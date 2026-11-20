Una mujer de 47 años ha sido asesinada este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía o había mantenido una relación. Un suceso que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista.

El Ministerio de Igualdad ha condenado el presunto feminicidio por violencia de género de esta mujer en Madrid, sobre la que no existían denuncias previas contra el presunto agresor. Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 46 en 2026, elevándose la cifra a 1.387 desde 2003.

Ha sido el propio agresor quien ha avisado del crimen al 112, según fuentes policiales. Emergencias 112 ha informado de que sobre las 22:10 horas ha recibido el aviso de la agresión, que se ha producido en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, del municipio de Parla.

A su llegada, las asistencias sanitarias del SUMMA 112 han encontrado dentro del domicilio a una mujer de 47 años, con heridas incisas en cuello y en cara, ya fallecida. Las asistencias del SUMMA solo han podido confirmar la muerte y han puesto el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional, que ha detenido al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.

Agresión en Villarejo de Salvanés

Por otro lado, los servicios del SUMMA 112 han atendido en su domicilio de Villarejo de Salvanés, también en la Comunidad de Madrid, a una mujer con una herida de arma blanca en el tórax, en estado grave aunque estable. Su presunto agresor se precipitó desde una ventana y fue trasladado al hospital con una muñeca rota.

Fuentes de la investigación han confirmado a RTVE que existía una relación entre la víctima, de 37 años, y su supuesto agresor, de 43. La Guardia Civil ha asumido las investigaciones y el varón ha quedado detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.