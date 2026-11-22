Este 25 de noviembre, día internacional de la violencia contra la mujer, Naciones Unidas conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo.

En España, el Ministerio de Igualdad denuncia la violencia digital y el uso no consentido de imágenes y deepfakes que vulneran la dignidad de mujeres y niñas en su campaña El papel que no eliges, mientras que el Observatorio de Igualdad de RTVE se centra en Cuerpos libres de violencia, desde la presión estética a la desatención médica por sesgos sexistas.

En los últimos años, la violencia de género vertebra muchas novelas y obras autobiográficas, en su inmensa mayoría escritas por mujeres desde la crónica del feminicidio impune de su hermana, que escribe Cristina Rivera Garza, a la reivindicación de Gulia Toffana, envenenadora que ayudaba a las esposas romanas del siglo XVII a liberarse del maltrato de sus maridos.

El invencible verano de Liliana

Ganadora del Premio Pulitzer en 2024, Cristina Rivera Garza rinde un homenaje a la figura de su hermana, asesinada por su expareja, y radiografía el machismo estructural de la sociedad mexicana en unas memorias, que también son un lúcido análisis de los mecanismos de dominación de la violencia de género.

"El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, mi hermana, fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años, estudiante de arquitectura. Tenía años tratando de terminar su relación con un novio de la preparatoria que insistía en no dejarla ir. Unas cuantas semanas antes de la tragedia, Liliana por fin tomó una decisión definitiva: en lo más profundo del invierno había descubierto que en ella, como bien lo había dicho Albert Camus, había un invencible verano. Lo dejaría atrás. Empezaría una nueva vida. Haría una maestría y después un doctorado; viajaría a Londres. La decisión de él fue que ella no tendría una vida sin él".

El invencible verano de Liliana es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia machista, desde la vigilancia y el control, al miedo que siente la víctima frente a su agresor.

Liliana fue asesinada cuando en su mente ya se había liberado, su feminicidio sigue impune, pero este libro, llevado ahora al teatro, puede ayudar a otras mujeres a identificar los signos de la violencia de género y escapar antes de que sea demasiado tarde.

Telediario 2 'El invencible verano de Liliana', la desgarradora historia de un feminicidio que sigue impune Está basada en la novela que ganó el Premio Pulitzer en 2024 Ver ahora

Comerás flores

En su primera novela, Lucía Solla Sobral describe la relación de Marina, recién graduada y que acaba de perder a su padre, con Jaime, un hombre veinte años mayor que ella que irrumpe en su vida colmándola de atenciones y planes.

La protagonista pasa de compartir piso con su mejor amiga a instalarse en un cómodo apartamento y cenar cada fin de semana en los mejores restaurantes. Su pareja comienza a ejercer sobre ella una violencia psicológica con guante de seda, se gana a su familia, la aisla de su entorno, la hace sentirse mal con su cuerpo e incluso cuestiona su vegetarianismo obligándola a comer carne.

En pleno duelo, Marina se ve atrapada en una relación tóxica, con ayuda logra recuperar su identidad y separarse de un amor muy desigual que estaba acabando con ella. El primer capítulo termina con una enumeración, una pequeña lista que irá menguando a lo largo de la novela:

"Tengo: una perra, una amiga, una madre, dos hermanos y un padre muerto".

Página Dos Página Dos - Lucía Solla Sobral y el amor manipulador de "Comerás flores" La escritora gallega Lucía Solla Sobral presenta en 'Página Dos' su primera novela, 'Comerás flores', que indaga en los espejismos de las relaciones desiguales y en la amistad como refugio. Ver ahora

La ciudad

Lara Moreno, poeta y novelista, entrelaza en La ciudad las vidas de tres mujeres en un edificio de La Latina que sufren diferentes formas de violencia y opresión. En el pequeño piso interior de la cuarta planta vive Oliva. Está atrapada en una peligrosa relación que ha transformado la pasión inicial en un carrusel de arrebatos violentos y treguas cada vez más breves.

En el tercer piso, luminoso y exterior, pasa Damaris los días cuidando a los hijos de sus patrones con el cuerpo dolorido. Cada noche regresa a su casa caminando, para ahorrar unos euros, y cruzan el río que divide socialmente Madrid. Vino a España, después de que un terremoto en Colombia truncó su vida.

Horía, la mujer marroquí que llegó a Huelva para trabajar como temporera en los campos de fresas, ahora vive sola en la minúscula casa de la portería y limpia, en la sombra, las escaleras y el patio. Ha dejado a su hijo con la abuela en su pueblo natal y teme que el adolescente siga sus pasos en un viaje incierto.

Página Dos El Madrid de clases divididas, escenario de la nueva novela de Lara Moreno, "La ciudad" (Lumen) En una gran ciudad caben todas las luces y las sombras. Madrid es el escenario de la nueva novela de Lara Moreno Ver ahora

Tres mujeres diferentes, cada una víctima en un contexto diferente, que lidian con la maternidad y sus propios deseos, atrapadas en la vida de los otros.

Perras de reserva

En los relatos de Perras de reserva, la autora mexicana Dahlia de la Cerda nos recuerda con el habla de la calle y grandes dosis de humor negro que "la vida es una perra, por eso hay que patearle la jaula".

Sus heroínas son mujeres fuertes, decididas a resolver por sí mismas sus problemas, ante la perspectiva de convertirse en víctimas –usadas, explotadas o muertas– prefieren optar por la sangre ajena. Como Yuliana, la heredera al trono de un capo del narcotráfico, que no acepta que sus compañeras de clase se rían de su aspecto.

O la adolescente que se echa a la calle a desvalijar a gente bien como única salida para huir de la pobreza o la bruja que recurre al Señor de las Tinieblas para que le ayude con la vecina cuyos perros ensucian su patio.

Sicarias o universitarias, influencers o amas de casa, beatas o prostitutas, las protagonistas hablan en primera persona, comparten las dificultades de haber nacido mujer, y se enfrentan a ellas, trazando la frontera entre el bien y el mal.

Carcoma

Carcoma es el debut fulgurante en la novela de Layla Martínez, en una casa perdida en el páramo hablan voces que surgen de debajo de las camas, aparecen santas en el techo de la cocina y ocurren desapariciones que nunca se resuelven como la de la madre de la protagonista.

"Yo no siento cariño ni aprecio ni nada porque a esa adolescente de las fotos ya casi le doblo la edad y no siento que esa niña pueda ser mi madre. Rencor sí siento un poco pero es porque se me ha pegado de mi abuela y porque me da rabia que a una adolescente se la lleven así sin ropa sin dinero sin querer ella irse y todo lo que se sepa es que se subió a un coche y nadie volvió a verla".

Nieta y abuela conviven entre unos muros opresivos, siendo la comidilla del pueblo. Los vecinos escupen al pasar y las critican a plena luz del día, pero cuando nadie los ve recurren a la sabiduría ancestral de la vieja que dialoga con las sombras que viven tras las paredes y dentro de los armarios.

Poco a poco desenredan la historia de la casa y se empiezan a dar cuenta de que las presencias que la habitan, pese a parecer amenazantes, siempre han estado de su lado.

Libros de arena Libros de arena - Layla Martínez presenta 'Carcoma' rne audio

Dormida

La periodista estadounidense Honor Jones dedica su primera novela a las heridas de una infancia marcada por una madre estricta que lleva los cuernos como puede para mantener las apariencias y un hermano que encarna una masculinidad tóxica rozando el incesto.

A los diez años, Margaret pasa el verano en un acomodado barrio residencial de Nueva Jersey; la vida familiar transcurre plácidamente, hasta que, a finales del verano, todo cambia, y los sencillos placeres de su niñez se desvanecen. Manosean su cuerpo dentro de la piscina sin su consentimiento y descubre una cámara de vídeo oculta en el baño.

"Toda madre habita dos familias al mismo tiempo: aquella en la que nació y aquella que ha creado".

Con 35 años, Margaret vuelve a casa de sus padres para celebrar el cumpleaños de su hija. Recién divorciada, redescubre el deseo con un nuevo amante, pero los abusos sexuales que sufrió mientras dormía, siendo una niña, le obligan a enfrentarse a su propio hermano para acallar los ecos del pasado.

Jones ahonda en las grietas invisibles de las familias aparentemente felices, el peso del silencio y el precio de no compartir las experiencias traumáticas con una amiga.

La Toffana

Vanessa Montfort ganó con La Toffana el Premio Primavera de Novela 2025. Una narración fascinante sobre Giulia Toffana: una boticaria que fue una mujer que hizo justicia para sus congéneres, mientras que, para la Iglesia, fue la primera asesina en serie de la historia por contribuir a envenenar a 600 varones. La novela teje las vidas de tres mujeres en la Roma del siglo XVII con un secreto de familia transmitido de generación en generación.

El acqua Toffana era un veneno incoloro, insípido, prácticamente indetectable que ayudaba a las mujeres a librarse de sus maridos maltratadores, casadas a los catorce años con hombres que les triplicaban la edad y obligadas a parir un hijo tras otro hasta la extenuación. Giulia, tras la muerte de su madre, jura en su Palermo natal que se pondrá del lado de las mujeres a las que la ley no les permite tener oficio ni negocio y son víctimas de "accidentes domésticos" o se desangran en el parto.

Roma, febrero de 1658: "¡Se han llevado a la Toffana! ¡Libertad para la Toffana!", gritan las mujeres por las calles de la corrupta ciudad eterna. Giulia Toffana, hija de la alquimista Theophania D’Adamo, su hija Gironima Carrozzi, la Astróloga de la Lungara, y su amiga del alma Giovanna de Grandis, antigua prostituta, son escoltadas por la guardia del Santo Oficio para ser interrogadas por un joven inquisidor, tras abandonar el cobijo que les ofrecían los muros de un convento.

De vuelta en Radio 5 De vuelta en Radio 5 - Vanessa Montfort presenta "La Toffana" - 18/05/25 rne audio

Científica, justiciera, madrina de una red femenina que se rebeló contra el Estado de Roma y feminista avant la lettre, la Toffana resucita en una trama de suspense judicial gracias a la pluma de Montfort con unos personajes memorables en un libro que reflexiona sobre el papel de la mujer, de la familia y los peligros de la venganza y la violencia institucional, cuya raíz brota en una época de opresión sobre las mujeres que, en muchos lugares, no está tan lejana.