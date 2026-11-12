Aumenta la violencia digital contra las mujeres

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado su campaña institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Este año vuelven a dirigir la mirada hacia las redes sociales o los canales de mensajería instantánea.

El acoso digital afecta especialmente a las jóvenes

Bajo el lema “La violencia contra las mujeres no es artificial, es real”, la campaña pretende visibilizar las agresiones que se producen en el entorno digital, especialmente aquellas que utilizan herramientas de IA para crear vídeos o imágenes con fines intimidatorios o vejatorios. La consejera de Igualdad ha advertido que las redes sociales no pueden convertirse en espacios donde todo vale. “Las imágenes o la voz pueden ser falsas, pero la violencia que se ejerce contra las mujeres es muy real”, ha señalado durante la presentación.

Cartel de la campaña de 2026

Se ha puesto el foco en los datos que reflejan la dimensión de este problema en la actualidad. Según el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística, el 12,2 % de las mujeres en España ha sufrido acoso digital. Un porcentaje que se eleva al 34,5% entre las jóvenes de 18 a 24 años. Y un 9,4 % ha recibido mensajes inapropiados que les han hecho sentirse humilladas o acosadas. Además, Sara Simón ha añadido que "prácticamente la totalidad de las mujeres ha recibido algún mensaje de este tipo en las RRSS, que en muchas ocasiones han decidido borrar o bloquear".

Muchas mujeres reciben mensajes intimidatorios en las RRSS

Desde la Consejería de Igualdad quieren insistir en que las redes sociales no pueden ser un espacio en el que todo vale. Consideran que la tecnología no es negativa por sí misma, sino que depende del uso que se haga de ella. En el caso de la Inteligencia Artificial ven necesario que estos sistemas incorporen la igualdad y la perspectiva de género en sus procesos de aprendizaje, "para evitar que se convierta en un arma peligrosa que genere desigualdades y violencia" ha argumentado Simón.

Sensibilización frente a la violencia machista

Los expertos argumentan que el entorno digital es reflejo de nuestros usos y comportamientos sociales. Por ello, desde las administraciones competentes consideran fundamental intervenir desde la educación, especialmente entre la población más joven, para prevenir estas conductas.

Sara Simón también ha señalado que “no se puede tolerar la negación de las agresiones machistas”. Considera que “esto se puede traducir en su normalización y en la interiorización de marcos conceptuales incorrectos que pueden acabar reproduciendo esa violencia”.

No se puede tolerar la negación de las agresiones machistas

La consejera ha pedido que la ciudadanía tenga claro la violencia que sufren las mujeres por "el mero hecho de ser mujeres". También ha recordado que la lucha para su erradicación debe mantenerse durante todo el año y no limitarse a las fechas conmemorativas.

También ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas: para las tres mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en Castilla-La Mancha en lo que va de 2026 y las 44 registradas en el conjunto de España.

Iniesta acogerá el acto institucional del 25N

El Gobierno regional tiene previsto organizar el acto institucional del 25N en la localidad conquense de Iniesta. Durante la jornada se reconocerá el trabajo de centros educativos, empresas, asociaciones y otro tipo de entidades comprometidas con la prevención, sensibilización y la igualdad. “Se va a poner en valor el imprescindible trabajo que realizan”, han remarcado.

Presentación del cartel de la campaña de 2026

Entre los distinguidos figuran institutos de las cinco provincias: el IES Río Júcar de Madrigueras, el CEIP Santísimo Cristo de la Misericordia de Miguelturra, el CRA Manchuela, que agrupa a los municipios de Villalpardo, Villarta y El Herrumblar, el IES Profesor Domínguez Ortiz de Azuqueca de Henares y el CEIP Andrés Arango de Velada.

También recibirán reconocimiento el Grupo Tecon, Formación Integral y Servicios Empresariales (FISE), la Asociación para el Desarrollo Integral El Záncara, la Asociación Violencia Machista Cero y el Colegio Oficial de Abogados de Toledo.