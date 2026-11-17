Estados Unidos ha perdido este martes el estatus de país libre de sarampión que mantenía desde el año 2000.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha confirmado que el virus vuelve a circular de forma sostenida en territorio estadounidense, poniendo fin a uno de los mayores logros de salud pública del país en las últimas décadas. La decisión llega en medio del peor repunte de la enfermedad en más de 30 años, con más de 5.400 contagios y diez muertes notificadas por las autoridades estatales en lo que va de 2026.

La pérdida de esta condición responde a un criterio epidemiológico preciso: la transmisión ininterrumpida del virus durante al menos doce meses. Cuando Estados Unidos logró su eliminación en el año 2000, después de décadas de campañas de vacunación, no significaba que el sarampión hubiera desaparecido por completo, sino que los casos importados del extranjero ya no provocaban cadenas prolongadas de contagios dentro del país. Ahora, la OPS considera demostrado que esa barrera se ha roto.

Las cifras reflejan la magnitud del retroceso. Según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Estados Unidos ha registrado 5.412 casos confirmados hasta el 12 de noviembre, frente a los 2.289 de todo 2025. El 96% de las infecciones está relacionado con brotes y los contagios superan ya los de cualquier otro año desde 1991.

Pensilvania se ha convertido en uno de los principales focos de la crisis sanitaria, con siete muertes asociadas al sarampión. Wisconsin ha comunicado otros dos fallecimientos y Nueva York, uno. Los dos últimos se notificaron el pasado viernes en Pensilvania y Wisconsin, donde murió un menor. Aunque las autoridades estatales contabilizan diez fallecimientos durante 2026, los CDC solo han incorporado oficialmente seis a sus estadísticas nacionales, sujetas a la revisión y clasificación de los casos.

El descenso de la vacunación, detrás del repunte

La reaparición del sarampión se produce en un contexto de caída de las tasas de inmunización y creciente desconfianza hacia las vacunas, especialmente en determinadas comunidades. La cobertura de la triple vírica —que protege frente al sarampión, las paperas y la rubéola— entre los niños que comienzan la escolarización ha descendido del 95,2% en el curso 2019-2020 al 92,4% en 2025-2026, según los CDC.

La Organización Mundial de la Salud considera necesario mantener una cobertura de al menos el 95% para evitar la propagación de una enfermedad extremadamente contagiosa que puede provocar neumonía, encefalitis y, en los casos más graves, la muerte.

"Estamos viendo casos de sarampión en lugares donde la enfermedad se encontraba bajo control, y los niños y niñas son quienes están pagando las consecuencias", ha advertido la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell.

La organización alerta de que las brechas de inmunidad acumuladas tras la pandemia, las dificultades de acceso a los servicios sanitarios y la desinformación están revirtiendo décadas de avances. Russell recuerda que la vacunación contra el sarampión ha salvado casi 59 millones de vidas desde el año 2000.

El repunte ha reabierto también el debate sobre la política sanitaria de la Administración de Donald Trump y el papel de su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., conocido por haber cuestionado durante años, sin respaldo científico, la seguridad de las vacunas.

Aunque Kennedy y los responsables de los CDC han defendido recientemente la vacunación como principal herramienta preventiva, algunos especialistas citados en medios estadounidenses consideran insuficiente la respuesta federal ante la extensión de los brotes.

La Administración estadounidense sostiene, por su parte, que el descenso de la cobertura vacunal comenzó antes del regreso de Trump a la Casa Blanca y que el resurgimiento del sarampión no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos.

El retroceso no se limita a Estados Unidos. México ha registrado más de 13.800 contagios en lo que va de año, su cifra más elevada desde la epidemia de 1989-1990, con los menores de entre uno y cuatro años entre los más afectados.

Bolivia también ha perdido su reconocimiento tras más de dos décadas sin transmisión local sostenida. La decisión llega después de que Canadá perdiera ese estatus en noviembre de 2025. En enero de 2026, España y otros cinco países de Europa y Asia central también perdieron el reconocimiento de eliminación del sarampión.

De hecho, la OPS también ha retirado este martes el estatus de eliminación a México y Bolivia, después de que Canadá lo perdiera en 2025. Los tres países deberán presentar planes para interrumpir la transmisión del virus durante al menos un año y recuperar su reconocimiento.