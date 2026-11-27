El buque Halima, de bandera panameña, ha naufragado en la madrugada de este jueves a unas tres millas al norte de la bahía cubana de Cabañas, en la provincia Artemisa (oeste), ha informado la Administración Marítima de Cuba (AMC).

De los 16 tripulantes, de nacionalidades egipcia e indonesia, han sido rescatados 13 tripulantes, uno de ellos fallecido, y continúan las labores de búsqueda de los otros tres. "Se ha previsto la atención médica y los aseguramientos requeridos, según los protocolos establecidos", indica el comunicado de la AMC divulgado por medios estatales.

El buque operado por la compañía Sidra Line transportaba 208 contenedores de mercancías de a bordo.

"Ante el hecho, fue creada una comisión gubernamental multidisciplinaria que investiga las causas de este lamentable suceso y conduce las labores de búsqueda y salvamento de manera coordinada con los armadores", añade el comunicado.

Este suceso llega solo un día después de que un buque cargado con 7.000 toneladas de gasóleo naufragara cerca de Ibiza, en el mar Mediterráneo.

El buque tanque químico Med Emre, con bandera de Malta, naufragó con 17 tripulantes a bordo, en condiciones de mala mar entre Valencia y la isla.

Salvamento Marítimo rescató a los 17 tripulantes: el helicóptero Helimer 202 rescató a cinco, el Helimer 220 a seis y el mercante Prysmian Monna Lisa a los seis restantes. Siete fueron trasladados a Ibiza y otros a Valencia. Uno de ellos murió después en el hospital Can Misses.

El vicepresidente primero español, Carlos Cuerpo, se desplazará este jueves a Valencia para hacer seguimiento del dispositivo de coordinación tras activarse varios planes de contención. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha puesto en marcha de forma preventiva el Plan Ribera del Mar para anticipar una posible afección al litoral; y se ha activado la situación de emergencia en nivel 2 del Plan Marítimo Nacional para el despliegue de medios estatales extraordinarios.