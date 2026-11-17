La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) espera dar por terminado su repliegue y cierre de operaciones en este territorio a finales de enero de 2027.

Así lo ha revelado este martes el jefe de la misión, Alexander Ivanko, en declaraciones al canal marroquí Medi1 TV. "Estamos intentando que el próximo 31 de enero sea la fecha límite de nuestra presencia aquí", ha afirmado el responsable internacional.

"La primera fase es asegurarnos de que el personal de la misión se retire de manera digna, tanto los que se encuentran al este como al oeste del muro. Luego trabajaremos en el cierre de todas nuestras sedes y esperamos completar las etapas de liquidación de la misión a finales del próximo mes de enero", ha dicho Ivanko en el aeropuerto de Al Aiún, capital del Sáhara Occidental, tras la salida el lunes del primer grupo de miembros de la Minurso. Ese muro, construido por Marruecos, separa la zona bajo control marroquí, que abarca el 80 % de los 266.000 kilómetros cuadrados de este territorio, con la zona de amortiguación, que está desmilitarizada.

El proceso quedará culminado con el arriado de la bandera de la ONU, lo que supondrá el final de la presencia de la Minurso en esta zona.

Ivanko ha alabado, además, la cooperación con el jefe del equipo marroquí que supervisa este proceso y ha subrayado que la coordinación es continua.

El Consejo de Seguridad de la ONU no logró renovar a finales de octubre el mandato de la Minurso después de que Rusia vetara una propuesta de Estados Unidos y de que una resolución alternativa rusa tampoco consiguiera los apoyos necesarios para salir adelante. Washington había propuesto cambiar el nombre de la misión, eliminar la referencia al referéndum y respaldar el plan de autonomía marroquí como base para negociar una solución al conflicto, al considerar que la Minurso no ha cumplido su objetivo original y que mantener el mandato tal y como está no iba a resolver la disputa.

La meta de la misión era organizar un referéndum

Desplegada desde 1991, la Minurso tenía como meta primordial organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental, disputado entre Marruecos y el independentista Frente Polisario, apoyado por Argelia, desde la retirada de España en 1975.

Rusia, por su parte, defendió su propuesta como una "prórroga técnica" del mandato tras rechazar que el Consejo de Seguridad predeterminara el resultado de las negociaciones sobre la soberanía del territorio.

Al no renovarse el mandato, la ONU anunció que la primera etapa de la retirada de la Minurso comenzaba el 1 de noviembre. En concreto, prevé repatriar a unos 160 observadores militares y retirar a aproximadamente 180 empleados civiles y personal asociado. También ha aclarado que el fin de las operaciones sobre el terreno no significa que haya renunciado a dar apoyo a los esfuerzos para encontrar una salida para este contencioso. Durante el tiempo que ha estado operativo, este contingente de la ONU ha actuado de observador para documentar incidentes sobre el terreno, sobre todo desde 2020, cuando el Polisario se desvinculó unilateralmente de los acuerdos de alto el fuego con Marruecos.

El mandato de la misión tenía vigencia hasta finales de octubre de este año, después de que en 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU lo renovara por un año más, tomando como base el plan de autonomía de Marruecos, lo que echa por tierra la posibilidad de un referéndum para la autodeterminación saharaui.

El conflicto se remonta a la época colonial española, cuando la región, conocida como la "provincia 53 de España" fue inscrita en 1965 en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Desde entonces, el Consejo de Seguridad de la ONU ha debatido y aprobado una gran cantidad de resoluciones sobre la excolonia.

Un conflicto en evolución

Tras la retirada española en 1976 mediante una ambigua ley de descolonización que partía el territorio en dos (uno bajo control marroquí y otro en poder de Mauritania), estalló una guerra que se prolongó durante más de una década, hasta 1991. El plan de arreglo para el Sáhara de la ONU permitió el despliegue de la Minurso, misión encargada de supervisar una tregua que, en la práctica, se convirtió en un conflicto congelado. Aunque en años anteriores se defendió la autodeterminación como el paso último para resolver los enfrentamientos, fue a partir de 2001 cuando se empezó a hablar de "una tercera vía" que contemplaba una autonomía saharaui bajo soberanía marroquí.

Desde que se llevó a cabo la Marcha Verde en 1975, Marruecos ha considerado el territorio bajo su soberanía, una postura que lo enfrentó en un conflicto de varios años con el Frente Polisario, que pugna por un Estado independiente. El texto del plan marroquí, respaldado por la primera Administración del presidente estadounidenseDonald Trump en 2020, detalla que la denominada "región autónoma del Sáhara" tendría competencias administrativas, jurídicas y judiciales propias, así como facultades en el ámbito económico, tributario, de infraestructuras, cultural y social. También podrían llevar a cabo elecciones legislativas y organizar un Gobierno, pero el resto de los poderes relacionados con defensa, exteriores, moneda, bandera y religión quedarían en manos de Rabat.

El Gobierno de España, en línea con la ONU, apoyó este plan en 2022, así como otros países como Francia y el Reino Unido.