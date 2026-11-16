Un informe del CNI fechado el 11 de noviembre y remitido a la Audiencia Nacional determina que no ha hallado evidencias de que la entrada masiva de más de 80.000 migrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta fuera "instigada, planeada o coordinada" por Marruecos. Por su parte, la Guardia Civil descarta que el informe del Centro Nacional de Inteligencia del 29 de julio, un día antes de la crisis, fuera "un aviso o alerta temprana" de la misma.

En un escrito al que ha tenido acceso Rtve Noticias presentado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el CNI señala que "hasta donde se sabe en estos momentos, la movilización fue el producto de un lIamamiento en redes sociales en el que no puede reconocerse la existencia de un único dinamizador, ni la vinculación de los que fueron detectados con el aparato del estado marroquí".

"Tras las investigaciones en profundidad realizadas por el CNI, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España", destaca.

Para el servicio secreto español, una cuestión diferente es "el conocimiento que, efectivamente, tenían las autoridades marroquíes de la existencia de convocatorias con un alcance masivo animando a entrar en Ceuta, y las decisiones que tomaron antes y durante el suceso, en las que priorizaron la seguridad de la celebración de la Fiesta del Trono que se celebraba, con asistencia del rey Mohamed VI, en el cercano palacio real de Rincón".

Los agentes indican a la jueza que, según la información obtenida, las decisiones adoptadas por Marruecos "tuvieron como consecuencia la entrada de personas de manera incontrolada en la ciudad autónoma sin que encontraran oposición eficaz por parte de las autoridades marroquíes".

El organismo de inteligencia sí que ha detectado, "en cambio", la actividad de una serie de dinamizadores en el ámbito de las redes sociales que "han actuado de forma descentralizada, múltiple, autogestionada y colaborativa en la difusión de la convocatoria de entrada en Ceuta". Pero recalca que no se ha observado "una estructura organizativa de dirección o coordinación centralizada" que hiciera los primeros lamamientos ni los amplificara después.

Y concluye que "no se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes que permita hablar de una integración de los dinamizadores en estructuras superiores para la ejecución de una acción deliberada en perjuicio de los intereses españoles".

La Guardia Civil no ve en el informe del CNI previo a la crisis "un aviso o alerta"

También este lunes se ha conocido otro documento de la Guardia Civil, fechado también el 11 de noviembre, en el que descarta que el informe del CNI del 29 de julio, un día antes de que empezara la entrada masiva a Ceuta, fuera un "aviso o alerta temprana" de la crisis.

Cabe recordar que el informe del CNI de esa fecha fue usado de ariete político contra el Gobierno, al que se le ha acusado de conocer lo que iba a ocurrir antes de que sucediera, y que la crisis se saldó con la dimisión el pasado 11 de septiembre del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, tras insistir en que trasladó la información de los servicios secretos a su superior.

El instituto armado sostiene que dicho informe era "parcial" e "insuficiente" para "dimensionar la amenaza" y no pudo trasladar "el salto cualitativo entre una convocatoria ordinaria y la materialización de una crisis de carácter excepcional" en la ciudad autónoma.

"Para que la información hubiese adquirido un verdadero carácter anticipatorio", expone el instituto armado, "habría sido necesario que identificase alguno de los indicadores determinantes de la posterior crisis: la formación de una masa crítica de candidatos capaz de superar las capacidades de actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes; el posible desbordamiento de su dispositivo; una reducción significativa de las medidas de contención; o la existencia de una eventual falta de voluntad para impedir los intentos de entrada".

La Guardia Civil sitúa la causa en "múltiples factores" y no en el gobierno de Rabat

La Guardia Civil tampoco sitúa al gobierno de Marruecos detrás de las convocatorias. "La hipótesis que se considera más probable" de lo ocurrido, "si bien no la única", es "que el evento masivo se pudo generar en confluencia de multitud de factores potencialmente desconcertantes, de una forma súbita en muy poco tiempo, con un parámetro de oportunidad, muy dinamizado en redes sociales", y que "influyeron decisivamente en un grupo social altamente vulnerable, psicosocialmente descontento y emocionalmente expuesto al cambio, desbordando las previsiones y los recursos disponibles, a uno y otro lado de la frontera".

En una parte del informe, la Guardia Civil explica que, "mientras que el evento de 2021", cuando también entraron masivamente alrededor de 10.000 personas, fue un instrumento de la politica exterior marroqui, buscando ejercer ura presion sobre Espana, los sucesos de 2024 y 2026 reflejan vulnerabilidades internas y una gestion reactiva de las fuerzas de seguridad".

Con todo, fija "dos constantes" que se mantienen en las distintas entradas: la juventud de los migrantes y el protagonismo de los ciudadanos marroquies. También, las carencias económicas que sitúan a los "candidatos" a entrar ilegalmente "en una posicion de vulnerabilittad, haciendolos facilmante manipulables para la movlllzacion".

"Asimismo, se confirma un aprovechamiento recurrente de las fechas festivas" como la Fiesta del Fin del Ayuno, el Nacimiento del Profeta y la Fiesta del Trono, "para realizar convocatorias". Y también, que "los vacíos de seguridad" han sido utilizados para intentar lIevar acabo entradas masivas.

"Igualmente, el activismo en redes sociales constituye un elemento movilizador de la sociedad marroqui y, en concreto, de aquellos individuos con un proyecto migratorio", sostiene.

El Estado Mayor veía el 29 de julio "poco probable" un salto masivo

El informe de la Guardia Civil incluye en sus anexos diversos informes del Estado Mayor de la Defensa y otros estamentos militares que tiene en cuenta.

En un informe del 29 de julio, el Estado Mayor detectaba en localidades próximas a Ceuta como Castillejos o Rincón "miles de magrebíes candidatos a la inmigración irregular, esperando el momento idóneo para tratar de realizar un intento de entrada". No obstante, concluye que: "Se valora como poco probable que se materialice un salto masivo a la valla mañana".

Un día después, con la entrada masiva ya comenzada, el Estado Mayor no cree "probable" la connivencia de Marruecos con la misma: "Sin descartar ninguna opción, y siendo Marruecos la principal amenaza no compartida de España, no se valora como probable que en este caso concreto haya sido así y que el paso masivo de nadadores sea consentido o incentivado".

El 31 de julio, el segundo día de la entrada masiva, el organismo también informa de varias hipótesis del escenario, si bien insiste en que la participación activa de Marruecos es la menos probable y considera que este país se habría visto "sorprendido" por la situación.

"Se considera que la hipótesis más peligrosa sería en todo caso que Marruecos hubiese instrumentalizado la inmigración como vector de presión hacia España y contra sus intereses, si bien se considera poco probable", afirma.

Entre las causas, el Estado Mayor apunta como principal hipótesis al "desbordamiento y sorpresa operativa que ha provocado que sean incapaces de contener la avalancha de candidatos". También, la "detracción de las fuerzas de seguridad marroquíes para el control fronterizo con motivo de la Fiesta del Trono". En tercer lugar, establece el "cambio de actitud" de dichas fuerzas con los candidatos a la inmigración, "evitando adoptar actitudes de represión contra los mismos en un día tan señalado" como dicha festividad.

En cuarto lugar, habla de la "dinamización de los candidatos por un actor externo". Y en último lugar, la "connivencia de las autoridades marroquís como reacción ante los eventos políticos recientes", en referencia a la visita institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia para normalizar las relaciones, la nacionalización de saharauis y a la sentencia del Tribunal Supremo relativa a que no se puede devolver a su país personas que no hayan traspasado una frontera física (muchos migrantes llegaron a Ceuta por mar).