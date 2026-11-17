La Policía Nacional ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta a finales de julio, que solicite a Google y Meta que identifique y contraste la relación de las 97 conexiones vinculadas con miembros de la seguridad e inteligencia marroquí que los investigadores han hallado con otros grupos y perfiles sospechosos.

En un nuevo informe, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (Cenif) analiza los contactos de los usuarios catalogados como administradores (19) y dinamizadores (32) de los grupos de WhatsApp recogidos en el informe técnico remitido en agosto.

Este estudio ha permitido hallar 97 conexiones con números de teléfono que pudieran pertenecer a integrantes de cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia de Marruecos, por lo que la Policía considera que es necesario pedir nuevas diligencias dirigidas a Google y Meta.

La Policía argumenta que la vinculación de los 97 perfiles con los servicios de seguridad marroquíes se sustenta en dos indicios: el registro de estos contactos en agendas de terceros, en los que aparecen "bajo denominaciones y cargos explícitos" de estamentos de seguridad y la vinculación de lo anterior con identidades que aparecen en la filtración atribuida al grupo Jabaroot.

Además, la Policía concluye que estos vínculos "no se restringen a un cuerpo policial concreto ni a un único nivel territorial, sino que engloban un espectro que abarca varias estructuras de seguridad e inteligencia marroquíes".

Aparecen miembros de la Seguridad Nacional Marroquí y de los servicios de inteligencia

Así, en la monitorización realizada por la Policía aparecen miembros de la dirección general de Seguridad Nacional marroquí, de los servicios de inteligencia, unidades de la Gendarmería Real, efectivos asignados a la seguridad de Palacios Reales y unidades de Tráfico.

La Policía también detecta que gran parte de los registros "convergen en unidades operativas y comisarías de distrito de Casablanca" y que se extienden también hasta "centros neurálgicos de decisión en Rabat", donde tienen la sede central tanto la Policía Nacional de Marruecos, como la inteligencia interior, la inteligencia exterior y las fuerzas auxiliares de Marruecos de la zona norte.

Pese a los indicios recabados, la Policía apunta que la entrada masiva en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio responde a un esquema de "autoría difusa" que se apoya fundamentalmente en el uso de redes sociales y un esquema de "acción compartimentado".

Estos factores que concurrieron en las diferentes fases del proceso "dificultan enormemente identificar un nexo causal entre las mismas y sus autores", si bien considera necesario que la información que podría aportar Google y Meta reforzaría y completaría la estructura relacional identificada hasta el momento.

Y es que en otro reciente informe aportado a la jueza, el Cenif identificó a 18 responsables de seguridad de Marruecos, de quienes señala que contaban con "un nivel orgánico superior de coordinación supra-corporativa" durante la entrada masiva del pasado 30 de julio.

El documento da cuenta de un "comportamiento común" en el terreno que "apunta a una acción planificada y organizada traducida en instrucciones de servicio sencillas y comunes a todas las estructuras de seguridad presentes".

Esas "actitudes o comportamientos indiciariamente de interés para la investigación (inactividad, guiado, control, etc.) son desplegados por miembros de diferentes estructuras de seguridad (fuerzas auxiliares, gendarmes, policías, personal civil, etc.)".

Para lograr esas identificaciones, se ha entrevistado a 81 de los inmigrantes que accedieron a Ceuta y se han formalizado 13 actas de declaración, que han dado como resultado que "18 de estos responsables han podido ser identificados, ya sea por su cargo o por el nombre, correspondiéndose con autoridades de diferentes niveles administrativos y de la estructura de seguridad".

Cita a declarar al cónsul de España en Tetuán

Por otro lado, la jueza María Tardón ha citado a declarar como testigos el próximo 26 de noviembre al cónsul de España en Tetuán en el momento de los hechos y, por segunda vez, al exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma Gonzalo Sanz Ruiz.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, la magistrada fija ambas declaraciones para el próximo 26 de noviembre a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Al cónsul le cita a las 10:00 horas y a Sanz Ruiz, a las 11:00 horas.

Según figura en el auto, en la primera de las citaciones, la jueza señal que de las declaraciones prestadas por diversos mandos policiales se desprende la existencia de un "episodio singular y potencialmente relevante" ocurrido en fechas inmediatamente anteriores a la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio.

Un policía asegura que el cónsul estuvo en Ceuta los días previos

En concreto, indica, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía declaró que el día 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril específico de acceso con el fin de permitir la entrada urgente en Ceuta del Cónsul de España en Tetuán, precisando que se trató de una circunstancia absolutamente inusual y ajena al funcionamiento ordinario del puesto fronterizo.

Asimismo, el funcionario manifestó que el carril fue efectivamente habilitado y que tuvo conocimiento posterior de que el citado diplomático utilizó dicho acceso. El mismo testigo añadió, según el auto, que los comentarios que circularon entre funcionarios policiales durante aquellos días se encontraba la afirmación de que el cónsul habría acudido a Ceuta para advertir a las autoridades españolas de la posibilidad de una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos, si bien precisó que no disponía de conocimiento directo sobre dicho extremo.

Para la jueza Tardón, "es evidente que la relevancia de esta información no reside en los comentarios o rumores mencionados por el testigo, sino en la constatación objetiva de varios extremos que sí resultan acreditados, como son la existencia de un desplazamiento urgente del cónsul general de España" en Tetuán a Ceuta en fechas inmediatamente anteriores a los hechos investigados, la adopción de medidas excepcionales en frontera para facilitar dicho desplazamiento, y la coincidencia temporal con un período en el que diversas unidades policiales ya estaban detectando una presión migratoria extraordinaria y recibiendo alertas de riesgo extremo.

Por ello, considera que resulta "imprescindible" conocer de forma directa si el o la cónsul general de España en Tetuán se desplazó efectivamente a Ceuta los días 28, 29, 30 o 31 de julio, así como conocer cuáles fueron los motivos y con qué autoridades españolas se reunió durante su estancia y si transmitió alguna información.

Segunda citación al exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno

Al mismo tiempo, la instructora ha acordado de nuevo la declaración nuevamente, en calidad de testigo, de Gonzalo Sanz Ruiz, quien fuera el jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, por "la información aportada por los funcionarios policiales" sobre el desplazamiento del cónsul de Tetuán.

En este sentido, en el auto, la jueza Tardón precisa que en la primera declaración prestada por el exjefe de Gabinete, según consta en las actuaciones, no se efectuó referencia alguna a la existencia de dicho desplazamiento, a la eventual reunión mantenida con el representante diplomático español ni a la información que, en su caso, pudiera haberse intercambiado con ocasión de esta. De ahí que, según la magistrada, sea necesario volver a tomarle declaración.

Pospone la declaración del exdelegado de Ceuta

Por otro lado, la jueza Tardón ha suspendido la declaración como imputado del exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, prevista para este miércoles y la ha pospuesto para el día 1 de diciembre, según han informado fuentes jurídicas.

Triano, que dimitió el pasado mes de septiembre alegando que había sufrido "una presión injusta y una campaña de bulos", fue imputado la semana pasada, convirtiéndose en el primer alto cargo en ser investigado por la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Además, en una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, la magistrada ha dado tres días a la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para que identifique a un confidente llamado Ahmed y residente en Benzú, que habría alertado de movimientos inusuales en Castillejos, localidad marroquí que hace frontera con Ceuta, en los días previos a la entrada masiva.