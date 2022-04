Llevan años publicando informes sobre la amenaza del cambio climático, cada vez más claros y contundentes sobre los efectos de una crisis que ya se vive en presente, pero entre los científicos cunde la desesperación al sentirse ignorados. De ese sentimiento ha nacido el movimiento Rebelión Científica, que esta semana protagoniza acciones de protesta coordinadas en 25 países contra la inacción política ante un problema global.

"En este momento la comunidad científica se ha dado cuenta de que no es suficiente con la publicación de artículos. Llevamos décadas haciéndolo y no se nos escucha. Ya no queda otra, no hay alternativa que pasar a la desobediencia civil", explica a RTVE.es Víctor de Santos, ambientólogo y miembros del movimiento. Este miércoles participó en la mediática acción de la Rebelión Científica en Madrid. Junto a medio centenar de científicos y activistas, lanzó pintura roja biodegradable contra la fachada del Congreso, por lo que fue desalojado y multado por la Policía.

Alrededor de 1.000 científicos en todos los continentes han decidido salir de los laboratorios a la calle para llevar su mensaje ante los Gobiernos, pero también para dar ejemplo. No quieren ser como "el médico que dice que fumar es malo con un cigarrillo en la boca", según pone de ejemplo de Santos. "Si las personas de la comunidad científica avisamos de lo que está ocurriendo pero no hacemos nada, el resto de la población no será consciente de la urgencia", asegura por su parte Elena González Egea, astrofísica y también una de las participantes en la protesta frente al Congreso.

Ella dejó la carrera científica para volcarse en el activismo climático. "Mi sueño desde hace bastante tiempo era encontrar vida en otros planetas. Pero un día me di cuenta que la humanidad no iba a ir a vivir lo suficiente como para hacer ese descubrimiento y que todo el trabajo que yo estaba haciendo no iba a ser leído por nadie si no conseguimos mitigar esto", dice. Desde entonces, ha sido detenida tres veces por participar en acciones de protesta.

La Policía desaloja a los científicos que participan en la protesta frente al Congreso EFE/Rodrigo Jiménez

Movidos por "el cansancio, la frustración y el miedo" Además del acto de Madrid, otros activistas han protagonizado un encierro en la Universidad de Granada para lograr que el cambio climático sea una asignatura transversal en todas las asignaturas, y en parte lo han conseguido: el centro asegura que está trabajando en la creación de una optativa sobre este tema. En Venecia, un grupo de científicos ha cortado el paso a las instalaciones de la energética ENI para protestar por su inversión en combustibles fósiles, mientras que en Bogotá profesores universitarios han sacado a las calles sus clases para concienciar sobre la crisis climática. 06.43 min 24 horas - Mauricio Misquero, portavoz de Rebelión Científica: "No se está alertando a la gente de que su vida está en peligro" - Escuchar ahora En otras ciudades, como Berna o Turín, han pegado en oficinas gubernamentales fragmentos del último informe del IPCC, el mayor análisis climático del mundo, publicado este lunes por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. En él se advierte de que las emisiones deberán tocar techo en 2025 para después reducirse drásticamente, si queremos conservar la mínima posibilidad aún de no superar un calentamiento de más de 1,5 grados de la temperatura global, el umbral fijado en el Acuerdo de París para evitar los efectos más graves del cambio climático. La ONU ve aún posible reducir a la mitad las emisiones en 2030 para evitar lo peor del cambio climático: "Ahora o nunca" ÁLVARO CABALLERO Marta Rivera Ferré es una científica española, autora del IPCC y profesora de investigación en INGENIO, un instituto del CSIC y la Universitat Politècnica de Valencia. Harta de que los informes en los que ha participado no llevaran a una decida acción política, se unió a la Rebelión Científica. Entre sus motivos, cita "el cansancio de estar repitiendo lo mismo durante años, la frustración de ver que no se hace caso y que los gobiernos van al mínimo esfuerzo, y el miedo porque no sabemos lo que se nos viene". "El miedo te puede paralizar, pero también te puede motivar", afirma. “El miedo te puede paralizar, pero también te puede motivar“ A esas razones se une su "deber de ciudadana": "Con toda la información que tengo, no me puedo quedar de brazos cruzados". Reivindica la importancia de "trabajar de forma colectiva" con toda la comunidad científica, hacer ver que no están solos como los científicos de la película No mires arriba, que alertan de la llegada de un meteorito ante la pasividad general. Ve, además, señales de esperanza en la celebración de la Asamblea Ciudadana por el Clima, impulsada por el Gobierno. "Participé en una sesión y me pareció que era un proceso muy riguroso que se está haciendo muy bien", defiende.