El cónsul de España en Tetuán ha asegurado este jueves en su declaración como testigo ante la jueza María Tardón que un día antes de la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta del 30 y 31 de julio recibió información del Centro Nacional de Inteligencia que apuntaba a que la frontera estaba "caliente", con mucha gente joven y que se lo trasladó al embajador español en Rabat.

La jueza de la Audiencia Nacional ha escuchado su testimonio y, por segunda vez, el de Gonzalo Sanz, ex jefe de gabinete del ex delegado del Gobierno en Ceuta, quien ha mencionado la "pasividad" que vio en los agentes marroquíes el día de la entrada, y ha hablado de la voluntad "inequívoca" de dejar pasar a migrantes a la ciudad autónoma.

El primero en declarar ha sido el cónsul de Tetuán, citado después de que un policía indicase que el diplomático cruzó a Ceuta el 28 de julio en un carril habilitado y que, según contaban agentes aquellos días, lo había hecho para avisar de una posible entrada masiva.

Un enlace del CNI le informó en persona

Pero el diplomático ha negado que él cruzase de Tetuán a Ceuta. Lo que ha contado, según informan fuentes jurídicas, es que hizo la entrada efectiva en el cargo el 29 de julio, el día antes de los hechos. Así, ha recapitulado que viajó de Algeciras a Ceuta, donde fue recibido por Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del que era delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, y posteriormente entró en territorio marroquí, han indicado las fuentes.

Cuando llegó al consulado, ha relatado, un enlace del CNI le informó en persona de que la situación en la frontera estaba "caliente", con muchos jóvenes, y él se lo transmitió en tiempo real y por conducto oficial al embajador en Rabat, que suele ser mediante notas verbales o mensajes, pero no documentos escritos.

Según las fuentes, la magistrada ha anunciado que solicitará por la vía oficial esos mensajes que el cónsul trasladó al embajador a través de notas verbales, mensajes de la aplicación de Whatshapp y correo electrónico cuyo contenido es reservado. El diplomático ha avisado de que necesitará pedir permiso para poder aportarlos.

El testigo, que ha indicado que en ese momento el embajador estaba en la Fiesta del Trono de Marruecos, ha explicado el protocolo de las comunicaciones, por el que son los consulados quienes informan a la embajadas y después el embajador lo transmite al ministro de Exteriores.

Sanz asegura que en los primeros momentos se pudo haber parado

Gonzalo Sanz, que fue jefe de gabinete del ex delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, citado como imputado el 1 de diciembre, ha comparecido para ser interrogado por ciertos puntos que no se abordaron en su declaración anterior.

Sanz ha destacado que cree que en las primeras horas se podía haber parado la entrada masiva de inmigrantes y que, en su opinión, lo que hubo fue una "total pasividad" de los agentes marroquíes derivada de la "voluntad inequívoca" de Marruecos de dejarles pasar a Ceuta, según informan las fuentes.

Al pedir ayuda al Ministerio del Interior en los días previos, ha comentado que les dijeron que lo que estaba sucediendo en la frontera era lo que ocurría "todos los veranos".

En esos días, ha recordado, el director general de la Policía, Francisco Pardo; la secretaria de Estado de Interior, Aina Calvo, y la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería de Interior, Elena Garzón, trataban de que Marruecos colaborase para conseguir una reforma de las expulsiones exprés tras la sentencia del Tribunal Supremo, que interpretó que la norma impedía las devoluciones inmediatas si se cruzaba a nado la frontera.

Ha señalado que Pardo mantuvo conversaciones con un alto responsable de Interior marroquí, Abdelatif Hamouchi, director de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), pero la colaboración no se materializó.

También ha lamentado que, pese a que se pidieron refuerzos para contrarrestar las entradas que ya se estaban produciendo los días previos al 30 y 31 de julio, solo se les envió una lancha y mantuvieron una reunión por videoconferencia, lo que ha calificado de medidas "absolutamente cosméticas".