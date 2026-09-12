La directora danesa May el-Toukhy gana el León de Oro a la mejor película de Venecia por 'Woman Unknown'

La directora y guionista May el-Toukhy ha recibido este sábado el León de Oro del Festival de Venecia por Woman Unknown, película que tiene como telón de fondo la caza de colaboracionistas de los nazis en Europa al final de la II Guerra Mundial, en muchos casos mujeres a las que se les cortaba el pelo y se las vejaba públicamente.

La cineasta danesa se ha convertido en la octava directora en ganar el máximo galardón de la Mostra a lo largo de sus 83 ediciones.

El filme narra la historia de Marie, interpretada por la danesa Mathilde Arcel, quien ha recibido la Copa Volpi a mejor actriz, una criada amenazada por el regreso de ese pasado reciente, de su relación con un soldado alemán, justo cuando está a punto de casarse con el adinerado dueño de la casa en la que trabaja.

Mathilde Arcel, Copa Volpi a mejor actriz. Tiziana FABI/AFP

El-Toukhy ha explicado que esta obra habla del "cuerpo femenino como un campo de batalla y como una cuestión pública" desde el punto de vista de "mujeres que son invisibles, que pasan desapercibidas y que no tienen voz" y se ha dirigido a la presidenta del jurado, Maggie Gyllenhaal, para agradecerle su decisión. "Gracias especialmente a ti, Maggie, por utilizar tu voz y arrojar luz sobre la falta de igualdad de oportunidades para las cineastas en nuestra industria".