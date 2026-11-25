Una de cada tres mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia (agresiones, ataques psicológicos o restricciones económicas) por parte de su pareja o exparejas en algún momento de su vida. Es una cifra del Ministerio de Igualdad que apunta, además, a que este maltrato ha dejado secuelas en la salud física o psicológica de 1,6 millones de mujeres.

Más allá de la escalofriante estadística están los rostros y vidas de las víctimas. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, RTVE Noticias habla con las propias afectadas y expertas en salud. Wafa, María Teresa, Ana Bella y Nieves son cuatro mujeres que afrontan diferentes secuelas, tanto físicas como emocionales, para salir adelante con sus vidas. Todas ellas tienen, sin embargo, una consigna común: “soy una superviviente de violencia de género”.

Los efectos de las agresiones pueden notarse a largo plazo, incluso cuando han cesado, lo que complica, en ocasiones, que una enfermedad se asocie a estos episodios y se obtenga un diagnóstico completo. “Las pacientes víctimas de violencia de género pueden sufrir varios tipos de secuelas. Por un lado, las propias de la violencia (lesiones permanentes, fracturas, desgarros…) y, por el otro, las enfermedades crónicas que van desarrollando las mujeres por el estado de estrés y alerta continuo, por el estado de sus hijos o el cuidado al hablar de estos temas por miedo, entre otros factores”, cuenta la médica de Urgencias Hospitalarias Gabriela Peña y Lillo.

“Muchas de ellas ni siquiera son conscientes de la relación que existe entre sus problemas de salud y la violencia a la que están sometidas, por eso debemos estar atentos a las señales”, apunta, por su parte, la doctora Rosana Izquierdo, que describe la violencia de género como “una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública”.

El vuelco en la vida de Wafa: "Se puede salir de ese mundo"

Wafa se afana en su último cuadro: un rostro de mujer. Lo pinta con precisión con la boca, una afición descubierta tras años en silla de ruedas. Acabó en ella después de que su marido le disparara por la espalda y la dejara tetrapléjica en un caso de violencia de género. Él se suicidó tras el ataque.

“Mi vida ha cambiado por completo (desde la agresión), dependo al 100% para todo”, relata. La lesión medular —continúa desde el taller en el que ahora dibuja— conlleva, entre otras cosas, dolor neuropático. "Es inexplicable, tomas medicación, pero no se soluciona y lo noto en la parte de la herida”, cuenta, pese a que han pasado cerca de doce años desde la agresión.

“Los dolores van y vienen, pero lo psicológico pesa más, es lo más duro. Hoy lo puedo contar y, sobre todo, decir que se puede salir de ese mundo”, indica Wafa que, además de la pintura, hace rehabilitación, un curso de DJ, va a conciertos y publica contenido en Instagram con sus aficiones. “Antes tenía mis brazos y piernas bien, pero no era libre. Ahora sí. Aunque dentro de unas limitaciones, puedo hacer lo que quiera”, asevera.

Mediodía en RNE Wafa, superviviente de violencia machista: "Con la silla de ruedas eres libre. Con un maltratador no" Wafa quiere alzar la voz y abrir los ojos de la sociedad, porque la violencia de género, insiste, empieza de manera muy sutil Escuchar ahora

Un 27,6% de las mujeres afirma que la discapacidad que sufre es consecuencia de la violencia vivida, según el informe Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia, de la Fundación la ONCE. Asimismo, el 13,4% de ellas señala que su salud ha empeorado como consecuencia de los malos tratos. En este campo, llama la atención otra cifra: el 40,4% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género.

Antes del ataque, la tensión para Wafa también era constante. “La relación te va transformando, me volví una persona insegura, todo el tiempo mirando el móvil por él, e irascible. Si mis padres me preguntaban algo, saltaba”, cuenta. Tras diez años de relación, Wafa decidió huir y poner una denuncia que acabó con una orden de alejamiento contra su marido, que él incumplía. “Tenía mucho miedo porque cuando yo iba por la calle no sabía cuando podía aparecer. Estaba en alerta”, cuenta. A nivel personal, "ahora he vuelto a ser cómo era antes de la relación. Nunca se llega a aceptar del todo, pero se llega a vivir con ello. Hay que encontrar algo a lo que agarrarte”, dice Wafa.

Sobre cómo detectar posibles casos de mujeres que estén siendo víctimas, Peña y Lillo apunta a que muchas suelen “tener miedo” y puede que no verbalicen su situación. En este sentido, anima a estar pendiente del historial médico de caídas, fracturas, enfermedades repentinas muy seguidas o la relación de la víctima con la pareja (si va acompañada, si ejerce algún tipo de control sobre ella en el centro médico…) y dar la voz de alarma. “Tenemos un papel esencial por la cercanía con la población”, añade Izquierdo, que pide “empatía”, “más investigación” y seguir los protocolos establecidos para esta materia en los centros sanitarios.

María Teresa y los recuerdos que duelen: "me cogió como un trapo"

María Teresa se recupera estos días de un brote de fibromialgia que le causa un fuerte dolor muscular. Una dolencia que se suma, enumera al otro lado del teléfono, a una larga lista: fatiga crónica, depresión, ansiedad… Su vida, relata con la voz cansada pero firme, ha sido una constante lucha contra el maltrato en su entorno, algo que no le frenó durante años a intentar ayudar a mujeres en su situación. “Me considero una superviviente de violencia”, afirma.

Desde pequeña, denuncia, sufrió golpes e insultos por parte de su madre diciendo que “la niña necesitaba mano dura ante la ausencia de su padre”. Después, continúa, le instó a casarse “con quien se convertiría en su maltratador”. Tras ello, relata años de degradación e infidelidad hasta que un día optó por escapar. “Yo trabajaba en el restaurante a sol y sombra y él solo venía unas horas. Esa tarde había unos chicos que trabajan para nosotros y saqué 20 euros de la caja para cada uno. Dejé una nota y cuando se enteró se puso furioso. Me cogió como un trapo. Había gente, también mujeres, pero nadie hizo nada. Eso es lo que más me dejó marcada”, describe sobre la actitud de su por entonces marido, familiares y vecinos del pueblo gallego en el que vive.

En aquellos meses, María Teresa estaba esperando su segundo hijo, un embarazo que no llegó a su término por complicaciones, algo que él también le reprocharía después. “El embarazo es una situación de especial vulnerabilidad y, en ocasiones, se puede haber gestaciones de alto riesgo, partos prematuros u otros problemas” por la vivencia de situaciones fuertes, indica Rosana Izquierdo. El maltrato también afecta en otros aspectos como la “salud social”, continúa esta doctora gallega miembro del Grupo de Trabajo de Violencia y Salud del SERGAS y de la Asociación Gallega de Medicina (AGAMFEC), ya que puede acelerar el aislamiento social, la pérdida de empleo y tener efectos en la salud de los hijos.

María Teresa, que se quedó sin trabajo por la dependencia económica de su marido y el apoyo de su familia —que consideró “una vergüenza” la separación— pasó por una casa de acogida para víctimas de violencia de género y consiguió salir adelante con su hijo. Las idas y venidas al punto de encuentro para entregar el niño a su padre varios días por semana como estableció la justicia, dice que le generaron una situación de "alarma" y "ansiedad constante" ante unos episodios que acababan con “lágrimas de niño” o “insultos y amenazas” entre progenitores o familiares. También relata “el momento desgarrador” en el que descubrió heridas compatibles con abusos sexuales en el niño de un familiar en el entorno del padre, según denuncia. “Ha sido muy duro… y todo se acaba notando también en el cuerpo”, considera.

“La respuesta que tenemos que dar a la mujer es multisectorial y coordinada con otros servicios tanto institucionales como comunitarios. Es muy importante la detección precoz de todos estos casos y situaciones de estrés para que haya recuperaciones más prontas”, afirma Rosana Izquierdo, que subraya que tanto en Galicia como en otras comunidades hay “cribados universales” en los centros de salud para localizar posibles casos. No obstante, reconoce falta de investigación y de recursos.

La respuesta que tenemos que dar a la mujer es multisectorial y coordinada

María Teresa dice que al principio que le costó denunciar su situación por “miedo”, pero que después “descubrió que callar no la salvaría”. Tras pedir consejo, ha pasado por más de 48 procesos judiciales por diversos casos. Aunque no hubo condena firme, sí que se le impuso orden de alejamiento contra quien fuera su marido. “Para las víctimas es muy importante tener un entorno que le apoye. Salir de ahí es difícil, pero hay que hacerlo”, asegura.

Según el informe de la ONCE, el miedo a represalias o no ser consciente de que se está viviendo una situación de violencia de género hace que el 34,5% de las mujeres no hayan denunciado y el 4,3% hayan retirado la denuncia.

Patologías que se cronifican y secuelas en los hijos: los casos de Ana Bella y Nieves

Los once años de maltrato físico y psicológico que sufrió Ana Bella por parte de su marido, del que huyó con sus cuatro hijos, también le han pasado factura. “Me han diagnosticado fibromialgia y miocardiopatía dilatada. Tengo también tinitus (percepción de un zumbido o pitido constante en el oído) y estrés postraumático complejo. Ahora me ha salido la enfermedad de Morbihan en la cara, es muy rara, me ha desfigurado”, comenta esta activista sevillana, sobre unas patologías que llegan tras años de estrés y maltrato.

Para la doctora Gabriela Peña y Lillo “hay patologías, conocidas como somáticas, en las que el malestar vivido va saliendo de maneras distintas: dolores de cabeza, dolencias gastrointestinales, dolores en articulaciones, efectos neurológicos…”. “Si no tenemos en cuenta la violencia de género como un diagnóstico diferencial de lo que les pasa a estas mujeres, nunca vamos a poder resolver estos problemas”, asevera.

Tiempo después de las agresiones, Ana Bella —también fundadora de una organización que lleva su nombre con la que busca ayudar a otras víctimas— relata que participó en un estudio de la Universidad de Sevilla sobre la salud de las mujeres maltratadas. En él, sus resultados hicieron saltar las alarmas: “Tenía la prolactina tres veces más de lo normal, por encima de 150”, ha indicado. En esa etapa, reconoce, aún sufría por la violencia de género debido a los efectos que estaba teniendo en sus hijos y tras conocer que uno de ellos había sufrido abusos por parte del padre.

A nivel general, los resultados del estudio determinaron que el nivel de hormonas como la oxitocina, la prolactina o el cortisol, se ve alterado en la mujer cuando es sometida a una situación de estrés prolongado extremo como el producido por la violencia de género y que puede mantenerse incluso cuando las agresiones han terminado.

“Yo empecé con la Fundación y ver los casos de otras mujeres también me afectaba, pero quiero ayudar y eso también hace bien. Muchas de las víctimas con las que hablo están afectadas y la fibromialgia y depresiones suele ser muy comunes. Pero como suele ser tiempo después, a veces no se relaciona… falta mucha investigación sobre estos casos. Nos duele el alma, pero también el cuerpo”, sentencia. Una petición a la que la doctora Peña y Lillo añade “más tiempo con las pacientes”, mantener los registros de violencia de género y, sobre todo, “voluntad” por parte de todos.

Nos duele el alma, pero también el cuerpo

El caso de Nieves —también miembro de la Fundación Ana Bella— es, asimismo, de los que dejan huella. El maltrato de su marido fue, relata, primero psicológico y después físico. “Tenía picos de ansiedad, taquicardias… Era una desesperación total, no sabías en qué momento ibas a ser agredida o iba a venir a por ti”, explica sobre la relación, que duró más de 20 años, hasta que consiguió escapar con sus dos hijos y denunciarle “para evitar ser un número más” de las mujeres asesinadas.

En el día a día, asegura, lloraba o estaba muy susceptible en el trabajo y notaba tensión y unas “migrañas horribles”. “Para mí era un triunfo llegar del trabajo a casa, iba con un teléfono, un spray, me acompañaba un compañero hasta el metro…”, describe, aunque él consiguió amenazarla con un cuchillo en alguna ocasión.

En su caso, su médico le dijo que el cáncer que ha padecido en la mama izquierda es más común en mujeres que han sufrido episodios de fuerte estrés. Además de las secuelas de la enfermedad, Nieves asegura que sufre insomnio y ansiedad. A todo ello, tuvo que hacerle frente a la vez que iba de juicio en juicio y afrontaba las secuelas en sus hijos. "Mi hija, con 16 años, se quedó con 40 kilos, le daban ataques de pánico... y mi hijo tiene ansiedad crónica, una leve depresión y sentimiento de culpa, porque dice que si hubiera sido mayor podría haber hecho más", lamenta.

En este sentido, pide que se forme a los sanitarios para que "sepan detectar que esa ansiedad, taquicardia o esa mirada huidiza pueden ser por un maltrato grave". También más apoyo, porque de la violencia "se sale". "Miro atrás y pienso que he perdido años", sentencia sobre un capítulo, reflejado en el libro Romper el silencio que ya quiere dejar atrás.

La lucha por las que fueron asesinadas

Aunque nuestras protagonistas intentan reconstruir sus vidas, hay muchas que no lo logran por su agresor. Al menos 47 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año. El último caso confirmado es de hace tan solo dos días en Villarobledo, Albacete. Y tres días antes de ese asesinato se daba otro en Parla, Madrid. Desde que se tienen cifras oficiales, desde 2003, ya son 1.387 las mujeres asesinadas.

A estos datos hay que añadir los de violencia vicaria, es decir, la violencia ejercida contra los hijos para hacer daño a las madres con que más quieren: son 68 los niños y niñas asesinados desde 2013, tres de ellos este año.