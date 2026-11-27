El presidente colombiano Abelardo de la Spriella ha dado el primer paso para poner en práctica el ansiado "modelo Bukele": su nuevo establecimiento penitenciario, situado en Riohacha, que tendrá capacidad para 1.722 reclusos.

El nuevo mandatario, que ganó las elecciones el pasado 21 de junio ante su rival Iván Cepeda, heredero político del expresidente Gustavo Petro, inauguró este miércoles esta cárcel en la capital del departamento de La Guajira. Este nuevo Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) cuenta con 476 celdas, 36.000 metros cuadrados construidos y un terreno de 10 hectáreas, de acuerdo con un documento del Ejecutivo: "Su construcción representó una inversión superior a los 362.974 millones de dólares —unos 331 millones de euros—, convirtiéndose en la primera gran infraestructura penitenciaria entregada desde 2011", reza el texto.

El Ejecutivo del ultraderechista también ha explicado que el establecimiento está compuesto por siete pabellones para hombres, 152 cupos para mujeres, 44 para la unidad de desarrollo infantil y 218 para la población étnica. Esto hace referencia a un pabellón especial para "reconocer las particularidades socioculturales de la población wayuu", un grupo indígena de La Guajira.

Según ha explicado el apodado como "El Tigre", al llegar al poder encontró el proyecto, que empezó en 2021, absolutamente "paralizado", pero tras su gestión han logrado "ponerlo a punto" a tiempo. Durante la presentación, hizo especial hincapié en los sistemas de vigilancia y seguridad del centro, aunque también contará con servicios médicos y educativos.

Freno a "los delitos desde las celdas"

El discurso de De la Espriella en su inauguración estuvo enfocado en una nueva cruzada: el uso de teléfonos móviles por parte de los reclusos. Ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reforzar los controles para impedir el acceso de móviles a las cárceles, para "combatir la corrupción de los centros penitenciarios", e investigar cómo llegan estos dispositivos a manos de los internos: "Los funcionarios que faciliten estas prácticas tendrán que responder ante la justicia".

“Lo que no puede suceder es que un delincuente siga dirigiendo una organización criminal desde una cárcel, desde una celda. Las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones desde los cuales se planean asesinatos”, explicaba el mandatario, advirtiendo a los responsables de la seguridad penitenciaria.