El centrista BNP se impone en unas elecciones decisivas para el futuro político de Bangladés

El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) ha ganado las elecciones parlamentarias celebradas este jueves, según el recuento difundido por la televisión Ekattor, en una cita con las urnas que marca el primer gran test político tras la revuelta juvenil que el año pasado desalojó del poder a la entonces primera ministra, Sheikh Hasina.

La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, realiza el símbolo de la victoria EFE/EPA/STR

Con 151 escaños de los 300 que componen el Jatiya Sangsad —el Parlamento unicameral del país—, el BNP supera la barrera de la mayoría simple y queda en posición de formar Gobierno. Su principal adversario, el islamista Jamaat-e-Islami, logra 42 diputados. Su líder, Shafiqur Rahman, dejó entrever la aceptación del resultado incluso antes de que el recuento confirmara matemáticamente la ventaja nacionalista.