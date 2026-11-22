El lunes 23 de noviembre a las 22:00 horas RTVE emitirá en directo el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV). La cita la organiza y produce Radiotelevisión Española.

La Corporación ofrecerá una cobertura especial informativa más completa para acompañar 'La gran decisión' de la audiencia. El debate estará moderado por el presentador de TVE, Xavier Fortes, y se celebrará en Prado del Rey (Madrid). A continuación, Pepa Bueno conducirá el programa de análisis del debate a ocho portavoces de los grupos con representación parlamentaria en el Congreso.

Tres bloques temáticos

El debate, que tendrá una duración de 90 minutos, se estructurará en tres bloques temáticos: Vivienda y estado del bienestar; Economía, empleo e infaestructuras; y Clima sociopolítico y pactos. Acto seguido, cada participante cerrará su intervención con un minuto de oro y pedirá el voto a la ciudadanía. Los puestos de apertura y cierre de los bloques y del minuto de oro se han establecido por sorteo.

Revive el cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE) protagonizaron el 19 de noviembre el único 'cara a cara' de la campaña electoral. Un debate con poca confrontación entre ambos con la corrupción, vivienda, pensiones y las tragedias ferroviarias como temas centrales.

Especiales informativos Debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han protagonizado el debate electoral cara a cara previo a las elecciones generales 2026 rtve play

Tras el cara a cara y el debate a ocho entre portavoces parlamentarios, la Academia de la Televisión también organizará un debate a cuatro entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. Aún no están cerrados todos los detalles, aunque sí se está confirmado es que será el jueves 26 de noviembre y RTVE lo emitirá.

Hora, canal y dónde ver en TV el debate de RTVE de las elecciones generales 2026

El debate a ocho entre los portavoces parlamentarios podrá verse en TV este lunes 23 de noviembre a partir de las 22:00 horas en La 1 y el Canal 24 horas, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de RNE. RTVE ofrecerá de forma gratuita la señal a los operadores que lo soliciten.