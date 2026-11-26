Figuras políticas que han formado parte del pasado reciente de la izquierda, en Podemos, IzquierdaUnida y otras "candidaturas del cambio", piden el voto para Frente Amplio (FA), la coalición formada por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes que encabeza Ada Colau, en las elecciones generales de este domingo. En el manifiesto, advierten que "del cuestionamiento a la democracia y sus valores fundantes de igualdad y libertad no nos protegen las promesas vacías ni las recetas caducas de partidos que nunca cumplen, sino las decisiones firmes de quienes han llegado al Gobierno con nuestro apoyo".

Entre los más de 70 firmantes del manifiesto "En defensa de lo común y de nuestra democracia" están representantes de Más Madrid como Manuela Carmena (alcaldesa de Madrid 2015-2019), miembros originales de Podemos como la confundadora Carolina Bescansa, el exsenador Ramón Espinar o la exdiputada Tania Sánchez —quien ha compartido el documento en redes sociales—, o el exministro de Consumo por Izquierda Unida, Alberto Garzón.

Es ahora. Por compromiso democrático y en defensa de lo común. Que todos los votos sirvan para seguir avanzando. Os pido el voto para @Frente_Amplio_ , ahora junto a otras personas que protagonizamos el ciclo de cambio político iniciado en 2014, de tí depende el futuro del país https://t.co/Bo1yUSZz9z — Tania Sánchez Melero (@TaniaSanchez_M) November 26, 2026

Una llamada a quienes "se sintieron representadas" en la movilización de Podemos en 2014

"Sentimos la obligación de hacer público nuestro apoyo al Frente Amplio y a las diferentes alianzas territoriales como Compromís-Front Valencià, Ara Més-Front Ampli y Unidad del Pueblo Canario. Lo hacemos desde nuestra trayectoria compartida y los distintos caminos recorridos desde entonces", señala el comunicado.

Los firmantes se dirigen a "todas" las que se sintieron "representadas en la movilización política y electoral que inició Podemos en 2014" para pedirles que voten a Frente Amplio este domingo, en que "se decide mucho más que nuestra representación en las Cortes Generales".

Para los firmantes, este domingo se decide si "queremos regular el mercado de la vivienda o dejar que los grandes capitales sigan campando a sus anchas por nuestras ciudades", "mejorar la educación pública o multar, perseguir y expedientar a quienes renuncian a sus salarios y carreras para defenderla", "avanzar en derechos laborales, feminismo, transición energética y protección social o desregular el trabajo, perseguir el derecho a la protesta, deportar inmigrantes a Ruanda y entregar a grandes empresas privadas la gestión de nuestros hospitales, colegios, transportes y medios de comunicación".

Lucha contra "los grandes poderes económicos"

El manifiesto acusa a "los grandes poderes económicos" de acelerar la reacción contra la movilización social iniciada en 2011 y recuperada en los últimos años por "nuevos movimientos en todo el mundo" que saben que "juntas somos más para frenar los estragos de los rentistas y antidemócratas en pueblos, ciudades y comunidades autónomas".

Piden rechazar las "promesas vacías" y "las recetas caducas de partidos que nunca cumplen" (en una posible alusión a PSOE y PP) y apostar por las decisiones firmes de quienes han llegado al Gobierno con su apoyo para defender "a la democracia y sus valores fundantes de igualdad y libertad".

"Nosotras y nosotros estamos convencidas de que será el Frente Amplio quien mejor se ocupe de cuidar la democracia, nuestros derechos y libertades. Por eso, el próximo domingo vamos a votar al Frente Amplio. Y os pedimos que también lo hagáis", concluye el mensaje a la ciudadanía.

Esta misiva sigue la misma línea iniciada por ministros socialistas de la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que firmaron una carta en apoyo a Pedro Sánchez.