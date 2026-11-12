Asesinada una mujer en Gijón en un posible caso de violencia de género

Una mujer de 30 años ha sido asesinada este jueves en Gijón, Asturias, en un posible caso de violencia de género, según ha podido saber RNE.

Las primeras pesquisas apuntan a que el crimen se habría producido sobre las 15:00 horas en las instalaciones de un antiguo campo de fútbol en el barrio gijonés de Jove.

La Policía Nacional ha detenido poco después a la expareja de la víctima, un hombre de 40 años, sobre el que pesa al menos una denuncia por maltrato, aunque no está claro que fuera de la víctima.

Más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003

La Delegación de Gobierno ha asegurado en redes sociales que están "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género" de una mujer en Asturias. Un mensaje similar al que ha publicado la representación del Ejecutivo en la comunidad.

De confirmarse oficialmente a nivel estatal, elevaría a 45 las asesinadas este año en España por violencia de género y a 1.385 desde que se iniciaron los registros en 2003.

Varios partidos políticos de la región han suspendido sus primeros actos de campaña previstos para esta tarde.