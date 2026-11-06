La corriente socialista del Partido Demócrata se extiende por EE.UU.: Nithya Raman es elegida alcaldesa de Los Ángeles

La concejala Nithya Raman ha logrado la victoria en las elecciones a la alcaldía de Los Ángeles tras imponerse a la actual regidora, Karen Bass, quien ha reconocido este jueves su derrota, convirtiendo a la dirigente de 45 años en la primera socialista democrática al frente de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos.

Se une así a la corriente establecida en las recientes elecciones de medio mandato por todo el país, donde candidatos de The Squad (el ala progresista del Partido Demócrata) han desplazado a políticos centristas.

A este grupo pertenecen figuras como el nuevo gobernador de Míchigan, Abdul El-Sayed, o las congresistas Ilhan Omar y Alexandria Ocasio-Cortez. Un movimiento cuya cara más visible es el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien comparan a Raman.

Aunque la nueva regidora de Los Ángeles ha aceptado en gran medida las comparaciones con Mamdani, rechaza la idea de ser simplemente una réplica de este en la Costa Oeste. "Soy diferente. Soy yo misma", declaró Raman en una entrevista para Vanity Fair.

Raman se ha convertido también en la primera aspirante en desbancar al alcalde en funciones de Los Ángeles desde 2005, con el 52% de los apoyos frente al 47% obtenido por Bass.

Nacida en India y graduada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Raman centró el cierre de su campaña en la necesidad de devolver a Los Ángeles su condición de "paraíso" para inmigrantes, artistas y emprendedores, motivo por el que respalda incentivos fiscales a la industria del cine y cuestiona ciertos impuestos sobre la construcción de viviendas, principal razón de su relación compleja con la propia plataforma Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés).

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Personas sin hogar, incendios y aumento del paro

Raman culmina el mandato de su predecesora tras cuatro años marcados por la impopularidad derivada de devastadores incendios forestales, la pérdida de puestos de trabajo en la industria cinematográfica y la persistente crisis de acceso a la vivienda y de las personas sin hogar.

Tras confirmarse su victoria, la alcaldesa electa ha expresado su "profundo honor" y ha elogiado la trayectoria de Bass, destacando sus décadas de servicio público como enfermera, congresista y primera mujer al frente de la ciudad.

"El trabajo empieza ahora para construir vivienda asequible, parques para nuestros niños, un sistema de transporte eficaz, una ciudad segura para las familias trabajadoras y un Gobierno local que realmente sea capaz de cumplir sus promesas", ha proclamado Raman en un vídeo en redes.