El ministro de Cultura israelí amenaza con retirar la ciudadanía a los directores del documental 'Naza', premiado en Venecia

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha dicho que intentará revocar la nacionalidad a los directores de Naza, Yuval Abraham y Rachel Szor, el documental que recibió el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia que muestra la supuesta estrategia que hay detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en la Franja Gaza.

"Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país", ha escrito Zohar en un mensaje en X sobre los realizadores del filme, Yuval Abraham y Rachel Szor.

Zohar ha acusado a los cineastas de tener un "ardiente odio autodestructivo" y de estar "dispuestos a dañar a su patria para recibir aplausos de los antisemitas del mundo", lo que, según él, "constituye una traición al país".

En el mismo sentido se ha expresado el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien ha dicho que Abraham y Szor "son una vergüenza y una deshonra para todo el pueblo de Israel". "Desaparezcan. Estoy seguro de que sus amigos, nuestros enemigos de Hamás en Gaza, los recibirán con los brazos abiertos", ha escrito Ben Gvir en un mensaje en la misma red social.