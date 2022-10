La revolución del ecofeminismo: "La Tierra nos está diciendo que no puede más"

Casi la mitad de la población mundial vive en un lugar altamente vulnerable al cambio climático. España es uno de los países que se encuentran en riesgo alto. Los informes del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) apuntan a que nada puede ya impedir el aumento de 1,5 grados de la temperatura media global, un objetivo que la comunidad científica insistía en que no se debía superar. Esto multiplicará los episodios climáticos extremos.

Muchas feministas demandan un mundo sostenible y respetuoso con el medioambiente y el resto de seres vivos, pero sin dejar atrás los derechos conquistados por las mujeres. Son las bases del ecofeminismo.

La última encuesta de la Comisión Europea refleja que cada vez somos más sensibles a este problema. Casi 9 de cada 10 europeos están de acuerdo en que la transición ecológica no debe dejar a nadie atrás y el 77% siente la responsabildad personal de actuar .

Opina que esta tendencia ideológica aún no ha alcanzado su pico porque “los problemas se acrecientan para el mundo” y que, además, nunca habíamos estado en una situación tan crítica desde el punto de vista climático.

No es algo nuevo, el ecofeminismo surgió en Francia en la primera mitad de la década de los 70 ante la preocupación por la crisis ecológica , la contaminación y la amenaza de la guerra nuclear . “Desgraciadamente, ahora estamos en una situación similar”, nos explica la filósofa y catedrática Alicia Puleo.

La urgencia real

Belén Díaz es activista en Rebelión Extinción y ambientóloga. Como parte de su labor científica, lee todas las semanas artículos académicos que actualizan el estado climático de nuestro planeta. Considera que la comunidad científica no está alertando correctamente de la gravedad de la situación: “La Tierra nos está diciendo que no puede más, que ya vamos tarde, que dejemos de repetirnos que seguimos en márgenes de seguridad".

““La Tierra nos está diciendo que ya vamos tarde"“

Dina Garzón apunta como grandes responsables de esta situación al modelo industrial de ganadería, agricultura y pesca que “está destruyendo los recursos del planeta" y al transporte. "Nada menos que casi el 40% de la energía que usamos está destinada a movernos”, nos comenta.

Montse Bayen ha creado Infinit Denim, una marca de moda española que recicla prendas usadas (particularmente tejanos) para darles una segunda vida útil. Ella cree que no hay que olvidar lo contaminante que es la industria textil y el modelo fast-fashion. Y es que la industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales de carbono. “Es la segunda industria más contaminante del planeta después del petróleo", asegura Bayen.

Las ecofeministas Alicia Puleo y Dina Garzón cropper

Los europeos, consumiendo ropa, generamos 645kg de emisiones de CO2 por persona cada año. Compramos 26 kg y tiramos 11 kg. Una práctica que además fomenta situaciones cercanas a la explotación. "El 90% de las personas que hacen estas prendas son mujeres y casi todas están en unas condiciones laborables muy precarias", concluye Bayen.

No hay un solo culpable, en general, todas apuntan a que el sistema actual de consumo es el que falla. "Yo diría que responsable es nuestra cultura", certifica Belén Díaz. Ella cree que el cambio está en manos de los medios de comunicación, de los gobiernos y de la comunidad científica con el mensaje que lanzan sobre este tema: "No se nos permite preocuparnos, se nos infantiliza y no se nos da toda la información que existe".