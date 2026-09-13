El ministro de Cultura israelí amenaza con retirar la ciudadanía a los directores del documental 'Naza', premiado en Venecia
- "Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país", ha dicho Zohar
- El documental Naza, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor, recibió el Premio Especial del Jurado en la Mostra
El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha dicho que intentará revocar la nacionalidad a los directores de Naza, Yuval Abraham y Rachel Szor, el documental que recibió el Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia que muestra la supuesta estrategia que hay detrás de la matanza masiva y calculada de civiles palestinos en la Franja Gaza.
"Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país", ha escrito Zohar en un mensaje en X sobre los realizadores del filme, Yuval Abraham y Rachel Szor.
Zohar ha acusado a los cineastas de tener un "ardiente odio autodestructivo" y de estar "dispuestos a dañar a su patria para recibir aplausos de los antisemitas del mundo", lo que, según él, "constituye una traición al país".
En el mismo sentido se ha expresado el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien ha dicho que Abraham y Szor "son una vergüenza y una deshonra para todo el pueblo de Israel". "Desaparezcan. Estoy seguro de que sus amigos, nuestros enemigos de Hamás en Gaza, los recibirán con los brazos abiertos", ha escrito Ben Gvir en un mensaje en la misma red social.
Abraham y Szor formaron parte del equipo de la oscarizada No Other Land
Abraham y Szor formaron parte del equipo de la oscarizada No Other Land (2024). Su nuevo proyecto entró con aplausos en la carrera por el León de Oro después de que el certamen lo aceptara in extremis una semana antes de su inicio.
El Naza del título es el término con el que los mandos y los servicios de inteligencia israelíes denominan a las víctimas colaterales de los bombardeos que han arrasado Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023 contra Israel cometidos por Hamás y otros grupos islamistas palestinos, en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas y llevadas a la Franja.
La cifra de víctimas en dicho enclave se eleva a su vez a más de 73.000, según las autoridades locales, controladas por Hamás.
Uno de los testimonios recogidos en el documental es el del creador de un sistema que, con algoritmos e inteligencia artificial (IA), puede determinar en qué punto se concentra la gente dentro de un edificio en el punto de mira de los cañones israelíes.
Este pasado viernes, el Ejército israelí (FDI) contradijo en un comunicado al largometraje al asegurar que sus decisiones para bombardear Gaza las toma exclusivamente personal humano y no la IA, y recriminó al filme que se base en "testimonios anónimos de personas cuya identidad no puede verificarse".
"Quiero ser muy claro. Esta verdad ha sido documentada y es conocida desde el primer día gracias a los periodistas palestinos. Más de 200 de ellos han sido asesinados por Israel en Gaza. Sus voces fueron silenciadas y negadas", dijo Abraham al recoger el galardón en Venecia.
El cineasta apuntó que "negar un crimen es lo que contribuye a que persista", y por eso consideró que "es realmente importante" para ellos "que los israelíes vean esta película" porque su país "es el que está cometiendo esos crímenes". También instó a los estadounidenses a verlo, porque Washington "está financiando gran parte de las matanzas".
Con Naza, dijo el cineasta, quisieron mostrar "cómo esta matanza masiva es sistémica, no fruto de un accidente, sino de un plan deliberado", basado "en la deshumanización total de los palestinos".