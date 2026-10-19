La jueza Tardón cita como testigos a tres consejeros de Ceuta y tres policías que presenciaron la avalancha

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio, ha citado como testigos para finales de este mes a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a tres policías nacionales que presenciaron los hechos. También requiere las actas de las reuniones celebradas por las autoridades durante esos días y los informes e imágenes recabados por las distintas fuerzas de seguridad.

Estas diligencias, dice el auto al que ha tenido acceso RTVE, están destinadas a "determinar qué información existía antes de los hechos, qué autoridades tuvieron conocimiento de la misma, cuales fueron las decisiones adoptadas en cada nivel institucional y cuál fue la respuesta operativa desplegada". Dice además que esta petición de información "no tiene carácter prospectivo", sino que surge "de los datos aportados por los declarantes ya examinados".

La magistrada, que investiga un presunto delito contra la paz e independencia del Estado, ha citado a declarar como testigos a los consejeros Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña. Los tres tendrán que acudir a prestar declaración el próximo 27 de octubre a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas, respectivamente.

Tal como ha explicado la instructora, los tres consejeros fueron identificados por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su declaración como miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma que tuvieron "presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis". Sus declaraciones, añade, aparecen justificadas por "la necesidad de determinar la información disponible en cada nivel de responsabilidad institucional".

Tardón también ha citado a tres policías que presenciaron la entrada masiva "en diferentes momentos", un inspector y dos subinspectores que se encontraban de servicio el pasado 30 de julio y que fueron identificados por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras en tres informes ampliatorios. Los agentes declararán el próximo 28 de octubre, a las mismas horas que los consejeros.