Los trabajadores textiles de Bangladés llevan semanas en las calles para exigir salarios dignos que les permitan afrontar el encarecimiento de la vida. La subida del 36 % aprobada por una comisión salarial nombrada por el Gobierno, que eleva el sueldo mínimo mensual de 12.500 a 17.000 takas (de unos 90 a 125 euros al cambio de este 27 de noviembre), no ha logrado frenar las protestas.

José Luis Mariñelarena, coordinador de Campaña Ropa Limpia (Clean Clothes Campaign), integrada en una red internacional que defiende los derechos laborales de los trabajadores de la industria textil, recuerda en conversación con RTVE Noticias que los sindicatos ya reclamaban en 2018 un salario mínimo de 16.000 takas (116 euros), una cantidad que entonces tampoco consiguieron. Ocho años después, y pese al encarecimiento acumulado de la vida, el nuevo salario apenas supera en 1.000 takas aquella reivindicación.

Un malestar que volvió a terminar este jueves con la policía utilizando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra manifestantes que intentaban bloquear una autopista en Gazipur, uno de los principales centros de producción textil del país.

Por el momento, las movilizaciones ya han provocado el cierre de cientos de fábricas y alterado la producción de una industria fundamental para la economía de Bangladés.

Enfrentamientos entre trabajadores y policía en la ciudad bangladesí de Gazipur por un salario mínimo más elevadoDPA via Europa PressEuropa Press

El acuerdo llegó en la madrugada del miércoles, después de casi doce horas de negociaciones entre representantes de los trabajadores y los empresarios. Los primeros habían exigido inicialmente hasta 32.000 takas mensuales (unos 230 euros), pero rebajaron su petición a 18.000 (unos 130 euros).

Los propietarios de las fábricas, que partieron de una oferta de 15.000 takas (119 euros), terminaron elevándola a 17.000 (124). La comisión aprobó esta última cifra por cuatro votos frente a dos, pese a que supone el menor incremento porcentual desde que se estableció el primer salario mínimo del sector, en 1986. La nueva escala salarial, con cuatro categorías y remuneraciones de entre 17.000 y 21.500 takas, entrará en vigor el 1 de diciembre y se reflejará por primera vez en las nóminas de enero de 2027.

Bangladesh es el segundo mayor exportador de ropa del mundo, por detrás de China. Más de cuatro millones de personas trabajan en una industria que genera más del 80 % de los ingresos por exportaciones del país y abastece a gigantes internacionales como H&M, Zara, Primark, Next, Walmart o Gap.

Según estimaciones de la consultora Mordor Intelligence, el mercado de fabricación textil alcanza los 41.760 millones de dólares en 2026 y podría superar los 57.000 millones en 2032, con la moda y la confección concentrando cerca del 67 % de su valor. Sin embargo, para muchos de quienes cosen esa ropa, tener un empleo no garantiza poder mantener a una familia.

Tienda de H&M en Bari, ItaliaGetty Images

Un sueldo que no alcanza, ni con horas extra

Una operaria bangladesí de costura gana unos 15.000 takas mensuales (menos 110 euros), de acuerdo a datos oficiales. Con las horas extra puede llegar a 20.000, pero si tiene hijos, es frecuente que los menores terminen abandonando la escuela porque sus progenitores no pueden costearla. Además, difícilmente podrán ofrecerles más de una comida completa al día o vivir sin compartir la vivienda con otros familiares.

Al problema salarial se suma la subida de los precios. Según el Banco de Bangladés, la inflación interanual alcanzó el 8,27% en octubre; la de los productos no alimentarios fue del 9,89% y la de vivienda, agua, electricidad y combustibles, del 11,38%. Desde la última revisión de 2023, los precios han erosionado significativamente los salarios.

Una encuesta realizada entre mayo y agosto de 2026 por la Campaña Ropa Limpia reveló que de entre 1.094 trabajadores de este sector entrevistados, el 89% declaró que su salario no alcanzaba para cubrir los gastos familiares básicos. Además, el 70% recurría a préstamos de familiares o amigos; el 25%, a créditos, y el 28% intentaba obtener más ingresos haciendo horas extraordinarias.

La investigación también identificó presuntos incumplimientos laborales: el 20% dijo cobrar menos del mínimo correspondiente a su categoría; el 13% denunció descuentos irregulares; el 21% realizaba más de dos horas extra diarias y el 17% había hecho horas extraordinarias impagadas o mal registradas. El 76% no se sentía libre para hablar con los auditores enviados a sus fábricas, lo que cuestiona la eficacia de esos controles.

Y no solo eso. De acuerdo al informe, los peor pagados percibían apenas el 55% de una de las referencias internacionales de salario digno aplicables al área de Daca lo que para Anne Bienias, responsable de esta materia en la organización, expone cómo la negociación del miércoles ha vuelto a dejar remuneraciones que perpetúan la pobreza.

Miembros de la Federación de Trabajadores de la Confección "Green Bangla" se manifiestan en Bangladés para exigir el establecimiSTRGetty Images

Lo que las marcas pagan por una camiseta

Bangladés desarrolló su industria alrededor de la producción masiva y barata. Las fábricas locales emplean y pagan directamente a los trabajadores, pero las cadenas internacionales condicionan el negocio a través de los precios que ofrecen por prenda, los volúmenes de pedido y los plazos de entrega. Por eso, el debate sobre la responsabilidad no termina en la legislación laboral de Bangladés: también alcanza a los departamentos de compras de las marcas.

Una investigación publicada en mayo por Public Eye y la red Campaña Ropa Limpia analizó el precio de una camiseta de algodón. En 2025, las camisetas importadas por la Unión Europea desde Bangladés tenían un valor medio de importación de 2,06 dólares por unidad, frente a los 2,67 dólares del conjunto de proveedores. Sin embasrgo, no es su precio en tienda. Descontada la inflación, su valor de compra es hoy aproximadamente la mitad que hace 25 años.

Según los investigadores, los compradores suelen negociar con un precio objetivo y los fabricantes saben que otro proveedor puede aceptar el encargo si ellos lo rechazan. Su análisis de grandes grupos, entre ellos Inditex, H&M y Primark, concluye que los precios pagados por sus suministros no han seguido el ritmo de la inflación global. Cuando aumentan el coste de la energía o las materias primas, la presión para mantener bajos los precios puede trasladarse a las jornadas, los salarios o las inversiones en las fábricas.

El informe también revela que las marcas destinan aproximadamente una cuarta parte del precio que paga el consumidor a comprar la prenda a sus proveedores, y solo entre el 3 % y el 10 % de esa cantidad corresponde a los salarios directos de los trabajadores.

Para Mariñelarena, los datos demuestran que existe margen para mejorar las remuneraciones sin trasladar necesariamente grandes incrementos al precio final. "No podemos aceptar que las empresas sigan presentando los salarios dignos como un problema de competitividad de las fábricas. Es también una consecuencia de las decisiones comerciales de las propias marcas", denuncia a RTVE Noticias.

La contradicción que exponen los sindicatos es esa: comprometerse públicamente con los derechos laborales mientras la competencia por la ropa más barata sigue decidiendo los contratos.

Una tienda Primark en Oxford Street, LondresMike KempMike Kemp

Los compromisos de Inditex, H&M y otras grandes cadenas

El 19 de noviembre, 16 grupos de moda y distribución, entre ellos Inditex, H&M, Primark, Next, C&A y Zalando, apoyaron a través de la iniciativa ACT - integrada por marcas y sindicatos - una subida salarial significativa y el respeto a la libertad sindical. Sin embargo, no respaldaron una cifra concreta para el nuevo mínimo, lo que para las organizaciones sindicales hace cuestionar su compromiso real sobre los costes que asumirán.

"Necesitamos compromisos concretos, verificables y respaldados por decisiones comerciales", advierte Mariñelarena. Campaña Ropa Limpia reclama a las multinacionales que mantengan sus pedidos en Bangladesh tras las subidas salariales, además de asumir el incremento de los costes laborales. El coordinador destaca el caso de la italiana Oberalp, que sí respaldó públicamente la reivindicación de 32.000 takas y se comprometió a reflejar los mayores costes salariales en sus precios de compra.

A preguntas enviadas por RTVE Noticias, H&M, que trabaja con 142 fábricas en Bangladés y que emplean a más de 510.000 personas, sostiene que "cualquier incremento del coste laboral quedará protegido de las negociaciones de precios". La compañía recuerda que no es propietaria de las fábricas, ni determina directamente los sueldos, pero defiende que los salarios se establezcan mediante "un proceso transparente en el que participen sindicatos, empresarios y Gobierno". No aporta, en cambio, pruebas sobre cómo asumirá el nuevo coste laboral, ni si respalda un salario mínimo superior al aprobado por el Gobierno bangladesí.

Y hay otro obstáculo: que los trabajadores puedan organizarse sindicalmente para reclamar mejores condiciones. Una investigación del Worker Rights Consortium (WRC), publicada el 24 de noviembre, denuncia amenazas, agresiones y represalias, entre ellas el despido de más de 150 empleado de Libas Textiles, una fábrica de Gazipur proveedora de cadenas como Primark, Next y Aldi Süd.

La empresa ha rechazado dichas acusaciones, al igual que hacen algunos de sus proveedores. Tras una consulta realizada por RTVE Noticias, un portavoz de Primark asegura haber realizado una investigación exhaustiva que no corroboró las denuncias del WRC. La compañía afirma que su prioridad es corregir las irregularidades cuando se detectan. "Seguimos colaborando con el WRC, nuestro proveedor y la fábrica para favorecer un diálogo constructivo", señalan.

A este respecto, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han recordado que los salarios deben revisarse teniendo en cuenta inflación y necesidades familiares, además de productividad y viabilidad empresarial. Reclaman responsabilidad compartida en las cadenas globales y advierte de la débil inspección laboral y de las trabas para organizar sindicatos. "El trabajo decente es la base de la justicia social", escribían en su cuenta de X el pasado Día Mundial del Trabajo Decente.

El temor a perder pedidos y la prueba para Bangladés

Los empresarios sostienen que afrontar solos las subidas puede expulsarlos del mercado. Una encuesta de la patronal BGMEA recoge que 317 fábricas dejaron de producir prendas valoradas en unos 428 millones de dólares durante 18 días de disturbios, mientras los compradores trasladaron pedidos por unos 254 millones a otros países. El martes, 397 fábricas no pudieron operar y otras 84 estaban cerradas bajo una norma que permite suspender el salario cuando se paraliza el trabajo.

Mohiuddin Rubel, directivo de Denim Expert, citado por Reuters, reclama modernización, formación y que las marcas compartan el incremento salarial. Por su parte, el economista Selim Raihan, de la Universidad de Daca, advierte de que apostar indefinidamente por mano de obra barata sería un error: Bangladés necesita ganar productividad y fiabilidad en las entregas.

La industria también arrastra la memoria del derrumbe de Rana Plaza, que en 2013 mató a más de 1.100 personas y puso al descubierto graves fallos de seguridad. Desde entonces se han conseguido avances mediante pactos vinculantes entre marcas y sindicatos, sin que hasta ahora el pacto garantice también salarios dignos o libertad sindical.

A esta situación se añade la incertidumbre comercial: el 25 de noviembre, Estados Unidos propuso nuevos aranceles de hasta el 18% a productos de Bangladés, con excepciones sujetas a consultas. Un anuncio que puede azuzar la llama de las protestas si la medida entra finalmente en vigor.

El Gobierno del primer ministro Tarique Rahman, llegado al poder tras las elecciones de febrero de 2026, afronta así una prueba económica y social en un país marcado por la caída de su predecesora, Sheij Hasina, en las protestas de 2024. La tensión política se ha reavivado también por el regreso de la exmandataria condenada, anunciado para el 16 de diciembre. Ambos conflictos, aún siendo distintos, agravan la inestabilidad.

Coincidiendo con el Black Friday de este viernes, la Campaña Ropa Limpia ha impulsado movilizaciones bajo el lema "Este Black Friday, elige resistir". La organización pretende ir más allá de la denuncia del consumismo y reclama que las grandes marcas paguen precios que permitan garantizar salarios dignos y que los gobiernos refuercen la protección de los derechos laborales. "La competitividad de un país no puede construirse sobre la pobreza de las personas que trabajan en sus fábricas", sentencia José Luis Mariñelarena.