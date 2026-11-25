Antes de grabar una escena íntima, quienes la interpretan deben saber qué va a ocurrir, qué contacto físico habrá y qué se verá en pantalla. También necesitan poder expresar sus límites y contar con alguien que atienda sus dudas o su malestar. Tras una secuencia de sexo, un desnudo o una representación de violencia sexual hay personas cuyo trabajo implica exponer el cuerpo y movilizar emociones. Protegerlas es el objetivo de Materia Sensible, un proyecto que combina coordinación de intimidad, análisis feminista de guiones y prevención de la violencia y el acoso en los rodajes.

Sus impulsoras son la productora y periodista Andrea Gautier Sansalvador y la psicóloga sanitaria y sexóloga Ana García Mañas. Ambas han explicado su propuesta en Radioactivas, de Radio 5, dirigido por Lola Martínez Rojo, en el marco de la campaña de RTVE para el 25N, Cuerpos libres de violencia.

"Los actores y las actrices trabajan con las emociones como principal material y esas emociones hay que cuidarlas muchísimo", señala García Mañas. Su planteamiento parte de una cuestión que puede quedar fuera del plano: una misma escena puede tener efectos distintos en cada intérprete, según su historia personal, sus experiencias de violencia o su manera de afrontar el estrés.

Una obligación desde mayo de 2027

El proyecto llega durante el periodo de adaptación al Real Decreto 607/2026, que regula la relación laboral especial de las personas artistas y del personal técnico y auxiliar. La norma entrará en vigor el 25 de mayo de 2027.

Su artículo nueve establece que, para escenas íntimas como sexo simulado, desnudez, violencia sexual simulada o contacto físico intenso, los protocolos deberán contemplar una persona que realice tareas de coordinación de intimidad. La finalidad es proteger los límites y el consentimiento de intérpretes y prevenir el acoso o la violencia sexual. También exige garantías específicas cuando participen menores de edad.

Materia Sensible busca acompañar a las producciones en ese cambio. Para Gautier, esta labor forma parte de la prevención de riesgos laborales y debe integrarse en el trabajo de los equipos de dirección y producción. La comunicación sobre lo que va a suceder y las condiciones en las que se rueda resulta fundamental cuando una persona tiene que interpretar situaciones de especial vulnerabilidad.

Del guion a la conversación individual

El trabajo comienza antes de llegar al plató. Las fundadoras reciben el guion, analizan los personajes y los diálogos, estudian cómo se representan las mujeres, la sexualidad y la violencia, y detectan las escenas que pueden requerir una intervención específica. Después se reúnen con dirección y con el elenco.

García Mañas explica que habla individualmente con intérpretes para comprobar que disponen de la información necesaria y que están de acuerdo con lo que se va a rodar. Ese espacio permite también comunicar dificultades personales o experiencias que puedan hacer especialmente delicada una secuencia. "Esto, claro, es totalmente voluntario y confidencial", precisa.

Aquí hay trabajo Silencio, se rueda: coordinador de intimidad Aquí hay trabajo (387) - silencio, se rueda Ver ahora

Durante la grabación, el acompañamiento incluye observar, mantener la comunicación y trasladar a dirección o producción las necesidades que aparezcan. La coordinación alcanza también a departamentos como cámara, maquillaje o vestuario: saber qué se verá en pantalla o disponer de prendas para cubrirse entre tomas son decisiones que afectan a las condiciones de trabajo.

Las invitadas lo ilustran con su participación en el cortometraje Nadie escuchó el portal 23, sobre trata y explotación sexual. En ese proyecto, el análisis previo y las conversaciones con el equipo permitieron anticipar necesidades y acordar medidas de cuidado durante el rodaje.

El malestar puede aparecer después

La atención continúa cuando termina la grabación. García Mañas realiza una llamada posterior porque, explica, durante el rodaje la intensidad del trabajo, el cansancio o la concentración en el personaje pueden dificultar que una persona identifique cómo se está sintiendo.

"Muchas veces el malestar se siente posteriormente", advierte. Por eso considera necesario abrir un espacio de conversación en los días siguientes y conocer si hay alguna incomodidad con lo rodado antes de que avance el montaje.

Muchas veces el malestar se siente posteriormente

La psicóloga alerta, además, del daño añadido que puede provocar la difusión de unas imágenes cuando ha habido una experiencia de agresión: su reproducción y los comentarios que generan pueden reactivar ese sufrimiento. De ahí la importancia de prevenir y de atender lo que sucede más allá del momento de la interpretación.

Representar la violencia en un entorno seguro

El análisis feminista también propone revisar cómo se construyen las imágenes, por ejemplo, para evitar erotizar la violencia. Gautier defiende que ese trabajo se basa en la orientación, el intercambio de ideas y el diálogo con los equipos creativos, cuya responsabilidad artística se mantiene.

En Clanes de Dios, de Tino de la Huerta, donde trabajó como jefa de producción y coordinadora de intimidad, el reto fue acompañar escenas con una fuerte carga de violencia y contenido sexual. La productora resume así una de las prioridades: "Asegurar que los entornos de trabajo sean seguros y cómodos para los que están ahí poniendo la carne en el asador y el cuerpo".

24 horas 24 horas - El trabajo del coordinador de intimidad en cine y teatro Escuchar ahora

Ambas insisten en que la prevención debe empezar antes del rodaje. García Mañas señala el peso de la precariedad y del miedo a perder un trabajo a la hora de expresar desacuerdo. Gautier reclama también terminar con los comentarios sobre los cuerpos de actrices y actores, una práctica que sitúa tanto en los castings como en los platós.

La nueva obligación legal abre una oportunidad para revisar esas dinámicas. El deseo de las fundadoras de Materia Sensible es que el cuidado de intérpretes se incorpore a la cultura de trabajo del audiovisual y, como plantea García Mañas, sea "deseado por las personas que promueven, que dirigen y que producen cine".