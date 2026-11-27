Un testigo protegido ha asegurado este viernes en su declaración a la jueza María Tardón, que un prefecto de policía de la región marroquí de Tetuán le anunció que iba a haber una entrada masiva en Ceuta veinte días antes de que más de 70.000 personas atravesaran de forma ilegal la frontera con Marruecos el 30 y 31 de julio, al tiempo que ha responsabilizado a mandos policiales marroquíes de planificar e instigar la incursión, según fuentes presentes.

🔴 Sobre la investigación de la entrada masiva en Ceuta: un confidente confirma ante la jueza que el comisario principal de la Policía de Tetuán se lo anunció 20 días antes ▪️ El agente es uno de los identificados en los informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras 🎙️ @gema_alfaro — Radio 5 (@radio5_rne) November 27, 2026

El testimonio del confidente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas se ha producido un día después de la declaración del cónsul de España en Tetuán en la que aseguró que un día antes de la entrada masiva recibió información del Centro Nacional de Inteligencia que apuntaba a que la frontera estaba "caliente", con mucha gente joven y que se lo trasladó al embajador español en Rabat.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras identificó al prefecto en "actitud de guiado"

Se da la circunstancia de que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional identificó al prefecto de Tetuán "en actitud de dirección y coordinación" del guiado de migrantes marroquíes hacia la frontera española durante los hechos.

Lo hizo en un informe en el que, con nombres y apellidos, señalaba a un total de 18 cargos políticos y policiales presuntamente vinculados a los hechos, entre los que, además de este jefe policial, constaba también el delegado local del Gobierno en Castillejos o un comandante de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) del país vecino.

El testimonio de este confidente contradice una serie de conclusiones extraídas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que en un informe remitido a la magistrada Tardón aseguró no haber hallado evidencias de que la entrada masiva hubiera sido planeada o coordinada por Marruecos.

"De las investigaciones realizadas por parte del CNI sobre la entrada masiva en Ceuta no se han obtenido, hasta la fecha, evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes", indicó el servicio secreto.