La directora danesa May el-Toukhy gana el León de Oro a la mejor película de Venecia por 'Woman Unknown'
- Naza, el documental sobre la masacre de civiles en Gaza, logra el Premio Especial del Jurado
- El estadounidense John Malkovich y la danesa Mathilde Arcel, mejores actores en la 83 edición del festival
La directora y guionista May el-Toukhy ha recibido este sábado el León de Oro del Festival de Venecia por Woman Unknown, película que tiene como telón de fondo la caza de colaboracionistas de los nazis en Europa al final de la II Guerra Mundial, en muchos casos mujeres a las que se les cortaba el pelo y se las vejaba públicamente.
La cineasta danesa se ha convertido en la octava directora en ganar el máximo galardón de la Mostra a lo largo de sus 83 ediciones.
El filme narra la historia de Marie, interpretada por la danesa Mathilde Arcel, quien ha recibido la Copa Volpi a mejor actriz, una criada amenazada por el regreso de ese pasado reciente, de su relación con un soldado alemán, justo cuando está a punto de casarse con el adinerado dueño de la casa en la que trabaja.
El-Toukhy ha explicado que esta obra habla del "cuerpo femenino como un campo de batalla y como una cuestión pública" desde el punto de vista de "mujeres que son invisibles, que pasan desapercibidas y que no tienen voz" y se ha dirigido a la presidenta del jurado, Maggie Gyllenhaal, para agradecerle su decisión. "Gracias especialmente a ti, Maggie, por utilizar tu voz y arrojar luz sobre la falta de igualdad de oportunidades para las cineastas en nuestra industria".
Lee Chang-dong, León de Plata-Gran Premio del Jurado
Por otra parte, el cineasta surcoreano Lee Chang-dong ha ganado el León de Plata-Gran Premio del Jurado por su película Possible Love, una reflexión sobre las diferencias de clase y el deseo de encajar en la sociedad.
Mientras que el León de Plata a la mejor dirección fue para el cineasta ruso Iliá Jrzhanovski por DAU, una obra imponente sobre un físico de la Unión Soviética que tardó en rodar veinte años.
El estadounidense John Malkovich ha ganado la Copa Volpi a mejor actor por su papel en Wild Horse Nine, como un agente de la CIA en el Chile inmediatamente anterior al golpe de Estado contra Salvador Allende.
A sus 72 años, Malkovich ha conquistado su primer gran galardón en un importante festival de cine, tras una trayectoria rica y ecléctica que alterna el cine de autor, las superproducciones y el teatro contemporáneo.
El Premio Especial del Jurado ha ido a parar en esta edición para el impactante documental Naza, escrito y dirigido por los periodistas de investigación israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor y que trata sobre las masacres de civiles en Gaza, mientras que el mejor guion ha sido para Un bon petit soldat, de Stéphane Brizé.
Abraham ha aprovechado la ceremonia para recordar que "negar un crimen es lo que contribuye a que persista" y ha elogiado el trabajo de los periodistas palestinos que documentan las matanzas en Gaza.
"Quiero ser muy claro. Esta verdad ha sido documentada y es conocida desde el primer día gracias a los periodistas palestinos. Más de 200 de ellos han sido asesinados por Israel en Gaza. Sus voces fueron silenciadas y negadas", ha denunciado.
Por último, el galardón al mejor intérprete emergente, con el Premio Marcello Mastroianni, ha recaído en Malou Khebizi por su papel en 15/18, del francés Cédric Kahn, sobre un centro de salud mental para jóvenes.
Palmarés de la 83 edición del Festival de Venecia
Selección Oficial:
- León de Oro a la mejor película: Woman Unknown, de May el-Toukhy
- León de Plata - Gran Premio del Jurado: Possible Love, de Lee Chang-dong
- León de Plata - Mejor dirección: Iliá Jrzhanovski, por DAU
- Copa Volpi a la mejor actriz: Mathilde Arcel, por Woman Unknown, de May el-Toukhy
- Copa Volpi al mejor actor: John Malkovich, por Wild Horse Nine, de Martin McDonagh
- Mejor guión: Stéphane Brizé, Coralie Amédéo y Olivier Gorce, por Un bon petit soldat, de Brizé
- Premio Especial del Jurado: Naza, de Yuval Abraham y Rachel Szor
- Premio Marcello Mastroianni al mejor intérprte emergente: Malou Khebizi, por 15/18, de Cédric Kahn
Sección Horizontes:
- Mejor película: Un détour par Diane, de Ann Sirot y Raphaël Balboni
- Mejor dirección: Jacqueline Lentzou, por A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra
- Premio Especial del Jurado: La maison du vent, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu
- Mejor actriz: Laleh Marzban, por Moragheb (Falling House)
- Mejor actor: Riccardo Scamarcio, por I figli della scimmia
- Mejor guión: Tommaso Landucci y Damiano Femfert, por I figli della scimmia
- Mejor cortometraje: Quelques instants de bonheur, de Shaden Safieddine Tazi
Venecia Spotlight:
- Premio del público: I matter, de Alina Şerban
- León del Futuro, Premio Venecia Ópera Prima: La maison du vent, de Auguste Bernard Kouemo Yanghu
Venecia Clásicos:
- Mejor restauración: La lunga notte del 43, de Florestano Vancini
Venecia Inmersiva:
- Gran Premio: The Pigeon Ring, de Yuqi Zhang y Shixin Tao
- Premio Especial del Jurado: Out of the Ashes, de Rory Mitchell y Nonny de la Peña
- Premio a la Dirección: Peter Flaherty, por Empire at Sea