Cada 19 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y en los últimos 10 años, en España, se ha duplicado el número de las mujeres que tienen intención de emprender, pasando del 5,8% en 2015 al 12,8% en 2025, según el informe del Monitor Global de Emprendimiento (GEM). Están todavía por debajo de los hombres y de la media europea.

"Más de un 60% de las mujeres que emprenden tienen una preocupación constante por el impacto de sus iniciativas a nivel medioambiental", señala Yolanda Bueno, codirectora del Observatorio del Emprendimiento de España. Separadas por cientos de kilómetros, en Informe Semanal nos fijamos en tres mujeres que comparten una mirada sostenible.

Amaia Rodríguez, cofundadora de Gravity Wave, encontró en la contaminación de los océanos el motivo para poner en marcha la recuperación de plásticos y redes de pesca abandonadas. "Me traumaticé y tenía que hacer algo", cuenta en el puerto alicantino de Calpe: "No teníamos ni idea de pesca ni de reciclaje ni de montar una empresa, así que empezamos a hablar con los pescadores".

En seis años llevan recogidas 1.500 toneladas de plástico que transforma en nuevos materiales. Su proyecto se extiende por decenas de puertos españoles y europeos. También en Egipto, donde los vertidos al río Nilo llegan al Mediterráneo: "Si no frenamos la entrada es como achicar agua con el grifo abierto".

Abrirse camino sigue siendo todo un desafío para las mujeres, que encuentran dificultades para conciliar vida personal y laboral y aún más obstáculos para financiarse.

Más dificultades para emprender en el entorno rural

En el ámbito rural, el reto es todavía mayor. "El 16% de las mujeres que emprenden lo hacen en el entorno rural frente al 84% en el ámbito urbano", señala Miguel Angoitia, codirector del Observatorio del Emprendimiento de España.

En Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), Ana Cristina Díaz rompe dos techos de cristal: el de la edad y el de ser mujer al frente de su propia explotación ganadera con cerca de un millar de ovejas. "Soy de las pocas que hay por aquí", relata esta joven de 28 años con miles de seguidores en las redes sociales: "falta mucha infraestructura". Su modelo de ganadería extensiva demuestra que puede ser una aliada de la conservación medioambiental y del desarrollo rural.

A Lola López, cofundadora de Tintoremus, la encontramos en Santa María de las Lomas (Cáceres). Frente a los tintes que utiliza la industria de la moda y que acaban contaminando las aguas, ha apostado por cultivar plantas para extraer pigmentos naturales.

Ha desarrollado el mayor cultivo de índigo -el característico azul de los vaqueros- de Europa: "lo único que se puede encontrar en todo el proceso es cal y todo lo demás, 100% natural. Y el agua se traslada al cultivo sin contaminación". Las de Amaia, Ana Cristina y Lola son tres historias que muestran que el mundo puede modelarse con otras reglas.