El buque Med Emre, naufragado entre Valencia e Ibiza y con 7.000 toneladas de gasóleo en sus tanques y unas 160 toneladas de combustible, está siendo remolcado en su estado actual hasta el puerto de Cartagena, donde se espera que llegue el próximo lunes.

Fuentes del Ministerio de Transportes han señalado que "por motivos de prudencia" el remolque se está realizando a muy baja velocidad y por el momento "no se aprecian cambios en calado ni flotabilidad".

Además, se ha activado un grupo de coordinación y monitorización entre las distintas administraciones que está liderado por la directora general de la Marina Mercante, en base al Plan Marítimo Nacional, y cuenta con la participación de los organismos competentes de los Gobiernos de Murcia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, las delegaciones de Gobierno, los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico e Interior (Protección Civil) y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

En Cartagena, en la dársena de Escombreras, se procederá a extraer la carga y el combustible del barco, ha anunciado la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, que ha explicado que, como medida de precaución, se desplegará una barrera de contención alrededor. "Una vez que llegue al lugar de refugio, y antes de que comiencen las labores de extracción de la carga y del combustible, se situará una barrera en torno al buque para prevenir posibles escapes", ha señalado.

La capitana marítima ha subrayado que ningún Gobierno autonómico puede oponerse a que el buque sea trasladado a uno de sus puertos. "No se puede negar", ha afirmado.

"A raíz del hundimiento trágico del Prestige se legisló en este sentido", ha recordado Delgado. En virtud del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo, corresponde a la Dirección General de la Marina Mercante determinar en estos casos el lugar o puerto de refugio con criterios técnicos o de salvamento.

"Rechazo absoluto" de la Región de Murcia

Según Delgado, el puerto de Cartagena "es la propuesta del armador y es coherente y coincidente con el análisis que había efectuado la Dirección General de la Marina Mercante". "No hay otro puerto viable, por profundidad", ha concluido.

En este sentido, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha mostrado su "rechazo absoluto" el traslado a Cartagena y se ha reunido con la alcaldesa de la localidad, Noelia Arroyo, para evaluar la situación ante lo que ha descrito como una "decisión unilateral". Las autoridades murcianas temen que supone un riesgo para la costa de la región por la posibilidad de que se produzca un vertido.

"Supone un riesgo desde el punto de vista medioambiental que nos negamos a asumir", ha afirmado López Miras, que ha "exigido" al Gobierno que busque una alternativa. "Las aproximadamente 8.000 toneladas de gasóleo que transporta el buque representan un riesgo potencial para nuestro litoral y nuestros ecosistemas marinos", ha dicho.

López Miras ha subrayado que el de Cartagena "es el único puerto del Mediterráneo que cuenta con 10 espacios protegidos" de la Red Natura 2.000, que podrían resultar afectados, así como que el traslado pasaría cerca del Mar Menor, lo que "agrava nuestra preocupación" por el riesgo medioambiental, ha insistido.

Además, ha indicado que "con esta decisión del Gobierno de España se pone en riesgo la actividad del Valle de Escombreras", desde donde "sale aproximadamente el 40% del suministro de combustible de nuestro país", en caso de "un eventual incidente".

El único puerto de la zona apto

Los técnicos han comprobado que el casco conserva su integridad estructural y su flotabilidad, y el tiempo acompaña. Según el análisis técnico del Gobierno, la dársena de Escombreras es el único puerto de la zona apto para la operación. Su dique suroeste tiene 35 metros de profundidad a solo siete metros del cantil del muelle. Sus aguas abrigadas permiten trabajar durante semanas sin que el oleaje agrave los daños del casco, y allí no hay restricciones para mercancías peligrosas. Además, Cartagena tiene cerca una base anticontaminación de Salvamento Marítimo y petroquímicas capaces de recibir la carga y el combustible directamente desde el buque, sin trasvases a otros barcos en el mar.

La alternativa de dejar el barco fondeado está descartada. Tras la evaluación estructural y la inspección subacuática, los técnicos consideran imprescindible llevarlo a un atraque protegido. Vaciar la carga y el combustible, y después adrizar y reflotar el barco, llevará varias semanas, y en un fondeadero expuesto a los temporales el riesgo de hundimiento y de vertido sería, según el Gobierno, inasumible.

Entrada de agua en los tanques de lastre

Mientras tanto, las autoridades marítimas investigan las causas del naufragio. Las primeras hipótesis apuntan a una entrada masiva de agua en los tanques de lastre, que habría provocado la escora súbita y el posterior vuelco del buque durante la noche del miércoles 25 de noviembre, en unas condiciones meteorológicas muy adversas, con olas de hasta cuatro metros.

El accidente se saldó con la muerte de uno de los 17 tripulantes, un marinero turco de 46 años que ejercía como jefe de máquinas, según ha confirmado este viernes la empresa Kreab, representante en España de la naviera turca YMN Tankers, propietaria del carguero. La compañía ha expresado sus condolencias a la familia del fallecido y ha asegurado que le prestará todo el apoyo necesario.

El buque, de 120 metros de eslora, 17 de manga y bandera maltesa, fue construido en 2019. Actualmente permanece estable, sujeto mediante un cabo a un buque de Salvamento Marítimo especializado en la contención de vertidos contaminantes.

Elección de Cartagena

Con la elección de Cartagena, se descarta trasladarlo al puerto más cercano, el de Sant Antoni de Portmany, por no reunir las condiciones necesarias para acoger la embarcación y permitir el vaciado de su carga. Entre las alternativas figuraban los puertos de Palma y Valencia. La naviera ha solicitado el puerto de la ciudad murciana, cuya idoneidad se ha ajustado a la valoración de las autoridades.

El Govern balear había rechazado que los puertos del archipiélago acojan al barco naufragado. "El plan no puede pasar por los puertos de Baleares. Que se exprese quien tenga que expresarse, pero los puertos de Baleares no están a disposición", ha declarado este viernes el portavoz del Ejecutivo regional, Antoni Costa, quien ha exigido al Gobierno central que comunique cuanto antes a la administración autonómica cuál es la estrategia que plantea para el rescate del carguero.

En términos similares, la Generalitat valenciana también consideraba que sería "incomprensible" trasladar el barco naufragado, en un "trayecto tan largo", hasta la costa valenciana y lamenta que "nadie" les haya informado sobre la situación real de la embarcación. "El Gobierno debe asumir su responsabilidad", han señalado a EFE fuentes de la Generalitat.

En el dispositivo participan Salvamento Marítimo, las autoridades españolas y maltesas, las aseguradoras y las empresas especializadas SMIT Salvage y Ardentia Salvage, contratadas para las labores de salvamento.

Cuatro heridos continúan hospitalizados en Ibiza

En cuanto a los supervivientes, cuatro de los tripulantes heridos permanecen ingresados en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, donde se encuentran estables y bajo seguimiento médico. Dos de ellos, de nacionalidad turca, presentan dolores musculares y otros síntomas derivados del esfuerzo físico realizado durante el accidente, mientras que los otros dos, de origen indio, sufren síntomas de intoxicación por inhalación de hidrocarburos. Este sábado serán reevaluados para decidir si pueden recibir el alta.

Otros dos marineros que fueron atendidos en Ibiza por hipotermia leve ya han abandonado el hospital. También han recibido el alta los dos tripulantes que permanecían ingresados en el Hospital de Manises, en Valencia.

Además, cuatro miembros de la tripulación, entre ellos el capitán, fueron trasladados a Cartagena a bordo de un buque cablero que se encontraba en la zona del accidente. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado por una fractura en una pierna.

En lo que respecta al impacto medioambiental, la mancha de aceite detectada el jueves, que llegó a alcanzar una extensión de 2,6 millas, se ha evaporado y actualmente no se observa contaminación en la zona. No obstante, Salvamento Marítimo mantiene desplegados medios especializados para vigilar posibles vertidos y prevenir nuevos episodios mientras se desarrollan las tareas de inspección y salvamento.