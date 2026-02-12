El centrista BNP se impone en unas elecciones decisivas para el futuro político de Bangladés
- La formación nacionalista gana 151 de los 300 escaños del Parlamento
- El 44% de los 170 millones de habitantes estaban llamados a votar
El Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) ha ganado las elecciones parlamentarias celebradas este jueves, según el recuento difundido por la televisión Ekattor, en una cita con las urnas que marca el primer gran test político tras la revuelta juvenil que el año pasado desalojó del poder a la entonces primera ministra, Sheikh Hasina.
Con 151 escaños de los 300 que componen el Jatiya Sangsad —el Parlamento unicameral del país—, el BNP supera la barrera de la mayoría simple y queda en posición de formar Gobierno. Su principal adversario, el islamista Jamaat-e-Islami, logra 42 diputados. Su líder, Shafiqur Rahman, dejó entrever la aceptación del resultado incluso antes de que el recuento confirmara matemáticamente la ventaja nacionalista.
Primeras elecciones libres en casi dos décadas
Las urnas abrieron el jueves en un clima de expectación inusual. El 44% de los 170 millones de ciudadanos estaban llamados a participar en los primeros comicios desde el levantamiento impulsado por la llamada Generación Z en 2024, que puso fin a años de dominio político de Hasina y abrió un periodo de transición cargado de incertidumbre.
La participación, según medios locales, podría superar el 60% del censo, muy por encima del 42% registrado en la anterior convocatoria. Más de 2.000 aspirantes, incluidos una coalición de 13 partidos y numerosos independientes, compitieron bajo las siglas de al menos medio centenar de formaciones, una cifra récord. La votación tuvo que aplazarse en una circunscripción tras el fallecimiento de uno de los candidatos.
Los sondeos ya apuntaban a una ventaja de la alianza liderada por el BNP, que presentó candidatos en 292 distritos y reservó el resto a sus socios menores. Al frente del partido se sitúa Tarique Rahman, de 60 años, hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia y del expresidente Ziaur Rahman, y principal aspirante a encabezar el Ejecutivo.
Durante la campaña, el BNP prometió ayudas directas a las familias con menos recursos, limitar a una década la permanencia de un primer ministro en el cargo, atraer inversión extranjera para apuntalar el crecimiento y reforzar los mecanismos anticorrupción.
El reto ahora será traducir esa hoja de ruta en estabilidad en un país que, tras la sacudida política del último año, busca recuperar la normalidad institucional sin renunciar a las demandas de renovación que impulsaron las protestas.