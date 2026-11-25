La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Chiclana de la Frontera (Cádiz) a un hombre acusado de la muerte violenta de su pareja. El cuerpo de la mujer, de 44 años, fue hallado el pasado 18 de octubre semienterrado en una playa de la localidad gaditana.

Según ha informado el instituto armado, las investigaciones practicadas desde que se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de Cádiz, orientaron las pesquisas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial hacia su pareja actual una vez confirmada su identidad.

El cadáver fue encontrado semienterrado y con signos de violencia. La mujer constaba en el sistema VioGén con un caso activo junto al arrestado, aunque no había presentado denuncia previa contra él. De confirmarse sería la víctima 48 de violencia machista en lo que va de año.

Este miércoles, agentes de la Sección de Homicidios de la Comandancia de Cádiz se desplazaron hasta Chiclana para detener al hombre y registrar su vivienda. Tanto el detenido como las diligencias instruidas pasarán a disposición de la titular del Juzgado Mixto número 4 de Chiclana, órgano judicial que ha decretado el secreto de las actuaciones.

El cadáver de la mujer fue hallado en la playa de Lavaculos, en la zona de Sancti Petri, por un hombre que paseaba por la playa el pasado 18 de octubre, aunque presentaba signos de llevar varios días en el lugar.