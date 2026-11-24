El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha dado un baño de masas en el acto central de la campaña en Cataluña y que se ha celebrado este martes por la tarde en Barcelona. Según la organización, 10.000 personas han estado presentes en el recinto de Fira Montjuïc en la capital catalana, entre los que estaban dentro y fuera del espacio.

Cataluña es una tierra clave para los socialistas, teniendo en cuenta que solo en esta región se eligen a 48 de los 350 diputados del Congreso. En 2023, el PSC se hizo con 19 escaños y el 34,5% de los sufragios.

Dada la importancia de esta región, Sánchez ha aprovechado para lanzar una nueva promesa electoral: "En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal, en una guerra como la de Irak o como la que vivimos ahora en Irán".

Asimismo, Sánchez ha remarcado otros compromisos en los que ha evidenciado que no estará en su programa incrementar el gasto en defensa. "Este Gobierno no va a invertir un 5% en defensa, pero sí un 7% en sanidad, un 1% en vivienda y un 5% en educación pública", ha asegurado ante los miles de asistentes.

Sánchez ha aprovechado también este amplio auditorio para apelar, una vez más, a la movilización. "Os pido que el 29N nos movilicemos, vayamos a votar. Convenzamos a todos los que dudan, porque como dice esta camiseta, si votamos todos les paramos en las urnas, que es donde tenemos que parar democráticamente la involución de Feijóo y de Abascal", ha dicho, mientras vestía una camiseta que tenía como lema 'Si votamos, los paramos'.

En el mitin también ha intervenido el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. En su caso, ha señalado directamente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no entender a Cataluña y que así nunca podrá ganar unas elecciones. "No entendiendo a Cataluña no entiendes a España y por eso no vas a ser nunca presidente de España", ha enfatizado.

Apoyo de Loles León y de Joan Manuel Serrat al PSOE

En el mitin de Barcelona ha habido dos sorpresas: la presencia y la intervención de la actriz Loles León y un vídeo grabado del cantautor Joan Manuel Serrat. "¡Viva el Barça, viva la Barceloneta y viva Cataluña!", ha arrancado su discurso Loles León, que ha centrado sus palabras en reivindicar los derechos de las mujeres. "Estamos de pie, no arrodilladas, nunca nos hemos arrodillado, todo lo hemos conseguido de pie", ha gritado.

"Hay que movilizar a todo lo que tengáis al lado y que no esté viendo la realidad de lo que se nos viene encima. ¡Movilización!", ha pedido Loles León, ante Pedro Sánchez y cuadros del PSC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la actriz Loles León.EFE/ Quique García

Por su parte, Joan Manuel Serrat ha recordado que el derecho a voto "costó mucho de ganarlo" y por ello ha pedido a todo el mundo que el próximo domingo acuda a las urnas. "Es una votación muy trascendental, no solo elegiremos a nuestros representantes, elegiremos entre dos maneras de entender el mundo, entre dos maneras de entender la vida", ha insistido.

Sánchez pide una "movilización inteligente" desde Huesca

Antes del acto de Barcelona, Sánchez ha estado en el Palacio de Congreso de Huesca. Desde allí ha apelado a una "movilización inteligente" en la izquierda el próximo domingo para evitar la "negrura de Feijóo y Abascal". En este sentido, ha apelado al voto útil en provincias pequeñas y en las que un diputado se puede ganar por un puñado de votos.

"Lo digo aquí, en Huesca. Que seamos conscientes de que esa movilización debe de ser inteligente, porque tenemos que optimizar nuestro voto. Y eso significa que hay circunscripciones como Huesca que, si queremos frenar la negrura de Feijóo y de Abascal, solamente podemos votar al rojo del PSOE", ha remarcado, ante un público muy animado.

El líder del PSOE ha insistido desde la ciudad aragonesa que "nunca" había visto "una movilización como en esta ocasión": "No la viví en 2023 y conseguimos gobernar; no la viví en 2019, y ganamos las elecciones", ha dicho. Tras ello, ha insistido en que el 29N va a haber "una movilización histórica, una remontada épica y una gran victoria" para "gobernar con más fuerza en España".

El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE Aragón y portavoz socialista en las Cortes, Pilar Alegría.EFE/ Javier Blasco

Sánchez, que ha estado acompañada de la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha vestido una camiseta con el lema 'La fuerza de las mujeres'. Lo hace el día antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Pide una victoria "inapelable" para que PP y Vox no cuestionen el resultado

Desde Huesca, Sánchez también ha repetido una idea que ya ha lanzado este martes por la mañana en una entrevista en RNE. "La buena política es algo que hacemos los socialistas siempre, en todo proceso electoral, que es reconocer los resultados electorales. Nunca el PSOE ha puesto en duda ni la limpieza de nuestro sistema electoral ni el resultado de las elecciones", ha sostenido.

Tras ello, ha evidenciado que hay personalidades del PP y de Vox que han comenzado a cuestionar el sistema electoral y también una hipotética victoria del PSOE en las urnas. "Empezaron con el censo, luego hablaron del voto por correo. Luego hemos escuchado a Feijóo decir ante la masiva participación que en el voto exterior le inquietan las urnas en los consulados. Y al señor Abascal decir que reconocerá el resultado electoral si es que no hacemos trampas", ha ironizado.

Con este contexto, Sánchez ha considerado que al PSOE no le vale una "victoria por la mínima, porque dirán que hacemos trampas". "Vamos a movilizarnos el 29 de noviembre para que tengamos una victoria inapelable, que no tengan excusas para reconocer el resultado electoral del PSOE", ha sentenciado.