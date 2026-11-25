La tensión se ha disparado entre el Gobierno central de Irak, dirigido por el primer ministro Alí al Zaidi, y las autoridades del Kurdistán iraquí por el control de los yacimientos petroleros de esta región autónoma del país árabe. El Tribunal Supremo Federal de Irak ha dado este miércoles su apoyo a las medidas anunciadas la víspera por Al Zaidi para centralizar bajo control estatal toda la industria energética, lo que ha sido rechazado por los kurdo-iraquíes. El primer ministro, además, ordenó a las fuerzas centrales a tomar el control de los pasos fronterizos en la región autónoma, que es limítrofe con Siria, Turquía e Irán, para evitar el contrabando de petróleo.

El fallo de la corte, publicado por la agencia de noticias estatal iraquí, INA, señala que "la protección, la seguridad y la defensa de las fronteras internacionales de la República de Irak es competencia exclusiva de las autoridades federales", de acuerdo con la Constitución. Subraya que el Gobierno federal tiene la facultad de desplegar y dirigir sus fuerzas, además de adoptar las medidas necesarias para velar por las fronteras del país, "incluidas las situadas dentro de los territorios administrados por la región del Kurdistán".

El tribunal apunta también que la gestión del petróleo y gas extraídos "está a cargo del Gobierno federal, junto con los Gobiernos de las regiones y gobernaciones productoras".

Este fallo ha sido adoptado por la mayoría de los nueve jueces del Tribunal, y solo ha habido dos votos de disenso.

La resolución judicial se ha dado a conocer después de que Al Zaidi informara el martes de un paquete de medidas para combatir el contrabando de crudo. El primer ministro ha puesto en manos del Ministerio de Petróleo todas las operaciones de exploración, producción, comercialización y exportación en todo el país, lo que afecta a los campos petroleros controlados por las fuerzas kurdo-iraquíes y ha pedido a la Autoridad Federal de Puertos Fronterizos asumir la gestión de los pasos con otros países. Asimismo, ha solicitado al Gobierno regional del Kurdistán suspender las exportaciones de crudo y sus derivados que no estén autorizadas por el Ministerio federal de Petróleo

El primer ministro de la región autónoma, Masrur, Barzani, ha rechazado la decisión de Al Zaidi, que ha tachado de "inaceptable". "Ha habido mensajes contradictorios, las delegaciones con las que nos hemos reunido nos han lanzando un mensaje diferente que apunta a resolver los temas pendientes sobre la base de la Constitución", dijo el martes el responsable kurdo-iraquí.

La resolución del tribunal zanja la disputa sobre la constitucionalidad de la decisión del Gobierno de Bagdad.

Bagdad y Erbil difieren en lo que respecta a las exportaciones de petróleo y la parte que le corresponde a la región autónoma del Kurdistán en el presupuesto federal de 2027. El Gobierno central ha exigido al Kurdistán iraquí que entregue 445.000 barriles diarios a la Organización Estatal para la Comercialización de Petróleo, mientras que el Ejecutivo regional propone un máximo de 280.000.

Campaña de seguridad en zona controlada por milicia chií

Esta controversia se produce después de que Al Zaidi revelara que había lanzado una investigación contra el supuesto contrabando de petróleo en la región autónoma y viene después de que lanzara el viernes una operación de seguridad contra en el principal bastión de la milicia chií Kataib Hizbulá, respaldada por Irán, enviando tropas a la zona de Yurf al Sajar, al sur de Bagdad, en el marco de pesquisas similares.

Al Zaidi lleva en el poder desde hace seis meses y ha recibido presiones de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, para desarmar a los grupos armados respaldados por Irán hasta el punto que él ha prometido desmantelar esas milicias para finales de junio de 2027.

El primer ministro está adoptando pasos para reforzar el control de todo el territorio ante una posible escalada de violencia en el conflicto entre EE.UU. e Irán.