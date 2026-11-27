El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha reducido de ocho años y medio a siete años de prisión la condena al exjugador del Valencia CF Rafa Mir por un delito de agresión sexual a una joven. La rebaja se produce después de que el tribunal haya revocado la condena adicional de 18 meses que se le había impuesto por un delito de lesiones.

La decisión responde a la estimación parcial del recurso presentado por la defensa del futbolista contra la sentencia que dictó el pasado mes de junio la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia. La Sala de Apelación Penal mantiene los siete años de cárcel por agresión sexual, pero considera que las secuelas psicológicas sufridas por la víctima no constituyen un delito de lesiones independiente en este caso.

Según consta en la sentencia, los magistrados confirman íntegramente los siete años de cárcel por el delito de agresión sexual, pero revocan la pena de 18 meses por un delito de lesiones al concluir que el trastorno de adaptación con ansiedad y estado depresivo que sufrió la víctima tras la agresión no puede desligarse de la acción principal y ser castigado por separado.

"No negamos que, para la víctima, la agresión que sufrió tuvo unas muy graves consecuencias, pero no distan de las que habitualmente vienen sufriendo las víctimas de este tipo de delitos que en este caso particular (…) se han agravado por la propia repercusión pública de los hechos (…) y la necesidad de revivirlos a través de un procedimiento judicial donde no es extraño que se sienta juzgada por la colectividad", argumenta el tribunal.

Para fundamentar su decisión, el TSJCV se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo, que establece que las lesiones psicológicas solo pueden castigarse como un delito autónomo cuando superan las consecuencias habituales del delito principal. Esto puede suceder cuando existe una forma de ejecución especialmente grave, una desviación del plan delictivo inicialmente previsto o un empleo de una intensidad criminal extraordinaria.

Por otra parte, la Sala ha rechazado el resto de los argumentos presentados por la defensa de Mir y mantiene íntegramente su condena por agresión sexual. Los magistrados consideran que la Audiencia Provincial realizó una valoración de la prueba practicada en el juicio "lógica" y "razonable".

Rebaja de la condena a Pablo Jara

La resolución del TSJCV también estima parcialmente el recurso de apelación presentado por Pablo Jara, otro de los futbolistas juzgados en esta causa. En su caso, los magistrados mantienen las condenas por agresión sexual sin acceso carnal, delito contra la integridad moral y delito leve de lesiones, aunque modifican algunas de las penas.

En concreto, la pena de prisión por agresión sexual pasa de dos años a uno. Además, el tribunal reduce la multa correspondiente al delito leve de lesiones. Tras estos cambios, Jara deberá cumplir un año y medio de prisión y abonar una multa de 675 euros. La sentencia de apelación todavía puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024

Los acontecimientos se remontan a la madrugada del 1 de septiembre de 2024, cuando Rafa Mir militaba en el Valencia CF en calidad de cedido por el Sevilla. El futbolista fue detenido junto a Pablo Jara después de que una joven denunciara una presunta agresión sexual.

Según los hechos declarados probados en la sentencia, ambos futbolistas habían conocido a dos mujeres en una discoteca de Valencia y posteriormente se trasladaron con ellas a una vivienda situada en una urbanización de Bétera, Valencia, propiedad de Mir, con la intención de continuar la noche. Fue en ese domicilio donde se produjeron las agresiones sexuales. La resolución judicial considera probado que Mir agredió sexualmente a una de las jóvenes en la zona de la piscina y en uno de los cuartos de baño de la vivienda, mientras que Pablo Jara agredió a la amiga de esta.