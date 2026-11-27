Pasan los días y Santi Almarcha Senpau, el universitario español detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) hace dos semanas no ve que su situación se agilice. "Ahora mismo está un poco más decaído de lo que estaba durante estos días, porque ve que van pasando los días". En el centro donde está recluido en el estado de Georgia sale poco al patio y la comida que recibe es "incomible y deficiente", explica en una entrevista a RTVE Noticias su abogada, Regina Pitarch.

Este joven catalán de 22 años ha pasado de disfrutar la vida universitaria en un campus de la Universidad de Missouri en Estados Unidos a ser encarcelado como un delincuente común. La universidad dio de baja el formulario I-20, requisito indispensable para mantener activo el visado F-1 de estudiante que le permitía permanecer legalmente en el país.

Según la versión del joven a través de sus representantes legales, nunca fue informado de esta situación y fue detenido por agentes del ICE cuando ayudaba a unos amigos con una mudanza. Los funcionarios policiales le hicieron firmar un documento asegurando que agilizaría su procedimiento, pero a día de hoy sigue detenido en el Centro Correccional Ray James del estado de Georgia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de EE.UU. ha confirmado la concesión a Almarcha de la "salida voluntaria" del país, pero permanecerá bajo custodia migratoria hasta que se materialice su expulsión, y ha señalado que tiene un antecedente de hurto.

Regina Pitarch, abogada del estudiante, cuenta cómo avanza el caso.

PREGUNTA: ¿Qué novedades hay en la situación de este joven?

RESPUESTA: ¿Novedades? Ninguna por razones de seguridad y confidencialidad de la información. Estamos a la espera de que ejecuten esa deportación voluntaria. Dudo de que nos vayan a informar del día por cuestiones de seguridad tanto de la prisión como del nivel de transporte. Y no tenemos más información, la verdad. Ayer pude hablar con él de la documentación que firmó. Es exactamente la misma que he estado reiterando a todos los medios durante esta última semana. Él firmó una deportación voluntaria y el proceso que está siguiendo es el común para este tipo de casos. Con esta deportación voluntaria, él renuncia a ser puesto delante de un juez y entonces se hace por la vía más rápida o más rápida que se puede gestionar.

R: ¿Y hay algún problema con el procedimiento?

P: No, es el procedimiento común. Lo único que lo están reteniendo en este centro a la espera de que haya un vuelo para poder volver a España. Pero no sabemos cuándo va a pasar. Y de ahí la urgencia que hay, por la precariedad de la situación en la que se encuentra.

Le dijeron que como máximo él estaría en casa el 15 de diciembre, pero por la gestión que hace Extranjería del caso no pongo credibilidad en ninguna manifestación que se haya podido hacer en cuanto a la fecha de retorno. Regina Pitatch, abogada especializada en migración y extranjería

P: ¿Qué es lo que está provocando el retraso de su traslado a España?

R: Pues lo desconocemos completamente. Es algo que la administración de Extranjería tiene que gestionar. Desde el Gobierno de España y la familia se han ofrecido a costear el gasto del vuelo. Y han dicho que no es posible, que esto es un proceso que ellos tienen que gestionar por su parte y por eso está el proceso como está. Quiero pensar, y seguramente ese es el caso, que es la semana de Acción de Gracias y hay vacaciones en Estados Unidos. En mi opinión estas vacaciones son iguales o más grandes, diría yo, que la Navidad, lo que hace que se postergue esta repatriación, porque hay menos funcionarios, todo se mueve más lento y por eso yo achaco la tardanza a eso..

P: Las autoridades le comunicaron a su representado que como máximo el 15 de diciembre estaría libre. ¿Cree que van a cumplir ese plazo?

R: Le dijeron que como máximo él estaría en casa el 15 de diciembre, pero de lo que se le puede decir en el momento a lo que es la realidad por la gestión que hace Extranjería del caso no pongo credibilidad en ninguna manifestación que se haya podido hacer en cuanto a la fecha de retorno.

P: ¿Están colaborando las autoridades de Estados Unidos?

R: Por el momento no han puesto ningún obstáculo, tampoco nos dan información. La única información que tenemos es lo que ICE mandó ayer referente al caso. Mencionar que esto no es una oferta directa a mi cliente, sino un proyecto que empezó el año pasado de la Administración de los Estados Unidos para todos aquellos inmigrantes que estaban irregulares en el país para facilitarles la repatriación. Y ese dinero es una bonificación que han ido incrementando conforme han ido pasando los meses. Y no es algo que mi cliente fuera conocedor desde un principio, ni cuando él fue a firmar la deportación voluntaria, sino que es algo que ha ido conociendo conforme han ido pasando los días, se le ha ido informando de que había esta bonificación. Pero no era el motivo por el cual lo firmó, sino que él al ser detenido e informado de que la universidad había dado de baja ese permiso de residencia, colaboró con las autoridades y por eso firmo la deportación voluntaria para hacerlo lo más rápidamente posible, no por el incentivo ni el bonus.

La comida, según me comenta, es incomible y deficiente. Y esto tenerlo día tras día hace que para alguien que está en esta situación, se hace un mundo porque cada hora se hace muy larga Regina Pitarch, abogada especializada en asuntos migratorios y extranjería

P: ¿En qué consiste exactamente el documento de deportación voluntaria?

R: Es un documento que presentan, que te explica a qué te atienes y a qué renuncias al ser puesto delante de un juez y que cuando llegas a tu país no puedes apelar la deportación.

P: ¿Su cliente cómo se encuentra?

R: Ahora mismo está un poco más decaído de lo que estaba durante estos días, porque ve que van pasando los días. Ya lleva 14 días, si no recuerdo mal, en esta situación, cuando en un principio le comentaron que iba a ser algo rápido y que en una semana ya estaría en casa, y va viendo que van pasando los días y su situación no cambia. Además de estar en un centro recluido día a día, es muy monótono como podrán comprender, siempre con la misma gente. Salen poco al patio, los dejaron salir al patio justo el martes pasado, creo que fue por primera vez desde que estuvo detenido. La comida, según me comenta, es incomible y deficiente. Y esto tenerlo día tras día hace que, a pesar de que para nosotros pueda ser un día más, que pasan las cosas muy rápido porque tenemos cosas que hacer, para alguien que está en esta situación, se hace un mundo porque cada hora se hace muy larga. Entonces está un poquito más decaído al ver que esto no se agiliza.

P: ¿Cómo es el centro en el que está?

R: Es un correccional en el cual hay como unos 20 departamentos en los que hay aproximadamente entre 100 y 150 personas, según me pudo comentar el oficial del centro cuando llamé para informarme de la situación. Y cada uno de estos recintos tiene un iPad que se van pasando entre los recluidos para poder acceder a llamar a sus familiares.

Él espera estar en casa y que le dejen terminar la universidad de manera online [...] dadas las circunstancias, dudo mucho de que él quiera volver en un futuro próximo a los Estados Unidos. Regina Pitarch, abogada especializada en migraciones y extranjería

P: ¿Se comunica con él a través de esa tableta?

Sí, correcto, a través de este iPad y ayer me comentó que también disponen de seis teléfonos a los que tienen acceso siempre y cuando se les haya puesto dinero en su cuenta.

P: ¿La comunicación con su cliente es confidencial?

R: Yo no tengo manera de que me facilite un teléfono privado para tener una conversación confidencial. Hasta ahora no he podido acceder a que él me firmara el permiso para yo solicitar esta línea confidencial, porque además no es que uno se pueda personar en las dependencias del correccional y hacerlo por vía normales, sino con vías muy limitadas. Y también es complicado hacer llegar este tipo de documentación. Por lo tanto, la comunicación que he tenido yo hasta ahora con él ha sido muy limitada, porque tampoco no quiero tocar temas confidenciales por líneas que no son privadas.

P: ¿Qué planes tiene su representado cuando termine su situación?

R: Él espera estar en casa y que le dejen terminar la universidad de manera online para la que él se había inscrito para estas últimas clases. Y nada, continuar la vida como una persona normal. No he podido hablar con él de si tiene intención de volver a los Estados Unidos, pero dadas las circunstancias, dudo mucho de que él quiera volver en un futuro próximo a los Estados Unidos.

P: ¿Qué apoyo les están prestando las autoridades españolas?

R: Nos están ayudando todos. El Gobierno de la Generalitat está muy involucrado, han contactado con la familia para dar apoyo, están hablando con sus representantes en los Estados Unidos. El Gobierno de España, también mediante sus cónsules y otros delegados en los Estados Unidos, están intentando mediar con el Gobierno estadounidense para facilitar esta deportación lo antes posible. La familia está muy agradecida por todo el apoyo tanto del Gobierno como de los medios de comunicación que están haciendo un trabajo espectacular, explicando la situación y llevando la actualización del caso minuto a minuto.

P: Bajo su experiencia como abogada en asuntos migratorios ¿Cómo ha cambiado la situación de los extranjeros que tienen problemas legales en Estados Unidos?

R: Es verdad que la nueva Administración (de EE.UU.) está siendo mucho más dura con la inmigración, es mucho más estricta y en vez de tener una posición, digamos que pasiva y tramitando las cosas de forma administrativa, sí que se ha notado más intensidad y un interés activo en regularizar la situación en la que se encuentra el país a nivel inmigratorio. Quiero decir, se ha puesto más ojo a toda la situación inmigratoria y con mucha más fuerza y mucha más dureza desde que la nueva Administración está en el gobierno.