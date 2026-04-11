Nizar Amedi es elegido nuevo presidente de Irak pese al boicot en la votación de la primera fuerza del Kurdistán
- El candidato de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) se ha impuesto en segunda vuelta a su oponente, Muthanna Amin
- Ahora se abre un periodo complejo de 15 días para nominar a un nuevo primer ministro
El Parlamento de Irak ha elegido este sábado al político kurdo Nizar Amedi como nuevo presidente de la República tras una sesión del Legislativo que ha sido boicoteada por el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), primera fuerza política de la crucial región semiautónoma del Kurdistán iraquí.
Tras una primera ronda en la que Amedi ha obtenido 208 votos, sin superar el umbral requerido de dos tercios de la Cámara de 329 diputados, el candidato de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) se ha impuesto en la segunda vuelta con 227 votos frente a los 15 de su oponente, Muthanna Amin, de acuerdo con el recuento del Parlamento iraquí.
Amedi, de 58 años, era el candidato propuesto por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK. Político de experiencia contrastada, ha servido como asesor de presidentes como Fuad Masum o Barham Salih. En 2024, fue elegido jefe de la Oficina Política en Irak de la Unión Patriótica.
15 días complejos para nominar a un nuevo primer ministro
Tras ser elegido por holgada mayoría en segunda votación, Amedi dispone ahora de 15 días, según la Constitución de Irak, para encomendar a los bloques parlamentarios el comienzo del proceso para nominar a un nuevo primer ministro en sustitución del actual dirigente en funciones, Mohamed Shia al Sudani.
Aquí comienzan las complicaciones, porque el primer ministro es considerado el máximo exponente político de la comunidad chií del país en virtud del acuerdo de reparto de poderes en Irak (los kurdos tienen reservado el cargo del presidente de la República y los suníes el del presidente del Parlamento).
Uno de los grandes candidatos, Nuri al Maliki, ya sabe que no cuenta con el beneplácito de Estados Unidos por su estrecha vinculación a la potencia chií por excelencia de la región, Irán, ahora mismo en estado de precario alto el fuego con Washington, por lo que se avecina una larga y compleja discusión para elegir a la persona que recibirá el mando por parte de Al Sudani.
Al Sudani, de todas formas, ya ha trasladado en redes sociales sus felicitaciones al presidente Amedi, así como sus expectativas de que su sucesor sea elegido lo antes posible dada la crítica situación que atraviesa el país. "Con este logro, aguardamos la finalización de la etapa decisiva mediante la formación de un gobierno de coalición fuerte bajo los principios nacionales y constitucionales, que complete el trabajo que hemos iniciado en el camino del desarrollo y el renacimiento nacional", ha manifestado.