La celebración de una de las competiciones de freestyle más importantes de habla hispana arranca con la primera fase clasificatoria. FMS Internacional celebra su regreso con competiciones los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Treinta freestylers lucharán por el título de campeón internacional y ojo, porque volverán a tener el empuje del público presencial.

En la fase clasificatoria 1 veremos competir a los cinco suplentes (Tirpa -España-, Wolf -Argentina-, Joqerr -Chile-, Skill -Perú- y Yoiker -México-), pero también a los grupos D (Rapder -México-, Papo -Argentina-, Pepe Grillo -Chile, Strike -Perú- y Zasko -España) y E (Jaze -Perú-, Acertijo -Chile-, Mecha -Argentina-, Mnak -España- y Garza -México).

Los grandes ausentes del encuentro serán Lobo Estepario, positivo en Covid antes de viajar a Madrid; Ricto y Stuart. Pero la baja que más sorprendió a todos los usuarios seguidores del freestyle es la de Bnet. El español renunciaba a su puesto en la Inter y confirmaba su retirada de las batallas de gallos a través de un comunicado en redes sociales: "Tras un periodo de inactividad y reflexión he tomado la decisión de dejar de competir en el circuito profesional de batallas de forma indefinida, por tanto, renuncio a mi puesto de FMS Internacional y tampoco formaré parte de la temporada 2021-2022 de FMS España como participante. Es una decisión que lleva mucho tiempo en mi cabeza y que no he comunicado antes porque he meditado hasta el último momento, finalmente he tomado esta decisión porque ya no me siento a gusto compitiendo y siento que es hora de hacer otras cosas que me apetecen y llenan más", explicaba el rapero.

Bnet también quiso aclarar que todo formaba parte de una decisión personal y que no ha habido una razón externa: "Por último, dejar claro que esta decisión se basa en lo personal y no hay ningún tipo de factor externo o ajeno a mí que haya influido o pueda influir en ella, quiero agradecer a Urban Roosters la comprensión, la dedicación y el esfuerzo que han hecho hasta el último momento porque siguiera, pero mi cabeza me dice que es el momento de dar un paso a un lado, muchas gracias a todos", concluía como despedida.

