la representación española en el evento. Su primera batalla contra Skill le dio la primera derrota de la fase de grupos para los reservas, sin embargo, Tirpa fue en línea ascendente en cada enfrentamiento y finalmente ha quedado segundo de grupo, demostrando que su hueco está más que merecido. Tirpa ha destacado sobre todo en el nuevo formato del Incremental, adaptándose perfectamente, como el round de su batalla contra Wolf que ha tenido alguna que otra barra que ha hecho gritar a Vistalegre entero. El malagueño competirá en el Grupo A, lugar que deja Bnet tras su retirada de esta FMS Internacional. El resto de compañeros también han dejado muy buenas batallas y momentazos, en especial Wolf, quien empata con 5 puntos con Yoiker y que hacen que el chileno Joqerr se quede fuera del campeonato de forma definitiva. Joqerr ha puesto sobre la mesa una propuesta muy interesante donde la fluidez y la técnica han hablado por sí mismas. Sin embargo, el formato de esta Internacional requería más una propuesta de sangre e hiriente, y Joqerr ha ido decayendo en nivel cada vez más hasta el punto de quedarse fuera. Los dos clasificados, Wolf y Yoiker van directos también al grupo B con Sweet Pain y Stick, pues Stuart, Lobo Estepario y Ricto son bajas en el evento.

Papo y Rapder, la batalla decisiva para clasificarse Pero lo mejor estaba aún por venir y ha llegado la hora del "grupo de la muerte" que tanto aclamaban los seguidores en rede. Papo, Zasko, Strike, Rapder y Pepe Grillo eran los nombres que conformaban la lista del infierno y que no ha decepcionado en ningún momento, pues han estado tan parejas cada una de las batallas que todo se ha decidido en el último momento con el Papo vs Rapder. El enfrentamiento, que parecía dejar fuera a Papo definitivamente de su clasificación, ha descalificado al campeón internacional actual de Red Bull, Rapder, dejándole sin ningún tipo de opción para ganar FMS Internacional este año y "cerrar la temporada por todo lo alto", tal y como deseaba. Strike ha sido el otro gallo que también se queda fuera de la tabla tras perder todos los enfrentamientos. “A mi no me ganó papo, me ganó Madrid.“ — Rapder (@Rapder5) September 9, 2021 Lo cierto es que la "bestia del hardcore", que así se apoda el propio Papo, sigue demostrando sus tablas en el escenario y es capaz de soltar el punch más hiriente de la manera más tranquila. Siempre sólido en el escenario en esta nueva temporada, su estilo renovado convence al jurado tanto como su estilo clásico, y hoy se ha demostrado esa frialdad y veteranía en el escenario una vez más, como si no importasen los cuchillos clavados en el pecho. Solo 5 puntos son los que han decidido la descalificación de Rapder y el mexicano ha declarado, en las entrevistas exclusivas del backstage con Playz, el poco apoyo que ha recibido del público español y cómo eso ha influenciado el resultado. "A mi no me ganó papo, me ganó Madrid", ha escrito también Rapder en su cuenta oficial de Twitter. 07.36 min Rapder (México) y Papo (Argentina) batallan en la fase clasificatoria 1 de FMS Internacional 2021 para ver quién de los dos puede hacerse con un puesto en la Gran Final de la Liga. La segunda batalla ha sido nada más ni nada menos que la de Zasko contra Pepe Grillo, enfrentamiento que ha tenido como ganador al español y que ha dejado varios highlights nada más empezar los cruces. Una batalla de métricas en toda regla y siempre disfrutable, da igual cómo, cuándo o en dónde, pues ambos comparten estilos muy parecidos y eso hace que el nivel se retroalimente solo. La primera ronda de Zasko ha estado impecable, fiel a su estilo de freestyle libre y al momento y capaz de despedazar las palabras como solo sabe él hacerlo. Además, acostumbrado a ver a Zasko en FMS España sin espectadores gritando, la realidad es que con público la agresividad de Zasko se multiplica por mil. Pepe Grillo y Zasko juegan con la misma estrategia pero se ha notado la diferencia de complejidad del español y eso hizo que se proclamara campeón de la batalla. El otro escalón que superar para Zasko ha sido la batalla contra Papo, momento cúlmine que todo Argentina, España y resto del mundo estaban esperando. Un duelo para recordar en la historia y que ha proclamado, también, a Zasko como campeón. Finalmente y tras todas las rondas, el alicantino ha quedado líder de grupo reafirmando que, cuando Zasko tiene un buen día, puede llevarse a quien se le ponga por delante sin importar estilo, nombres o reconocimientos. Otro batallón ha sido el de Pepe Grillo contra Strike, que además ha tenido una réplica y a la que se le puede sacar como conclusión que es la típica batalla que no sabes que necesitas hasta que la ves y la disfrutas en directo. 06.39 min Papo (Argentina) y Zasko (España) batallan en la fase clasificatoria 1 de FMS Internacional 2021 para ver quién de los dos puede hacerse con un puesto en la Gran Final de la Liga.