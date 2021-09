¿Tienes ganas de FMS Internacional? Nosotros también, así que no hemos podido evitar colarnos en el hotel de los freestylers para saber cómo se enfrentan a una de las competiciones más importantes del año. En este caso, Mnak nos cuenta cómo ve su participación en el evento, a qué rivales considera más fuertes y todas y cada una de las sensaciones que experimenta antes de enfrentarse a sus compañeros de grupo durante la clasificación. Y ojo, porque se vienen auténticas batallas a partir del jueves 9 de septiembre.

"Humildemente, ahora mismo no estoy nada nervioso. Hasta el miércoles por la noche o el jueves por la mañana no me pongo nada nervioso, de verdad", confesaba ante las cámaras de Playz. Recordemos que Mnak se encuentra en el grupo E con Jaze, Mnak, Acertijo y Garza y que en la clasificación española quedó cuarto, así que son muchos los que esperan que su estilo siga siendo el hilo conductor de todas y cada una de sus intervenciones.

"Cuando empecé FMS tenía muchas menos ganas de competir, pero ahora sí que las tengo. Estoy en uno de los grupos más chungos, pero espero pasar a la final", indicaba convencido. "Creo que mi punto fuerte es mi espontaneidad. Me va saliendo todo al momento y cada vez me siento más orgulloso de mí mismo por eso. Está generando en mí una confianza mucho más fuerte. Cuando empezó FMS España no me veía en la Inter ni de coña. Al final te empapas un poco del pensamiento de la peña y estaba mucho más perdido. Ahora voy a muerte, me veo clasificado de cara al sábado".

Para Mnak, el rival más fuerte sigue siendo Mecha porque "cumple el papel de tío que rapea muy hardcore": "Por cercanía creo que es el rival a batir": "Al dinal la FMS es muy relativa. Todo depende de la suerte que tengas porque es una fecha cada mes. Un puesto en la clasificación no significa nada. Del que más disfruto es de Zasko. Después Gazir y Sweet Pain", indicaba.