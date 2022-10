El cambio climático, la gran preocupación de los jóvenes

La eco ansiedad está muy presente en las generaciones más jóvenes. Los adolescentes están muy concienciados, ellos perciben cómo “quienes tienen la capacidad ejecutiva para paliar el desastre, les están dejando un mundo donde vivir será cada vez más complicado”.

Un sentimiento generalizado y recogido en una encuentra realizada a más de 9000 jóvenes bajo el título, El futuro es el clima. Este estudio refleja la preocupación de los jóvenes sobre la crisis climática. “El 82% de los jóvenes españoles ha sufrido eco ansiedad alguna vez a lo largo de su vida o la está sufriendo en estos momentos. Es un nivel de preocupación muy superior, al menos en 20 puntos, a la de generaciones anteriores”.

La generación que mejor percibe esta crisis

El divulgador Andreu Escrivà asegura que para los jóvenes “es demasiada carga ponerles la etiqueta de la generación que salvará el planeta”. Sin embargo, es la generación más consciente de la gravedad del cambio climático debido a que su vida va a estar ligada a este fenómeno y a esta “degradación ambiental”. “Ellos ya han nacido en este clima de urgencia y entonces ven que va a ser el signo definitorio de su tiempo, su vida y sus expectativas vitales”.

No obstante, reconoce que no todos los adolescentes son así. “Las primeras veces que fui a un instituto, yo pensaba que iba a estar todo el mundo montando una manifestación. Y después ves que no”.