El Departamento de Comercio de EE.UU. ha incluido este lunes en su lista negra comercial a Megaspeed y a una filial de Alibaba en Singapur —que mantiene vínculos comerciales con la empresa de servicios en la nube— por estar situada en el centro del escándalo de Nvidia, tras las críticas recibidas por parte de legisladores y funcionarios de la administración.

Megaspeed, un socio de Nvidia que está siendo investigado por las autoridades estadounidenses desde 2024 por el posible desvío de chips de inteligencia artificial hacia China, necesitará ahora la aprobación del Departamento de Comercio de EE. UU. para recibir exportaciones estadounidenses; una autorización que, previsiblemente, será denegada.

La empresa cobró protagonismo hace unas dos semanas, tras trascender que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo una relación con una exejecutiva de Megaspeed, Alice Huang, de quien las autoridades estadounidenses sospechan que podría ser una espía china. Por su parte, Pekín ha calificado las acusaciones de espionaje como "infundadas".

El Departamento de Comercio también añadió a Apex Enterprise Solutions —filial de Alibaba en Singapur— a su "lista de entidades". Según informó el Financial Times, Megaspeed aprovechó su relación con Alibaba para obtener la designación como socio oficial de Nvidia en el ámbito de la computación en la nube.

Apex prestó dinero a Megaspeed a través de su filial malaya, denominada Speedmatrix, en 2024. Como parte del acuerdo, la empresa de Malasia ofreció la totalidad de su negocio como garantía del préstamo, según el informe.

Las principales dudas del caso

"La verdadera cuestión aquí debería ser: ¿conocía Nvidia a su cliente? ¿Realizó Nvidia un esfuerzo riguroso para garantizar que no hubiera filtraciones y para asegurarse de que no estaban vendiendo a lo que, evidentemente, eran empresas pantalla o intermediarias?", planteó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el programa Squawk Box de la cadena CNBC.

Nvidia ha señalado que recientemente creó un comité de control de exportaciones para supervisar el cumplimiento normativo en el comercio y los riesgos para la seguridad nacional.

Megaspeed emitió hace una semana un comunicado afirmando que desarrolla actividades comerciales legítimas y legales, lo que incluye el cumplimiento de los controles de exportación de EE. UU., e indicó que Alice Huang dejó oficialmente la empresa en agosto de 2025.

Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes han iniciado una investigación para determinar si Nvidia ejerció influencia sobre la forma en que el Departamento de Comercio gestionó el caso Megaspeed.

El propio primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, ha asegurado este martes, durante una visita a Australia, que su país también investiga a Megaspeed. "No queremos que Singapur sea utilizado y abusado como conducto por empresas para eludir los controles de exportación de Estados Unidos", ha afirmado Wong durante una rueda de prensa en Camberra, tras reunirse con el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

El mandatario ha subrayado que Singapur no aplica los controles de exportación estadounidenses, pero facilita las comprobaciones de EE. UU. para que el país norteamericano pueda hacer cumplir su propia legislación. Asimismo, ha advertido que las autoridades singapurenses actuarán con firmeza contra cualquier compañía que infrinja las leyes nacionales.

Jensen Huang vuelve a dirigir Nvidia

La inclusión en la lista negra ha coincidido con la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo (CEO) de Nvidia, tras su renuncia hace dos semanas.

"Estamos convencidos de que es la persona correcta para dirigir la compañía y su regreso redunda en el mejor interés de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", han asegurado en un comunicado tras asegurar que "su reincorporación no supone ningún riesgo para la seguridad nacional".

Esta decisión supone un giro sorprendente tras haber expresado la semana pasada que el ex-CEO no volvería a su puesto. En ello ha sido determinante el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde el primer momento ha alabado la labor de Huang y ha reaccionado en su red Truth Social para celebrar la decisión de reincorporarlo.