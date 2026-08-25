¿Cómo se enfrentan las catástrofes en nuestro país?

Las emergencias y catástrofes, naturales o derivadas de la acción humana, son cada vez más frecuentes en nuestro país. Los actores dedicados a su prevención y mitigación son múltiples y provienen del ámbito público, el privado y el tercer sector. Los mecanismos políticos tienen así mismo varios niveles de decisión.

¿Estamos realmente bien preparados?

Detrás de la emergencia es un documental sonoro que analiza cómo funcionan los diferentes cuerpos de emergencias, sus protocolos, la colaboración entre administraciones y el tercer sector, y el papel de las víctimas y voluntarios en situaciones de emergencia y catástrofes.

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La respuesta en nuestro país se basa en un sistema descentralizado y coordinado entre Estado, CCAA y administraciones locales. El servicio del 112 canaliza la atención y se sirve de agentes especializados como las fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sanitarios de urgencias, bomberos, Protección Civil y UME (Unidad Militar de Emergencias), entre otros. El papel del tercer sector, con organizaciones como la Cruz Roja, Psicología Sin Fronteras o Cáritas es fundamental para la prevención y reparación de aquellos afectados y víctimas de emergencias y catástrofes.

Detrás de la emergencia recoge testimonios de primera mano que personalizan tragedias muy graves de los últimos años: Rosa María Álvarez (Asociación Víctimas Mortales 29-O), Mario Samper (Asociación de Víctimas Descarrilamiento de Adamuz), Juan Vicente Rodríguez (Asociación Social Volcán Cumbre Vieja) y Esaú Escolar Santos (APAMCYL - Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León). El documental recoge así mismo puntos de vista profesionales de ámbitos como los cuerpos y fuerzas de seguridad, la comunicación o la educación: Comandante Manuel González López (UME), Juan Redondo (bombero), Gonzalo Sáez (técnico de emergencias), Guillermo Fouce (Psicología Sin Fronteras), Javier Guedes (Cruz Roja), Pablo Simón (politólogo), Jacob Petrus (divulgador científico) y María Luisa Calero (profesora universitaria).

El valor añadido de este proyecto se refleja en el debate generado sobre la necesidad de avanzar en la profesionalización de los sistemas de emergencias, una comunicación institucional y mediática veraces, colaboración interadministrativa, prevención como punta de lanza estratégica y un apoyo psicológico activo a víctimas, afectados y profesionales. Detrás de la emergencia es un documental sonoro fruto del trabajo de Santiago Carrasco, Ana Cristina García, Lucía González, Sergio Piñeiro, Sergio de la Rubia y Mario Yun.