La jueza Tardón cita como testigos a tres consejeros de Ceuta y tres policías que presenciaron la avalancha
- Tardón ha pedido a la ciudad autónoma y la delegación del Gobierno las comunicaciones y actas de reuniones esos días
- Además solicita todas las grabaciones de "cámaras de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo"
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio, ha citado como testigos para finales de este mes a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a tres policías nacionales que presenciaron los hechos. También requiere las actas de las reuniones celebradas por las autoridades durante esos días y los informes e imágenes recabados por las distintas fuerzas de seguridad.
Estas diligencias, dice el auto al que ha tenido acceso RTVE, están destinadas a "determinar qué información existía antes de los hechos, qué autoridades tuvieron conocimiento de la misma, cuales fueron las decisiones adoptadas en cada nivel institucional y cuál fue la respuesta operativa desplegada". Dice además que esta petición de información "no tiene carácter prospectivo", sino que surge "de los datos aportados por los declarantes ya examinados".
La magistrada, que investiga un presunto delito contra la paz e independencia del Estado, ha citado a declarar como testigos a los consejeros Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña. Los tres tendrán que acudir a prestar declaración el próximo 27 de octubre a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas, respectivamente.
Tal como ha explicado la instructora, los tres consejeros fueron identificados por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su declaración como miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma que tuvieron "presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis". Sus declaraciones, añade, aparecen justificadas por "la necesidad de determinar la información disponible en cada nivel de responsabilidad institucional".
Tardón también ha citado a tres policías que presenciaron la entrada masiva "en diferentes momentos", un inspector y dos subinspectores que se encontraban de servicio el pasado 30 de julio y que fueron identificados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras en tres informes ampliatorios. Los agentes declararán el próximo 28 de octubre, a las mismas horas que los consejeros.
Pide las notas de las reuniones entre la ciudad y la Delegación del Gobierno
La jueza ha requerido además a la ciudad autónoma y a la Delegación del Gobierno a que le remitan "actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio".
Y ha pedido a la Guardia Civil, la Policía Nacional, Delegación del Gobierno, Ejecutivo de Ceuta, Autoridad Portuaria y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que "remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales correspondientes", desde el 30 de julio.
Además ha solicitado, entre otras cosas, la remisión de "todos los informes de inteligencia y seguridad" de la Comandancia de Ceuta desde mediados de julio hasta la primera semana de agosto, y aquellos que se hayan generado en el seno del "grupo de seguimiento de Marruecos".
Al Ministerio del Interior requiere la información de que disponga sobre el "número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados". A la ciudad autónoma de Ceuta aquellos informes relativos a la "afectación de los servicios públicos esenciales" en los ámbitos de "seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad, economía e infraestructuras", y a la Cámara de Comercio de la ciudad lo relativo a los daños económicos sufridos a raíz de estos hechos.
Por último, la jueza ha solicitado a las fuerzas de seguridad de Ceuta que identifiquen a una persona denominada "Ahmed", que dice, es "residente en Benzú y posible interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta", así como "los policías y guardias civiles que hubiesen podido contactar y tenido interlocución con el mismo", para que se les pueda citar a declarar como testigos.
Según el auto, este individuo "habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí antes del inicio de los acontecimientos", tal como consta en la declaración de Gonzalo Sanz, ex jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en la ciudad autónoma.