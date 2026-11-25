La Guardia Civil detiene a un hombre por matar a su pareja, la mujer hallada semienterrada en Chiclana
- El cuerpo fue encontrado el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de la localidad gaditana
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja. El cuerpo de la mujer, de 44 años, fue hallado el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de la localidad gaditana.
Según ha informado el instituto armado, las investigaciones practicadas desde que se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz, orientaron las pesquisas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial hacia su pareja actual una vez confirmada su identidad.
El cadáver fue encontrado semienterrado y con signos de violencia. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él. De confirmarse sería la víctima 48 de violencia machista en lo que va de año.
Este miércoles, agentes de la Sección de Homicidios de la Comandancia de Cádiz se desplazaron hasta Chiclana para detener al hombre y registrar su vivienda. Tanto el detenido como las diligencias instruidas pasarán a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana, órgano judicial que ha decretado el secreto de las actuaciones.
El cadáver de la mujer fue hallado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, por un hombre que paseaba por la playa el pasado 18 de octubre, aunque presentaba signos de llevar varios días en el lugar.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.