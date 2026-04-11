Nizar Amedi es elegido nuevo presidente de Irak pese al boicot en la votación de la primera fuerza del Kurdistán

El Parlamento de Irak ha elegido este sábado al político kurdo Nizar Amedi como nuevo presidente de la República tras una sesión del Legislativo que ha sido boicoteada por el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), primera fuerza política de la crucial región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

Tras una primera ronda en la que Amedi ha obtenido 208 votos, sin superar el umbral requerido de dos tercios de la Cámara de 329 diputados, el candidato de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) se ha impuesto en la segunda vuelta con 227 votos frente a los 15 de su oponente, Muthanna Amin, de acuerdo con el recuento del Parlamento iraquí.

Amedi, de 58 años, era el candidato propuesto por la Unión Patriótica del Kurdistán, histórico rival político del PDK. Político de experiencia contrastada, ha servido como asesor de presidentes como Fuad Masum o Barham Salih. En 2024, fue elegido jefe de la Oficina Política en Irak de la Unión Patriótica.