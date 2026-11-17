Orilla Sur Orilla Sur - Aminetu Haidar, la voz de la resistencia saharaui - 15/11/26 rne audio

Aminetu Haidar habla de una vigilancia que no termina al cerrar la puerta de casa. De amenazas que alcanzan a sus hijos y de un conflicto que acaba de cumplir 51 años y cuya prolongación está agotando la confianza de las nuevas generaciones en una salida pacífica.

"Los mensajes que están diciendo los jóvenes están en favor de la guerra. Es que ya no creen en la resistencia pacífica, en las vías diplomáticas, en nada", advierte Haidar en una entrevista con Orilla Sur, un espacio de Radio 5 dedicado al norte de África y Oriente Próximo.

La defensora de derechos humanos y presidenta de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, ISACOM, teme que el abandono internacional agrave una situación que describe como asfixiante. "Las zonas ocupadas del Sáhara Occidental permanecen cerradas a la observación internacional. Marruecos no permite el acceso a los observadores internacionales, incluso al alto comisionado de derechos humanos, ni abogados, ni organizaciones de derechos humanos, ni periodistas", denuncia la premio Right Livelihood, el bautizado como Nobel alternativo, que protagoniza el documental Aminetu, una cinta dirigida por Lucía Muñoz que narra su huelga de hambre en Lanzarote en 2009.

Haidar describe un escenario en el que cualquier expresión pública de rechazo al control marroquí puede acarrear represalias. "Marruecos sigue practicando la tortura, las detenciones arbitrarias, los despidos de trabajo a los defensores de derechos humanos y a los periodistas, los blogueros, a cualquier persona que tiene el coraje de decir no a la ocupación marroquí", sostiene. Según el testimonio de Haidar, quienes intentan acceder al territorio desde el extranjero para observar la situación "son siempre expulsados o se les deniega sistemáticamente la entrada".

"Una vigilancia constante"

Una presión que, añade, se extiende al entorno de los activistas saharauis: "La vigilancia, por supuesto, y las represalias se aplican incluso contra nuestros hijos y nuestros familiares".

En su caso, asegura que esa intromisión ha borrado las fronteras entre su actividad pública y su intimidad. "Estamos siempre bajo una vigilancia constante con amenazas", relata. A la difamación en las redes sociales y las amenazas que denuncia en la prensa oficial marroquí se suma el espionaje de sus comunicaciones: "Yo soy víctima del software de Pegasus desde 2021. Entonces, no tengo una vida privada, porque, claro, es un ataque psicológico contra mí, pero también contra mis hijos, mi marido y los demás que están en la casa".

La situación de los presos saharauis constituye otra de sus preocupaciones. Haidar denuncia el alejamiento de sus familias y los malos tratos que, según explica, sufren también sus allegados cuando acuden a las prisiones. "La situación de los presos políticos saharauis es una situación muy deplorable. Y lo que confirma esto es que varias veces, incluso este año, tuvieron que recurrir a huelgas de hambre", señala.

El pasado viernes, el Tribunal de Primera Instancia de Rabat condenó a cuatro estudiantes saharauis a dos años de prisión y 15.000 dirhams de multa (unos 1.400 euros) por participar en una concentración de solidaridad con los presos saharauis del grupo del campamento de protesta de Gdeim Izik. La protesta se celebró el pasado 12 de octubre en Rabat.

A ese panorama se añade el fin de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO. Creada en 1991 para preparar una consulta de autodeterminación que nunca se celebró, la misión cesó sus operaciones tras expirar su mandato el 31 de octubre de 2026 sin que el Consejo de Seguridad acordara su renovación. Naciones Unidas ha subrayado que su salida no extingue el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

La MINURSO no ha podido cumplir su cometido, pero tampoco ha podido proteger a los saharauis, porque no tenía las competencias de la supervisión y el control de derechos humanos

Haidar mantiene una valoración crítica de las décadas de presencia de los cascos azules. "La MINURSO no ha podido cumplir su cometido, pero tampoco ha podido proteger a los saharauis, porque no tenía las competencias de la supervisión y el control de derechos humanos", afirma. A su juicio, acabó convirtiéndose en "un instrumento que perpetúa el statu quo". Pero reconoce que su presencia mantenía "una cierta visibilidad del conflicto" y teme las consecuencias de su desaparición.

"Existe un riesgo de escalada militar"

"Nuestro temor es que Marruecos pueda aprovechar dicha ausencia para acentuar su represión contra la población civil saharaui", alerta. A la activista le preocupa que esa menor presencia internacional deje a los defensores de derechos humanos más expuestos y reduzca las posibilidades de conocer e investigar lo que sucede sobre el terreno.

También alerta sobre el riesgo de una escalada militar en un conflicto cuyas hostilidades se reanudaron en noviembre de 2020. "Sí, existe un riesgo real de escalada. Aunque no es inevitable", responde.

El temor a un deterioro de la seguridad figuraba igualmente en el informe del secretario general de la ONU previo al fin del mandato: sin la labor de vigilancia, investigación y enlace de la MINURSO, advertía, aumentaría considerablemente el riesgo de intensificación de las hostilidades y de extensión del conflicto.

En su diagnóstico, España ocupa un lugar central. Haidar reprocha a la antigua potencia colonial que abandonara el territorio sin completar su descolonización y dirige una crítica expresa al respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan marroquí de autonomía en 2022. "El Gobierno de España, en vez de rectificar su error histórico hacia el pueblo saharaui, ha de nuevo traicionado al pueblo saharaui", denuncia. Para la la defensora de derechos humanos, bautizada como 'la Ghandi saharaui', el giro significó que España "se ha alineado con el ocupante marroquí".

Para los saharauis, España debería recuperar un papel más activo a favor de una solución justa y negociada bajo auspicios de la ONU; y que sea pacífica

Su reclamación va más allá del reproche. "Para los saharauis, España debería recuperar un papel más activo a favor de una solución justa y negociada bajo auspicios de la ONU; y que sea pacífica", sostiene. "Yo, como defensora saharaui de derechos humanos, estoy contra la guerra. Ojalá que España tome este papel, este liderazgo para evitar una guerra en el Sáhara Occidental y defender el derecho a la autodeterminación y la libertad del pueblo saharaui".

La urgencia de ese llamamiento está ligada a los jóvenes. Haidar habla de generaciones que han crecido "bajo ocupación o en el refugio", marcadas por la frustración, la represión y la ausencia de avances hacia el referéndum. Teme que esa espera desemboque en posiciones cada vez más alejadas de la resistencia pacífica que ella defiende. "La comunidad internacional no ha valorado la paciencia del pueblo saharaui, no ha valorado nuestros llamamientos como defensores y activistas de derechos humanos", lamenta.

Después de haber sobrevivido a cárceles clandestinas, torturas y una huelga de hambre que en 2009 puso en peligro su vida, Haidar asegura que no contempla abandonar su lucha. "He pasado por cárceles, torturas y todo lo demás. Estoy dispuesta a dar mi vida y más sacrificios para que mi pueblo pueda vivir en dignidad y soberano en su patria, un Sáhara Occidental libre".