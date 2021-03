Dieciséis concursantes, treinta canciones, siete duetos y una voltereta lateral, gracias a los talentos de Eva. La primera jornada de conciertos de 'OT 2020: Díselo a la vida' se ha saldado con muchos momentos para el recuerdo y todas las emociones a flor de piel. Y es que los chicos de esta edición pensaban que, con tantos espectáculos pospuestos o aplazados, habían perdido la oportunidad de deslumbrarnos sobre el escenario. Pero más de 15.000 personas disfrutan este fin de semana de sus actuaciones en las cuatro fechas de Madrid, el 25 y el 26 de julio, donde estamos siendo testigos del talento descubierto en Operación Triunfo.

El cabaret cómico y romántico de Samantha y Flavio, "Qué sabrá Neruda" o el primer directo del single de Anaju son los platos que han despertado las respuestas más enérgicas por parte de la audiencia, repartida entre lo virtual y lo presencial. Como sucediese en las galas posteriores al parón por coronavirus, la gente en sus casas ha disfrutado de un lugar privilegiado sobre el escenario.

Flavio y Samantha, una de las actuaciones favoritas de 'OT 2020: Díselo a la vida'

En esta ocasión, Ivan Labanda ha sido el maestro de ceremonias encargado de introducir a los chicos, entretener a los invitados e incluso atreverse a cantar al final. Y nos ha querido recordar que OT 2020 es un antídoto contra la desesperanza. Cuando los concursantes han salido siguiendo sus palabras, tras los primeros acordes de "I'll be there for you", hemos vivido un arranque grupal enérgico e intenso.

Un concierto grande pero muy, muy íntimo Jesús, Nick y Bruno son los encargados de abrir el espectáculo, interpretando sus primeros singles y presumiendo de un crecimiento increíble. Sus canciones íntimas y personales han marcado la dirección de una velada que ha resultado venir cargada de emociones. Jesús ha cantado "Me sabe a sal" frente a un idílico atardecer veraniego, que nos transporta con su guitarra española y su amplia sonrisa sobre el escenario. Las "Historias robadas" de Nick nos dejan un mensaje especial: "No está mal ser diferente, ¿vale? Es importante". Y Bruno ha "cumplido un sueño" al cantar junto a su ídolo Funambulista "Fugitivos", que acompaña de los coros grabados por sus fans. “Les dejamos la actuación de @soyanneot2020 cantando su primer single “Salté” en el primer concierto de OT2020 en el Wizink Center. #OTConcierto25J pic.twitter.com/gBUrTk2N6Y“ — AnneLukinGlobal (@AnneLukinGlobal) July 25, 2020 Esta línea emocionante e intimista es también la que ha seguido Gèrard, que más adelante cantaba "Fugaces" junto a Roi Méndez e iluminaba el WiZink Center con una constelación de linternas brillantes. El joven cantante, como dice Anaju, "es una estrella, pero de fugaz no tiene nada". Y también ha acompañado a Anne a la guitarra cuando nos ha enamorado con su interpretación de "Salté", clásica y técnicamente perfecta. "Gracias por venir porque sé que no son las mejores condiciones", ha dicho con sinceridad la benjamina de OT 2020. "A veces es importante saltar, porque pasan cosas como esta".

Por último, Maialen y Bruno cantan juntos "Sintigo", devolviendo al espectáculo la intimidad y la magia.