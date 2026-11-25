En 2025, las catástrofes naturales en España provocaron 64 víctimas mortales y costaron 4.015 millones de euros, de los que el 40% (1.578 millones de euros) estaba sin asegurar.

Son los principales datos del ultimo Barómetro de Catástrofes elaborado por la Asociación Cluster Catástrofes junto a Analistas Financieros Internacionales (Afi), que recuerda que en 2024 las cifras se dispararon (270 fallecidos y 11.300 millones) debido a las inundaciones provocadas por la dana de Valencia.

Aunque la cifra de 2025 es muy inferior a la de 2024, las 64 muertes superan la media anual del siglo XXI, que fue de 47. El calor extremo fue la principal causa con 27 fallecidos (42,2%) el año pasado, seguido de inundaciones (12) y temporales marinos (9). Por su parte, los incendios forestales causaron 8 fallecidos (12,5%), además de 86 heridos y 42.913 evacuados. Por último, los aludes provocaron 4 muertes, los vientos fuertes 3 y las tormentas se cobraron una víctima mortal.

Impacto económico de las catástrofes naturales

El impacto económico total de las catástrofes naturales en España durante 2025 ascendió a 4.015 millones de euros. De este total, el 60% fueron costes asegurados. Concretamente 2.364 millones de euros repartidos entre entre 1.529 millones en indemnizaciones directas asumidas principalmente por Agroseguro ( unos 804 millones), las aseguradoras de UNESPA (417 millones) y el Consorcio de Compensación de Seguros ( unos 308 millones), y 834 millones de impacto en el PIB de empresas con póliza.

Por su parte, los costes no asegurados a los que tuvieron que hacer frente de forma directa negocios y familias en 2025, sumaron 1.578 millones de euros (782 millones en daños materiales sin cobertura y 796 millones por la caída de actividad en negocios sin seguro), a los que se añadieron otros 72,7 millones de euros en gasto público de emergencia sufragado por organismos como Protección Civil, la UME, Cruz Roja, Tragsa y los Presupuestos Generales del Estado.

Además, la paralización de la actividad redujo el PIB de España en 1.251 millones de euros y destruyó más de 22.000 empleos equivalentes a jornada completa

El campo, el gran perjudicado

El sector primario y agroindustrial concentró cerca del 99% de las pérdidas directas de renta provocadas por las catástrofes en 2025, debido al enorme peso que tuvieron el pedrisco y las inundaciones sobre las cosechas.

De hecho, el granizo concentró el 50% de las indemnizaciones, con un récord histórico de la última década en junio: 415.350 hectáreas dañadas. Las inundaciones supusieron el 31%, mientras que sequías y heladas apenas representaron un 1% cada una.

Aunque el coste asegurado medio en España fue de 17,9 euros por habitante, las comunidades agrarias multiplicaron esa cifra. Es el caso de La Rioja, con 99 euros por habitante, Aragón, 83 euros y Murcia con 65 euros.

La factura de las catástrofes en la salud mental

El Barómetro de Catástrofes incluye por primera vez se incluye un capítulo específico sobre el impacto psicológico, tomando como referencia la dana de octubre de 2024 en Valencia y el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) de enero de 2026.

El informe subraya que las secuelas psicológicas aparecen más tarde que los daños materiales y persisten cuando ya ha terminado la reconstrucción. Por ello, desaconseja retirar la atención cuando baja el foco mediático y propone protocolos de vigilancia longitudinal con cribados a 1, 3, 6 y 12 meses.